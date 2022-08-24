ВОЗ: за время войны в Украине 437 раз атаковали медицинские учреждения

Украинские медучреждения за шесть месяцев войны подвергались атакам российской армии 437 раз. В результате обстрелов погибли минимум 98 человек - как врачи, так и пациенты. Как минимум 134 человека получили ранения. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Десятки нападений были совершены на санитарный транспорт, включая машины «скорой помощи», также были повреждены склады и запасы медикаментов, ценное медицинское оборудование, говорится в документе.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что хотя украинская система здравоохранения сильно пострадала из-за боевых действий, она не впала в коллапс и продолжает оказывать помощь как пострадавшим от войны, так и обычным пациентам.

Гебреисус пообещал, что организация будет оказывать поддержку Минздраву Украины, но подчеркнул, что в условиях вооруженного конфликта никакая система не может нормально функционировать, и призвал к скорейшему прекращению войны.

Вместе с тем представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт выразил беспокойство, что в условиях предстоящей зимы доступ к медицинским услугам для украинцев может оказаться затруднен. По словам Хабихта, страна сталкивается с дефицитом необходимых медикаментов и оборудования во многих регионах. Страдают в первую очередь самые уязвимые: женщины, дети и пожилые люди, говорят в ВОЗ.