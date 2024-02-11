ВЦИОМ: Даванков на втором месте по рейтингу после Путина

Государственное социологическое агентство ВЦИОМ 10 февраля опубликовало данные первого опроса общественного мнения, посвященного предстоящим в марте выборам президента России. Из этих данных следует, что президент Владимир Путин, баллотирующийся на пятый срок, опережает своих троих соперников с огромным отрывом.

Ранее на этой неделе Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации всем кандидатам от непарламентских партий и самовыдвиженцам, собиравшим подписи. В бюллетене будут только четыре кандидата - Путин и трое политиков, выдвинутых представленными в Госдуме партиями.

Выборы в России независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Власти вмешиваются в избирательный процесс, создают преимущества провластным кандидатам, в ряде случаев речь идет и о прямых фальсификациях. Победу Путина, который по сути контролирует все рычаги власти в стране, многие комментаторы называют практически предрешенной. Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что администрация президента хочет обеспечить Путину победу с результатом не менее 80% при высокой явке.

76% опрошенных ВЦИОМ заявили, что собираются принять участие в голосовании в марте. На вопрос о том, за кого они проголосовали бы, если бы выборы проши в ближайшее воскресенье, 75% опрошенных, как утверждается, ответили, что за Путина. На втором месте с рейтингом 5% - Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди». У кандидатов от КПРФ и ЛДПР Николая Харитонова и Леонида Слуцкого по 4%. Разница в рейтингах между тремя этими кандидатами не выше статистической погрешности.

Как пишет в субботу «Коммерсантъ», кандидат Даванков заявил, что хочет предложить Борису Надеждину, которому отказали в регистрации кандидатом в президенты, включить некоторые его тезисы в свою предвыборную программу, которая будет представлена 15 февраля. Что это за тезисы - неясно. Даванков отметил, что их с Надеждиным позиции «сходятся не во всем».

Кампания Надеждина по сбору подписей привлекла внимание, поскольку он назвал вторжение в Украину ошибкой и призвал к мирным переговорам, а также открыто критиковал Владимира Путина, на что не решаются другие кандидаты. ЦИК отказала ему, утверждая, что в собранных им подписях было много брака.

На вопрос «Коммерсанта» о том, поддержит ли он Даванкова на президентских выборах, Надеждин заявил: «Думаем. Точно не скажу сейчас».

Ранее агентство Russian Field, позиционирующее себя как независимое, опубликовало опрос, согласно которому Надеждин имел второй после Путина рейтинг среди кандидатов в президенты.

Даванков участвовал в выборах мэра Москвы в прошлом году и занял четвертое место, набрав лишь около 5% голосов.

«Новые люди» - партия, созданная перед выборами в Госдуму 2021 года. Она смогла на этих выборах преодолеть пятипроцентный барьер и получить небольшую фракцию в парламенте. Она позиционирует себя как защищающая интересы бизнеса и среднего класса, но при этом дистанцируется от прежних либеральных партий, таких как СПС или ПАРНАС. Официально партия поддержала российское полномасштабное вторжение в Украину, однако уделяет так называемой патриотической повестке относительно немного внимания. Иногда представители партии выступают в Думе против репрессивных законопроектов.