«Верстка»: Более 900 российских военных судятся с госпиталями

Более 900 российских военнослужащих с начала войны в Украине подали иски к госпиталям. Об этом сообщает издание «Верстка», проанализировав статистику гарнизонных судов в России и аннексированном Крыму. Военные жалуются, что им не выдают справки о ранениях или завышают категорию годности, чтобы признать готовыми к дальнейшей службе.

По сведениям издания, с марта 2022 по декабрь 2023 года в суд на госпитали подали не менее 922 раненых. Они пытаются оспорить решения военно-врачебных комиссий.

«Одни военнослужащие не согласны с тем, что врачи оценили их травму как легкую и не выдали справку о ранении - без этого документа военные не могут получить денежную компенсацию от государства. Другие считают, что слишком больны, чтобы продолжать воевать», - уточняет «Верстка».

Журналисты утверждают, что из 866 исков к госпиталям, которым судьи уже дали оценку, были удовлетворены только 35. При этом суды встают на сторону военнослужащих, если соглашаются, что военные врачи необоснованно завысили категорию годности. Однако, уточняет издание, нередко военные обращаются в суд во время отпуска, который получают после лечения в госпитале. Принять участие в судебном процессе они часто не успевают: после отпуска их забирают обратно на фронт.