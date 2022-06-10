ВОЗ призвала «глубже» изучить версию утечки COVID-19 из лаборатории

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что необходимо продолжать изучать все версии возникновения COVID-19, в том числе "глубже" — гипотезу об утечке вируса из лаборатории. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на отчёт ВОЗ.

Эксперты ВОЗ отметили, что в истории уже случались вспышки болезней из-за лабораторных инцидентов, поэтому эту "крайне политизированную" версию исключать нельзя. Для более тщательного расследования, считают в ВОЗ, необходимо провести серию интервью с лабораторным персоналом, которому было поручено управление биобезопасностью и биозащитой. В примечании к отчёту указано, что эксперты ВОЗ из Китая, России и Бразилии не согласились с призывом исследовать версию о лабораторной утечке коронавируса.

После визита в Уханьский институт вирусологии в прошлом году ВОЗ заявила, что утечка COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятна". Тогда учёные пришли к выводу, что болезнь вероятно передалась людям от летучих мышей. После серьёзной критики, в том числе со стороны коллег, глава ВОЗ признал, что исключать лабораторную утечку "преждевременно".

Китай неоднократно называл предположение о распространении COVID-19 из китайской лаборатории "необоснованным", и утверждал, что вирус возник в США, где также занимались исследованием коронавирусов. Как выяснило Associated Press, Китай препятствовал расследованию ВОЗ, в частности, не передавал информацию, необходимую для борьбы с распространением вируса. В феврале 2022 года глава ВОЗ письменно попросил правительство Китая предоставить сведения, в том числе о первых случаях коронавируса в Ухане. Ответили ли китайские чиновники, пока неизвестно.