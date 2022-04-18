Всемирный банк снизил прогноз роста экономики из-за войны РФ с Украиной

Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики с 4,1 процента до 3,2 процентов. Об этом заявил директор организации Дэвид Милпасс. По его словам, рост замедлится из-за конфликта России с Украиной, новых коронавирусных ограничений в Китае, роста цен на удобрения, энергоносители и высокой вероятности повышение процентных ставок.

Ранее Всемирный банк прогнозировал, что экономика Европы и Центральной Азии из-за российского вторжения на территорию Украины снизится более чем на четыре процента. ВВП России, как ожидается, сократится на 11 процентов, а Украины – на 45.

Для остальных стран мира последствия российской боевой операции будут связаны с разрывом торговых цепочек и экономических связей, а также ростом инфляции из-за подорожания продуктов и энергоресурсов. На Россию и Украину приходится четверть мировых поставок пшеницы. Россия также поставляла в Европу 47 процентов газа, 25 процентов газа и 13 процентов удобрений.

Милпасс отметил, что совет директоров Всемирного банка в ближайшее время обсудит пакет мер в размере около 170 миллиардов долларов на период с апреля 2022 года по июнь 2023-го. Финансирование частично поддержит государства, принявшие украинских беженцев, и поможет странам, страдающим от нехватки продовольствия.

Оценки Всемирного банка являются приблизительными из-за продолжающейся войны. Данные организации могут быть откорректированы.