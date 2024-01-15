Wildberries продолжает поиски 12 сотрудников сгоревшего склада

Маркетплейс Wildberries продолжает разыскивать 12 сотрудников сгоревшего склада в Санкт-Петербурге. С вечера 14 января компании удалось установить связь еще с четырьмя работниками. Об этом сообщает пресс-служба Wildberries.

В публикации отмечается, что никто из сотрудников склада не числится пропавшим. Компания отмечает, что поиск сотрудников, которые находились в этот день на складе, осложняется отсутствием у многих людей мобильных телефонов – устройства могли потеряться при эвакуации.

Wildberries также пообещал в понедельник начать выплачивать первые компенсации продавцам, чьи товары находились на сгоревшем складе. Покупателям, чьи товары сгорели во время пожара, также обещают вернуть деньги.

Пожар на складе Wildberries в поселке Шушары произошел утром 13 января. Огонь локализовали на площади 70 тысяч квадратных метров и смогли потушить только 14 января.