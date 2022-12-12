Взорван автомобиль назначенного Россией замглавы Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против семи видных деятелей Украинской православной церкви.

Среди попавших под санкции - четыре митрополита УПЦ, церкви, которая в мае нынешнего года заявила о своей полной независимости от Московского патриархата, однако ряд представителей которой, как утверждают власти Украины, продолжают вести пророссийскую деятельность.

В санкционный список внесены митрополиты Запорожский и Мелитопольский Лука (Андрей Коваленко), Луганский и Алчевский Пантелеймон (Василий Поворознюк), Бориспольский и Броварской Антоний (Иван Паканич), Черновецкий и Буковинский Мелетий (Валентин Егоренко). Также в нём архиепископ Константиновский Паисий (Виктор Шинкарёв), настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне Александр Фёдоров и настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря Александр Прокопенко.

Митрополит Луганский и Алчевский Пантелеймон, в частности, присутствовал в Москве на церемонии по случаю аннексии четырех украинских областей Россией. УПЦ не осудила эти действия своего иерарха. Там же присутствовал и настоятель собора в Херсоне. Настоятель Мелитопольского монастыря, как утверждается, сотрудничает с назначенными Россией властями в аннексированном Мелитополе.

"Мы делаем все для того, чтобы государство-агрессор не имело ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество", – заявил Зеленский в обращении, во время которого было объявлено о введении санкций против иерархов УПЦ.

В последние недели Служба безопасности Украины проводила обыски в различных храмах Украинской православной церкви и Киево-Печерской лавре. Утверждается, что была найдена, в частности, пророссийская литература. В УПЦ тогда призывали "не разжигать внутреннюю войну" и заявляли, что обвинения в коллаборационной деятельности в адрес некоторых священников являются "недоказанными и безосновательными".

Украинская православная церковь (ранее она называлась Украинская православная церковь (Московского патриархата), сокращенно УПЦ (МП) – Прим.РС) после начала войны объявила о своей самостоятельности от Русской православной церкви, однако устав, удостоверяющий это отделение, пока не был одобрен соответствующими регистрирующими органами в Украине. Тем не менее, церковь перестала использовать в своем названии указание на московский патриархат, как это было ранее. Литургическое общение с РПЦ при этом сохранилось.

Еще одна православная церковь, Православная церковь Украины, никак не связанная с Москвой, получила томос об автокефалии в Константинопольском патриархате.

В Верховной раде сейчас рассматриваются законопроекты о запрете деятельности церковных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.