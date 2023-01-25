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ВСУ объявили о том, что украинские войска оставили Соледар
Украинские войска оставили город Соледар в Донецкой области и отошли на заранее подготовленные позиции. Об этом заявил представитель восточной группировки Вооружённых сил Украины Сергей Череватый. По его словам, это было сделано для «сохранения жизни личного состава».
Череватый заявил, что во время боёв за Соледар, ВСУ нанесли российским войскам потери, которые можно сравнить с потерями России в двух чеченских войнах. Он утверждает, что линия фронта в городе была выровнена и окружения или захвата украинских солдат не произошло. По словам представителя ВСУ, войска выполнили задачу и не позволили прорвать линию фронта на этом направлении.
Министерство обороны России отчитывалось о захвате Соледара ещё 13 января. Тогда ведомство утверждало, что город был взят смешанной группировкой войск, в том числе и упомянуло штурмовые отряды «ЧВК Вагнера». Представители ВСУ тогда утверждали, что сообщения о взятии города не соответствуют действительности и бои продолжаются. При этом глава «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин ещё 11 января сообщал, что Соледар был полностью захвачен исключительно бойцами его подразделения.
- Соледар стал первым относительно крупным населённым пунктом, перешедшим под контроль России после взятия Лисичанска летом прошлого года. Многие военные аналитики отмечают, что сам по себе Соледар не имеет стратегического значения, однако его взятие может облегчить для российских войск борьбу за более крупный соседний город – Бахмут. О прорыве украинского фронта в любом случае речь не идёт, поскольку в Донецкой области есть ещё одна мощная линия обороны к востоку от городов Славянск и Краматорск.
Другие новости дня
В Абхазии критикуют планы властей взять новый кредит у РФ
Власти самопровозглашенной республики Абхазия ведут переговоры с российской стороной по предоставлению инфраструктурного кредита в размере 1.5 млрд рублей. Об этом накануне, 24 января заявил глава абхазского Кабмина Александр Анкваб на совещании в администрации президента. Он, в частности, рассказал о необходимости вложения инвестиций в энергетику.
С критикой планов властей выступила партия «Форум народного единства Абхазии». Там напомнили, что Абхазии в 2010 году был предоставлен железнодорожный кредит в 2 млрд рублей, который до сих пор не выплачен. Сроки погашения кредита были продлены до 2034 года.
«Вместо того, чтобы исправить свои же ошибки, изыскать дополнительные возможности для возвращения злополучного кредита, нынешние члены правительства, вернувшись во власть, демонстративно переложили его уплату на плечи будущих поколений. Только проценты по ж/д кредиту обойдутся нашему народу почти в 700 млн рублей. Не уплатив ж/д кредит, Анкваб и его команда хотят вновь взвалить тяжкое бремя ещё одного кредита на плечи нашего народа и опять без всякого разумного, обнародованного плана по его возвращению. Таким образом, власть, не считаясь с общественным мнением, предпринимает шаги, загоняющие страну в долговую яму», – сказано в заявлении.
В партии также критикуют планы правительства по увеличению тарифов на электроэнергию. Об этом на совещании 24 января заявила министр экономики Кристина Озган.
Бывшего депутата Госдумы Пономарёва внесли в список террористов
Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва, который живёт в Украине и призывает к вооружённой борьбе против российских властей, внесли в российский список террористов и экстремистов.
Отчество экс-депутата находится под звёздочкой – она означает, что в отношении Пономарёва есть сведения о его причастности к терроризму.
После российского вторжения в Украину Пономарёв вступил в территориальную оборону и создал ресурсы, через которые призывает к борьбе против российских властей, в том числе – вооружённой.
В конце августа суд в Москве заочно арестовал Пономарёва по делу о «фейках» про российскую армию на Youtube-канале «Форума свободной России». В рамках этого дела в декабре полиция провела обыски в семи российских городах – «у администраторов ряда телеграм-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы».
В октябре Пономарёва объявили в розыск и объявили иностранным агентом.
Пономарёв был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия» с 2007 года. В марте 2014 года он стал единственным депутатом, проголосовавшим против аннексии Крыма. После этого Пономарёв уехал из России, в 2016 году его лишили депутатской неприкосновенности.
- Сейчас в российском списке террористов и экстремистов 12 747 человек, в том числе оппозиционный политик Алексей Навальный и его соратники, украинский журналист Дмитрий Гордон и учитель из Коми Никита Тушканов. У всех внесённых в перечень замораживаются счета в российских банках.
И.о. посла Украины вызвали в МИД Грузии
Временного поверенного в делам Украины в Грузии Андрея Касьянова вызвали в грузинский МИД для разъяснений. Причиной стало его интервью украинскому изданию «Европейская правда».
Касьянов, в частности, не исключил возможности массовой эвакуации украинских граждан из Грузии в случае восстановления прямого авиасообщения с Россией. Он также сказал, что Грузия, «которая продолжает свое последовательное движение в ЕС и НАТО, в заявлениях своих политиков начала двигаться в другую сторону».
В МИД Грузии отметили, что другие аспекты грузино-украинских отношений на встрече с Касьяновым обсуждаться не будут.
Отметим, что украинского дипломата раскритиковали члены правящей партии «Грузинская мечта». Касьянов же призвал их ознакомиться с оригиналом интервью, пишет СОВА.
«Грузинские политики, которые критикуют меня, должны прочитать текст целиком, его оригинальную версию, а не вырывать слова из контекста. Пожалуйста, читайте все официальные заявления в оригинале», – сказал Андрей Касьянов.
- Отношения Киева и Тбилиси осложнились с самого начала российского вторжения в Украину. В частности, после того как грузинский премьер заявил 25 февраля 2022 года, что не введет индивидуальных санкций против России. В Киеве также утверждают, что Тбилиси помогает Москве обойти международные санкции. В Грузии эти обвинения опровергают. В марте президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова, а в июне уволил его. Новым послом Украины в Грузии, предположительно, станет Владимир Лукьянов.
Германия отправит 14 танков «Леопард 2» Украине
Германия передаст Украине 14 танков «Леопард 2» модификации A6 и разрешит реэкспорт из других стран. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт. Берлин вместе с партнёрами собирается быстро сформировать два танковых батальона для Украины.
О готовности передать украинской армии часть танков «Леопард» из своих запасов ранее сообщали Польша, Нидерланды и Испания, однако, они не могли сделать это без разрешения Германии – страны производителя этой техники. На прошедшей 20 января на авиабазе США «Рамштайн» союзники Украины не договорились о поставке западных танков ВСУ. Сообщалось о том, что тогда Берлин не принял решения по «Леопардам».
Это вызвало критику со стороны европейских союзников Киева. Так министры иностранных дел стран Балтии призвали власти Германии немедленно предоставить Украине танки, чтобы «остановить российскую агрессию» и «восстановить мир в Европе». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что в случае, если правительство Германии так и не примет решения о передаче Украине танков «Леопард 2», Варшава сформирует «малую коалицию» стран, которые обеспечат Киев «современной техникой» и «современными танками» из собственных арсеналов.
24 января СМИ сообщили, что канцлер Германии ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить Киеву одну роту танков «Леопард» и разрешить другим странам реэкспорт этой техники. The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к поставкам Украине танков М1 «Абрамс». Газета сообщает, что поставки могут быть частью сделки с Берлином, предусматривающей разрешение на отправку в Украину «Леопардов». Sky News Arabia передаёт, что речь идёт о 10 танках американского производства, Politico передаёт о примерно 30 машинах.
- По оценке исследовательского проекта Oryx, с февраля прошлого года Украина потеряла не менее 449 танков. Украинская армия запросила у западных стран сотни современных танков. 20 января глава Пентагона Ллойд Остин призвал союзников ускорить поставки техники до запланированного, по его словам, весеннего наступления украинской армии.
Президент Египта посетит Армению и Азербайджан
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ближайшие дни посетит Ереван. Об этом сообщили армянские СМИ.
Информацию о визите египетского лидера агентству «Арменпресс» подтвердил глава управления по связям с общественностью аппарата президента Армении Агаси Маргарян. Сообщается, в частности, что Абдель Фаттах ас-Сиси встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.
В рамках регионального турне президент Египта посетил Объединённые Арабские Эмираты. В настоящее время Абдель Фаттах ас-Сиси находится в Индии, он также побывает в Азербайджане.
Папа римский раскритиковал законы против ЛГБТ+
Папа римский Франциск назвал законы, криминализирующие ЛГБТ+, несправедливыми и призвал епископов быть ласковыми с каждым человеком.
«Быть гомосексуалом – это не преступление», – сказал Франциск в интервью агентству Associated Press. Он процитировал катехизис католической церкви, напомнив, что геев нужно принимать и уважать, они не должны подвергаться маргинализации и дискриминации.
По подсчётам правозащитной организации The Human Dignity Trust, более 60 стран мира криминализируют гомосексуальные отношения, в 11 из них за однополый секс грозит смертная казнь. Ещё во многих странах, в том числе в России, гомосексуальность не криминализована, однако существующие в них законы способствуют преследованию, стигматизации и насилию в отношении ЛГБТ+.
Назвав такие законы несправедливыми, Франциск сказал, что католическая церковь может и должна работать над тем, чтобы положить им конец.
«Она должна это сделать», – подчеркнул он. Папа добавил, что епископы, поддерживающие подобные законы, должны «пройти процесс обращения» и проявлять нежность – «как бог относится к каждому из нас».
При этом Франциск отметил, что хотя быть гомосексуалом – это не преступление, но это грех. В разговоре с журналистами AP он предложил «сначала провести различие между грехом и преступлением» и напомнил, что отсутствие милосердия друг к другу также является грехом.
Католическая церковь не признаёт однополые браки, «потому что бог не может благословлять грех», говорится в декрете Ватикана от 2021 года.
- Ранее англиканская церковь извинилась перед христианами ЛГБТ+ за отказ однополым парам венчаться в своих храмах.
Би-би-си установила имена 92 российских военных, погибших в Макеевке
Русской службе «Би-би-си» на основе открытых источников удалось установить имена 92 российских военных, погибших в новогоднюю ночь от ракетного удара в Макеевке Донецкой области Украины. Это на три человека больше, чем официальная цифра, названная министерством обороны России – 89 погибших. Это – максимальные одномоментные потери, признанные Россией с начала войны.
Представленный поименный список во многом совпадает со списком погибших проекта Idel.Реалии, в котором указаны 83 фамилии.
Русская служба «Би-би-си» также обнаружила в открытых источниках упоминание, по меньшей мере, 15 российских военных, находившихся в Макеевке в момент обстрела, чью судьбу после 1 января родственники установить не могут. У нескольких семей взяли материал ДНК, чтобы сравнить с данными погибших при обстреле. Но пока о совпадениях им не сообщали, пишет издание.
Ракетный удар по городу Макеевка в Донецкой области был нанесён вооружёнными силами Украины в ночь с 31 декабря на 1 января. Было полностью разрушено здание профтехучилища, где размещались российские военнослужащие. 4 января министерство обороны России заявило о 89 погибших, и с тех пор не комментирует ситуацию. Украинская сторона говорила о сотнях погибших.
Петиция с требованием опубликовать поименный список погибших, среди которых было много мобилизованных из Самары и области, набрала уже почти 55 тысяч подписей. Однако военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин отказался публиковать списки погибших в новогоднюю ночь от ракетного удара в Макеевке. Он заявил, что ими могут воспользоваться иностранные разведки.
- Всего на 23 января Би-би-си совместно с российским изданием «Медиазона» удалось подтвердить информацию о гибели 12 225 российских солдат и офицеров после начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля.
- Журналисты подчёркивают, что при подсчёте они используют только подтверждённые данные из открытых источников – сообщения российских СМИ и региональных властей, а также местных жителей, поэтому реальное число погибших может быть значительно выше.
- Российская и украинская армии не раскрывают цифры своих боевых потерь. Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, потери составили 5937 человек. В ноябре в Пентагоне заявляли, что Россия и Украина потеряли по 100 тысяч человек убитыми и ранеными.
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Экс-ректор ТГУ назначен послом Грузии в Армении
Бывший ректор Тбилисского государственного университета (ТГУ) Георгий Шарвашидзе назначен новым чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Армении.
Как сообщили в правительстве Грузии, с новым послом встретился премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он поздравил дипломата с назначением на новую должность и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.
«Было отмечено, что Грузию и Республику Армения связывают тесные дружеские и добрососедские отношения, и выражена надежда на активное сотрудничество в различных сферах в будущем», – сказано в сообщении.
Для Шарвашидзе это будет первая дипломатическая миссия. В 2013-2016 годах он был заместителем министра образования и науки Грузии, в 2016-2022 годах – ректором ТГУ. Он покинул пост 15 октября 2022 года на основании личного заявления. Его второй срок полномочий заканчивался через два года.
Новым ректором стал экс-депутат тбилисского городского собрания от правящей партии «Грузинская мечта» Джаба Самушия.
Грузия не подтверждает переговоры о морском сообщении Сочи-Батуми
В Агентстве морского транспорта Грузии прокомментировали сообщение о возможном начале пассажирского сообщения между портами Сочи и Батуми.
Ранее генеральный директор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров заявил ТАСС, что морской порт Сочи ведет переговоры о запуске пассажирских перевозок по Черному морю в Грузию и самопровозглашенную республику Абхазия.
«Относительно распространенной в СМИ информации, касающейся начала морского пассажирского сообщения между Грузией и Российской Федерацией, заявляем, что Грузия не имеет морского пассажирского сообщения с российскими морскими портами. Кроме того, российская сторона не обращалась к грузинской стороне, и, соответственно, мы не знаем, о каких переговорах говорит администрация порта Сочи», – заявили в Агентстве морского транспорта Грузии, подведомственном министерству экономики страны.
Отметим, что ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на возобновление авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта».
Власти самопровозглашенной республики Абхазия, в свою очередь, ведут переговоры о ремонте сухумского аэропорта для начала авиасообщения с Россией.
США могут объявить о поставке танков Abrams в Украину 25 января – СМИ
США готовятся к официальному объявлению о поставке в Украину танков M1 Abrams американского производства. Это может произойти уже 25 января. Эту информацию в администрации президента Джо Байдена подтвердили агентству Reuters и Голосу Америки.
По данным источника Reuters, Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут поставить около 30 танков Abrams.
Вероятнее всего, танки будут закуплены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а это означает, что они будут взяты не из арсенала Пентагона, добавил источник.
Администрация Байдена может использовать USAI, чтобы купить ранее приобретенные Abrams у союзников, отремонтировать их и отправить в Украину. Этот процесс, как пишет Reuters, может занять месяцы и даже годы.
Представители администрации Байдена ранее заявляли, что Abrams сложно обслуживать, процесс обучения работе с ними займет много времени, еще один минус – необходимость использования реактивного топлива.
Как сообщало издание Politico, администрация президента США намерена направить Украине 30 танков M1 Abrams. Однако официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщал, что США пока не готовы анонсировать отправку Киеву этих танков.
Информация об изменении позиции США появилась в тот же день, когда источники сообщили, что Германия направит в Украину танки Leopard 2 и позволит другим странам, например Польше, сделать то же самое.
США многократно увеличат выпуск снарядов для помощи Украине
Пентагон планирует шестикратное увеличение производства артиллерийских снарядов, значительная часть которых предназначается для поставок Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой отчет командования Сухопутных войск США.
До российского вторжения в Украину американские военные заводы производили 14400 артиллерийских снарядов в месяц. Пентагон планирует в течение двух лет довести производство до 90000 снарядов в месяц. Уже заключены соответствующие договоры с частными компаниями. Такого количества снарядов в Соединенных Штатах не производилось со времен Корейской войны. Агрессия России против Украины, в ходе которой обеими сторонами ежемесячно расходуются десятки тысяч снарядов, заставила американских военных осознать, что нынешних мощностей для производства боеприпасов недостаточно.
Речь идет о 155-мм неуправляемых снарядах для дальнобойных гаубиц. Сейчас они выпускаются на шести государственных заводах частными компаниями по контрактам с Пентагоном. Как пишет New York Times, оборудование на этих заводах устаревшее, некоторые из помещений использовались для производства снарядов во времена Второй мировой войны. В ноябре Пентагон заключил контракт c General Dynamics на строительство новой линии по производству корпусов снарядов на заводе в Техасе.
Ожидается, что практически вся продукция этих заводов будет отправляться в Украину. Как подчеркивает газета, решение о резком увеличении производства снарядов свидетельствует о готовности Соединенных Штатов поддерживать Украину в течение затяжной войны с Россией.
Главнокомандующий ВСУ унаследовал $1 млн и отдал их армии Украины
Командующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в январе получил один миллион долларов в наследство от американца украинского происхождения и отдал их на нужды армии. Об этом сообщает газета New York Times.
По информации издания, деньги Залужному завещал гражданин США Грегори Степанец. The New York Times не уточняет, был ли главком ВСУ знаком с американцем или связан с ним кровными узами, а также было ли в завещании условие, что деньги следует передать на армию.
Пресс-служба ВСУ подтвердила факт завещания и пожертвования.
New York Times сообщает со ссылкой на Национальный банк Украины, что за прошлый год жители и фирмы страны пожертвовали украинским вооруженным силам более 22 миллиардов гривен, или около 500 миллионов долларов США.
Крупные частные инициативы по поддержке украинской армии – фонд «Вернись живым» и фонд Сергея Притулы собрали в общей сложности более 200 миллионов долларов в виде пожертвований, пишет The New York Times.
Согласно результатам опроса «Суспільне», около четверти всех украинцев во время войны жертвовали средства на нужды украинской армии. Как отмечает NYT, в ресторанах посетителям предлагают пожертвовать военным небольшие суммы при оплате счета.
После начала войны России с Украиной Генеральная прокуратура РФ заявила, что пожертвования на финансирование украинской армии могут рассматриваться как госизмена. Наказание по этой статье Уголовного кодекса предусматривает до 20 лет тюрьмы.
Автомобильная колонна с гуманитарным грузом направлена в Карабах
Осуществлено сопровождение одной автомобильной колонны российского миротворческого контингента с гуманитарным грузом по маршруту Горис-Степанакерт, сообщает Министерство обороны России в своем ежедневной бюллетене.
Также отмечается, что командованием российских миротворцев продолжается переговорный процесс с азербайджанской и армянской сторонами по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Горис-Степанакерт.
По информации Радио Азатутюн, Нагорный Карабах находится в блокаде уже 44 дня.
Армения представила в Международный суд полную жалобу против Азербайджана
Представитель по международным правовым вопросам Егише Киракосян от имени Армении представил полную жалобу и требования Армении против Азербайджана в Международный суд в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, пишет Радио Азатутюн.
Киракосян сообщает, что эти требования в целом касаются фиксации нарушений, вызванных десятилетиями ненависти и дискриминационного отношения Азербайджана к армянам, и возмещения причиненного ущерба».
«Как мы сообщали ранее, 16 сентября 2021 года Армения подала жалобу против Азербайджана в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Судом установлен срок до 23 января 2023 года для представления жалобы и доказательств в полном объеме», - говорится в сообщении.
Эксперты МАГАТЭ не нашли военной техники на украинских АЭС
Инспекция МАГАТЭ не обнаружила военной техники на украинских атомных электростанциях, заявил на выступлении в Европарламенте глава агентства Рафаэль Гросси.
Накануне глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что украинские военные складируют на территориях АЭС (в частности – на Ровенской) вооружения и боеприпасы, в том числе ракеты для HIMARS.
По мнению Нарышкина, Украина рассчитывает, что Россия не будет наносить удары по атомным объектам, а если вооружения сдетонируют «по вине «заблудившейся» ракеты украинской ПВО», можно будет обвинить в этом Москву.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг эти заявления, в ответ обвинив Россию в захвате Запорожской АЭС. «Украина всегда открыта для проверяющих органов, в частности МАГАТЭ. Цель лжи россиян – оправдать свои провокации», – написал Подоляк в «Твиттере».
Ранее украинский «Энергоатом» сообщал, что инспекторы МАГАТЭ регулярно работают на всех украинских АЭС (Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской). В том числе с сентября они находятся на станции в Запорожье, территорию которой оккупировали российские военные.
Сына Юрия Никулина проверят на иностранное финансирование
Руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием проверить на иностранное финансирование и наличие второго гражданства художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре Максима Никулина - сына известного советского актера Юрия Никулина, который также долгое время руководил цирком. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Формальным поводом для обращения стала поездка Никулина на Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло в качестве почетного гостя. Настоящей же причиной, как пишет SHOT, может быть то, что несколько месяцев назад цирк в Монако, по приглашению которого приехал Никулин, отказался от сотрудничества с российскими артистами и объявил сбор средств на поддержку Украины.
Ранее Виталий Бородин неоднократно обращался в генпрокуратуру с требованием проверить на иностранное финансирование независимые российские СМИ. В частности именно после его жалобы власти объявили «нежелательной организацией» издание «Проект», а пятерых его журналистов признали «иностранными агентами».
Максим Никулин стал руководителем Московского цирка на Цветном бульваре в августе 1997 года, после смерти своего отца. В то же время цирк был назван именем Юрия Никулина.
До этого Никулин-младший в течение четырех лет находился в должности директора-распорядителя цирка. Еще ранее он был известным журналистом - в частности вел на центральном телевидении программу «Утро» и работал в отделе информации программы «Время».
Германия согласилась на отправку танков «Леопард» Украине
Германия согласилась на отправку танков «Леопард» Украине. Об этом 24 января сообщил журнал Der Spiegel. Одновременно Вашингтон рассматривает возможность отправить Киеву танки М1 «Абрамс».
По данным журнала, канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки «Леопард 2» достаточно современной модификации 2A6. Речь идет как минимум об одной роте танков - то есть, о десяти единицах техники.
Берлин также намерен одобрить поставки танков немецкого производства другими странами (они не могут сделать этого без разрешения производителя).
Ранее отправить свои «Леопарды» Украине в случае разрешения со стороны Берлина планировали Польша, Нидерланды и Испания. Сообщалось, что к ним могут присоединиться Италия, Дания и Финляндия.
Канал ABC сообщал со ссылкой на анонимного украинского источника, что всего предоставить Киеву «Леопарды» с разрешения Германии пообещали 12 стран, речь может идти примерно о 100 танках.
24 января газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к поставкам Украине танков М1 «Абрамс».
Газета сообщает, что поставки могут быть частью сделки с Берлином, предусматривающей разрешение на отправку в Украину «Леопардов». Sky News Arabia передает, что речь идет о 10 танках американского производства.
Официально о поставках Берлином и Вашингтоном может быть объявлено в среду, 25 января.
- По оценке исследовательского проекта Oryx с февраля прошлого гда Украина потеряла 449 танков. Украинская армия запросила у западных страны сотни современных танков. 20 января глава Пентагона Ллойд Остин призвал союзников ускорить поставки техники до запланированного, по его словам, весеннего наступления украинской армии.
- По оценке одного из источников агентства Associated Press, поставки танков могут растянутся на «месяцы или годы». Кроме того, экипажам потребуется многомесячное обучение, писала западная пресса.
Депутаты от оппозиции вызывают в парламент премьер-министра Грузии
Часть депутатов от оппозиции в порядке интерпелляции вызывают в парламент Грузии премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Вопросы к премьеру, касающиеся национальной безопасности, выдвинули председатель Республиканской партии Хатуна Самнидзе, член партии «За Грузию» Ана Бучукури и Теона Акубардия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Механизм интерпелляции - право депутатов задавать вопросы представителям исполнительной власти. Последний раз премьер-министр приходил отвечать на вопросы депутатов в ноябре прошлого года. Администрация Гарибашвили пока не дала ответа на новый депутатский запрос.
Депутаты от оппозиции заявили на брифинге, что Грузия, несмотря на установленные законодательством сроки и обязательства перед НАТО, не обновила основные концептуальные документы в сфере национальной безопасности.
Список вопросов к премьеру:
Почему не обновляются базовые концептуальные документы в сфере национальной безопасности?
Почему Совет безопасности не собирается хотя бы раз в три месяца, как того требует закон, для планирования и координации политики национальной безопасности?
Поскольку у нас нет документов на стратегическом уровне, расскажите, пожалуйста, усилились ли угрозы и вызовы страны на фоне широкомасштабной войны России против Украины, и как правительство противостоит этим угрозам, как использует возможности нашего региона и с точки зрения перспективы членства в ЕС?
Масштабная война России против Украины еще больше подчеркнула необходимость активной работы по укреплению защиты критической инфраструктуры. Пожалуйста, объясните нам, какие шаги были предприняты под вашим руководством для повышения национальной обороноспособности и защиты критической инфраструктуры?
У оборонной политики Грузии две задачи: сдерживание и оборона. Спустя год после начала широкомасштабной войны на Украине, как вы оцениваете реальную ситуацию с выполнением этих двух задач? Почему оборонный бюджет по отношению к ВВП радикально сокращается (1,6% в 2023 году) на фоне возросших угроз и вызовов за десять лет правления «Грузинской мечты»?
Что вы сделали для укрепления обороноспособности Грузии в тесной координации с западными партнерами?
Когда вы собираетесь разработать общенациональное видение деоккупации и мирного урегулирования конфликта, предусмотренное постановлением № 07-3/99 парламента Грузии от 21.07.2021, а также утвердить национальную стратегию для борьбы с гибридными угрозами?
У Михаила Саакашвили выявили коронавирус
Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заразился коронавирусом. Об этом сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, информацию подтвердил клинический директор больницы «Вивамеди» Зураб Чхаидзе, в которой с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили.
- Саакашвили задержали в октябре 2021 года. В мае 2022 года его перевели в тбилисскую клинику «Вивамеди». В ноябре адвокат Саакашвили сообщил, что в организме его подзащитного нашли мышьяк, а врачи - что в крови политика обнаружены тяжелые металлы. Саакашвили и его соратники считают, что он был отравлен.
Документальный «Навальный» номинировали на «Оскар»
Документальный фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра номинировали на премию "Оскар", сообщается в твиттер-аккаунте киноакадемии. Церемония вручения статуэток состоится 12 марта 2023 года.
Документальный фильм "Навальный" снят для стримингового сервиса HBO Max при участии CNN Films.
Действие начинается в Германии, где после попытки отравления лечился Алексей Навальный до возвращения в Россию. Роэр выстраивает сюжет поначалу как политическую драму, а затем – как триллер. Главные герои и комментаторы событий, кроме самого Навального, – это Христо Грозев, глава издания Bellingcat, руководительница следственного подразделения Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих, а также Юлия Навальная и Леонид Волков.
Команда отсняла почти 500 часов материала. Роэр сосредотачивается на событиях лета 2020 года и заканчивает картину кадрами с Навальным уже за решеткой и протестами за его освобождение.
Фильм получил два приза зрительских симпатий на кинофестивале "Сандэнс".
Режиссер фильма Дэниела Роэр в интервью Настоящему Времени рассказывал о том, как у него появилась идея сделать фильм о России и преследуемом властями политике. В этом разговоре он признался, что Россия и происходящее в ней его "просто завораживают", и сказал, что хочет снять как минимум еще один фильм о Навальном – о том, как тот станет демократически избранным президентом своей страны.
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В августе 2020 года Алексей Навальный был отравлен в Томске нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Независимые и иностранные расследователи и соратники Навального считают, что к этому были причастны сотрудники российских спецслужб, и назвали имена участников покушения, сотрудников ФСБ. Российские власти причастность к отравлению Навального категорически отрицают.
После многомесячного лечения и реабилитации в Германии, в январе 2021 года Навальный вернулся в Россию. Сразу же после возвращения на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево он был арестован и отправлен сначала в СИЗО, а потом и в колонию. Формальным основанием для этого был запрос ФСИН, которая посчитала, что, уехав в Германию на лечение (политик был туда доставлен в состоянии комы), оппозиционер нарушил условия условного содержания по "делу "Ив Роше". Суд встал на сторону ФСИН, и Навальному заменили условный срок по этому делу на лишение свободы в колонии общего режима.
В России после возвращения Навального прошло несколько массовых акций протеста в поддержку политика, но они привели лишь к многочисленным уголовным делам. Также власти окончательно разгромили созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией и его региональные штабы: они были признаны экстремистскими организациями и запрещены. Десятки соратников оппозиционера уехали из России, на многих были заведены дела по различным статьям – от экстремизма до вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.
Касьянов: Грузия «начала двигаться в другую сторону» от ЕС и НАТО
Власти Грузии начали движение в противоположном направлении от Европейского Союза и НАТО, хотя официально продолжают декларировать соблюдение европейского пути.
Об этом в интервью «Европейской правде» сказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
Касьянов напомнил, что Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС и сейчас официально подтверждает свою принципиальную позицию вступления в ЕС и НАТО, которые закреплены в конституции Грузии. Кроме того, евроатлантическое стремление поддерживает большинство населения Грузии, что не отрицается и не опровергается действующей грузинской властью.
«Однако что мы имеем по факту? По факту мы имеем, что страна, которая продолжает свое последовательное движение в ЕС и НАТО, в заявлениях своих политиков начала двигаться в другую сторону. Это очевидное для нас пренебрежение основными принципами общей внешней политики и политики безопасности. Это очевидный для нас факт, который составляет нарушение третьего пакета санкций Европейского Союза», – сказал он.
По его словам, намерения грузинских властей возобновить прямое авиасообщение с Россией также противоречат политике ЕС, который закрыл авиасообщение после российского вторжения в Украину.
«После объявления Российской Федерацией решения о частичной мобилизации подавляющее большинство грузинского населения уже покинуло территорию РФ. Используется основной аргумент – это забота о тех гражданах, которые на сегодня находятся на территории Российской Федерации. Без привязки к тем важным вопросам, которые, кстати, составляют основу нашего двустороннего сотрудничества – это деоккупация суверенных территорий, восстановление их территориальной целостности. Это магистральный курс в ЕС и НАТО и т.д.», – сказал Касьянов.
Дипломат также заявил, что посольство Украины в Грузии не исключает возможности эвакуации украинских граждан, если им будет угрожать опасность в случае восстановления прямого авиационного сообщения между Грузией и РФ и массового наплыва россиян.
Дипломат: в случае наплыва россиян возможна эвакуация украинцев из Грузии
Посольство Украины в Грузии не исключает возможности эвакуации украинских граждан, если им будет угрожать опасность в случае восстановления прямого авиационного сообщения между Грузией и РФ и массового наплыва россиян.
Об этом в интервью «Европейской правде» сказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
«В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности, я хочу сказать, что на сегодня посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии», – сказал Касьянов.
«Но подчеркиваю: при наличии реальных угроз их жизни и безопасности. Сидеть, сложа руки, мы не будем. Мы будем работать и обеспечивать все от нас зависящее для обеспечения их защиты и безопасности. Это наш главный приоритет», – добавил дипломат.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией вскоре будет восстановлено. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против.
Из-за роста числа ДТП начальник абхазской ГАИ подал в отставку
Начальник Госавтоинспекции самопровозглашенной республики Абхазия Батал Агрба написал заявление об уходе «из-за сложной ситуации на дорогах».
Как сообщило агентство «Апсныпресс», об этом глава МВД Вальтер Бутба сообщил на расширенном совещании у абхазского лидера Аслана Бжания.
Бжания, в свою очередь, отметил, что в минувшем году, по сравнению с 2021 годом, в Абхазии существенно увеличилось количество ДТП.
Ранее оппозиция напомнила абхазскому президенту о его обещании подать в отставку в случае, если количество ДТП и число погибших в результате аварий не сократится в два раза.
В Финляндии допустили возможность вступления в НАТО без Швеции
Финляндии, возможно, придется пересмотреть продвижение заявки на членство в НАТО одновременно со Швецией, если заявка Швеции будет заблокирована на более длительный период времени. Об этом заявил порталу Yle министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
В то же время он подчеркнул, что пока ещё слишком рано комментировать этот вопрос. «Вариант номер один для безопасности Финляндии и Швеции» по-прежнему предполагает одновременное вступление в НАТО, отметил Хаависто.
В июне президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна не вступит в НАТО без Швеции.
«Дело Швеции – наше. Это означает, что мы идем дальше рука об руку», – подчеркнул Ниинистё.
Швеция и Финляндия, десятилетиями придерживавшиеся нейтралитета, подали официальные заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Членами НАТО они смогут стать только после того, как протокол о вступлении ратифицируют все 30 стран-членов союза.
В понедельник президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна не поддержит заявку Швеции на вступлении в НАТО. Заявление было сделано после антитурецких протестов в Стокгольме, участники которых публично сожгли Коран и выступали в поддержку курдов. Анкара преследует курдские организации, называя их террористическими.
Ещё весной Турция выдвинула ряд условий для одобрения членства Финляндии и Швеции в НАТО, в числе которых объявление террористическими ряда курдских организаций, отмена запрета на поставки оружия Анкаре, выдача турецким властям ряда курдских и оппозиционных деятелей, получивших в Швеции и Финляндии убежище и обвиняемых в Турции в терроризме.
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