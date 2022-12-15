WP: США могут передать Украине оборудование для «умных» бомб

США могут передать Украине электронное оборудование, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные" бомбы, способные с высокой степенью точности поражать позиции противника. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников.

Комплект оборудования, так называемый "совмещённый боеприпас прямой атаки" Joint Direct Attack Munition (JDAM) включает в себя устройство глобального позиционирования (GPS) и может быть прикреплен к различным видам оружия. Американские военные использовали эту технологию для авиабомб весом до 900 кг.

Издание отмечает, что пока не ясно, одобрил ли президент США Джо Байден или кто-либо из его главных советников по национальной безопасности предложение передать JDAM Украине.

Собеседники газеты также не уточнили, в каких системах из арсенала ВСУ эти комплекты могут использоваться. Дело в том, что на вооружении украинской армии много техники советского образца.

Ранее США уже оснащали Украину передовым вооружением, в том числе высокоскоростными противорадиолокационными ракетами HARM и высокоточными ракетными системами HIMARS.

В конце октября США передали Украине первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS - новейшую систему противовоздушной обороны средней дальности .

13 декабря телеканал CNN и агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщили, что администрация президента США готовится передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot – самое современное средство противовоздушной обороны. Система рассчитана на поражение целей, летящих со сверхзвуковой скоростью, и может одновременно отслеживать до 125 целей и наводить ракеты на шесть из них.