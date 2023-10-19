ВСУ косвенно подтвердили продвижение десанта на левом берегу Днепра

Генштаб ВСУ в утренней сводке косвенно подтвердил сообщения о высадке десанта на левый берег Днепра. О возможном продвижении украинских сил говорится и в сообщении американского Института изучения войны.

В сводке среди населенных пунктов, по которым наносила удары российская авиация, значится село Песчановка на левом берегу, часть которого, вместе с соседним селом Пойма, согласно сообщениям российских военных блогеров, два дня назад заняли пересекшие днепр украинские морские пехотинцы.

В сообщении украиснкого Генштаба говорится, что российские военные нанесли авиаудары неподалеку от Новоберислава, Козацкого, Ольговки, Приднепровского и Песчановки Херсонской области.

Пойма и Песчановка расположены примерно в трех с половиной километрах от левого берега Днепра, а упомянутое в сводке Приднепровское — напротив них на правом берегу, который контролируют власти Украины.

В Приднепровском расположен железнодорожный мост через Днепр, а дальше железная дорога проходит через Пойму.

17 октября близкий к Минобороны России телеграм-канал «Рыбарь» и другие провоенные блогеры сообщили, что две штурмовые группы украинской морской пехоты высадились на левом берегу в нескольких километрах выше по течению Днепра от Херсона, при поддержке артиллерии прошли первую линию обороны российских войск и заняли село Пойма и часть села Песчановка. Позже, как утверждают российские источники, украинские военные были оттеснены.

Институт изучения войны, комментируя появлявшиеся в последние два дня сообщения о новом десанте украинских военных на восточный берег Днепра, считает, что украинские силы в данный момент ещё не создали на левом берегу плацдарм, пригодный для дальнейшего манёвра серьезных механизированных группировок и форсирования Днепра.

Эксперты предполагает, что беспокойство российских блогеров вызвано и тем, что в течение лета командование перебрасывало некоторые наиболее боеспособные части с херсонского направления на запорожское — на отражение украинского контрнаступления.