ВСУ объявили о том, что украинские войска оставили Соледар

Украинские войска оставили город Соледар в Донецкой области и отошли на заранее подготовленные позиции. Об этом заявил представитель восточной группировки Вооружённых сил Украины Сергей Череватый. По его словам, это было сделано для «сохранения жизни личного состава».

Череватый заявил, что во время боёв за Соледар, ВСУ нанесли российским войскам потери, которые можно сравнить с потерями России в двух чеченских войнах. Он утверждает, что линия фронта в городе была выровнена и окружения или захвата украинских солдат не произошло. По словам представителя ВСУ, войска выполнили задачу и не позволили прорвать линию фронта на этом направлении.

Министерство обороны России отчитывалось о захвате Соледара ещё 13 января. Тогда ведомство утверждало, что город был взят смешанной группировкой войск, в том числе и упомянуло штурмовые отряды «ЧВК Вагнера». Представители ВСУ тогда утверждали, что сообщения о взятии города не соответствуют действительности и бои продолжаются. При этом глава «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин ещё 11 января сообщал, что Соледар был полностью захвачен исключительно бойцами его подразделения.