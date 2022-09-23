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WP: США неоднократно предупреждали РФ о последствиях ядерного удара
Соединённые Штаты в последние месяцы неоднократно отправляли в Москву непубличные предупреждения о том, что применение ядерного оружия в Украине повлечёт за собой серьёзные последствия для России. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена.
По словам источников, в сообщениях неофициальным образом подтверждалось то, о чём Байден и другие высокопоставленные чиновники США говорили публично. При этом, как говорится в статье, о последствиях для России в этих сообщениях говорилось нарочно расплывчато, чтобы держать Кремль в неведении о том, как именно может ответить Вашингтон, но при этом донести до его сведения, что ответ будет.
Неясно, отправляли ли Соединенные Штаты какие-то новые сообщения после того, как президент России Владимир Путин 21 сентября, объявляя мобилизацию, заявил о том, что Россия готова использовать в Украине весь арсенал вооружений. Он также непрямо пригрозил ядерным оружием, обвинив при этом в ядерном шантаже Украину и страны Запада и заявив, что роза ветров может развернуться в другую сторону.
- Замглавы МИД России Сергей Рябков в пятницу заявил, что "Москва никому не угрожает ядерным оружием", но предупреждает о риске вмешательства стран Запада в войну на стороне Украины.
- В США заявили, что серьёзно обеспокоены последними угрозами. Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в четверг на заседании Совета безопасности ООН, заявил, что "безрассудные ядерные угрозы России должны быть немедленно прекращены". При этом в Пентагоне заявляют, что пока не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия.
- Ожидается, что по итогам референдумов 23-27 сентября на оккупированных Россией территориях Украины, легитимность которых страны Запада не признают, эти территории могут быть включены в состав России, и попытки Украины отбить их Москва будет расценивать как агрессию. Российская военная доктрина предусматривает возможность нанесения ядерного удара первыми в случае угрозы "самому существованию государства".
- Президент США Джо Байден ещё до объявления мобилизации в России в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS прокомментировал возможность применения российскими властями оружия массового поражения в связи с войной в Украине. "Не делайте этого", – трижды повторил Джо Байден, говоря о своём ответе. На вопрос о последствиях, если российский президент Владимир Путин перейдёт эту черту, глава Белого дома сказал, что последствия будут, но какие именно, он сообщить не может. "Они станут изгоями в мире больше, чем когда-либо. И в зависимости от того, что они предпримут, будет определять и вероятный ответ", – добавил президент США.
Другие новости дня
Для прибывающих в Грузию россиян опубликовали «гайд по выживанию»
В интернете набирает популярность «Гайд по выживанию» для россиян, прибывающих в Грузию после объявления частичной военной мобилизации в РФ. Список рекомендаций о том, как себя вести в стране, с которой Россия воевала в 2008 году, опубликован в русскоязычном телеграм-канале Tbilisi_life.
Авторы указывают, что рекомендации приведены для «новоприбывших граждан РФ», и призывают делиться «гайдом» с друзьями.
В чате, который создан живущими в Грузии россиянами, приводится ряд практических советов. В частности, россиянам напоминают, что въезд в страну (в отличие от Армении и Казахстана) – только по загранпаспорту; вакцина или ПЦР-тест не требуются; между Грузией и Россией нет дипотношений; карты платежной системы «Мир» в стране не работают.
Кроме того, «гайд» предупреждает новоприбывших россиян, что они могут увидеть в Грузии надписи F*** Russia/Putin и Russians go home, и напоминает, что в стране «очень велика поддержка Украины», флаги которой можно встретить «даже в маленьких деревнях высоко в горах». При этом, как сказано в публикации, россияне в Грузии могут «полноценно помогать/донатить украинцам».
«Гайд» также предостерегает россиян от использования в стране георгиевских ленточек, так как это «признак поддержки оккупации», и призывает помнить, что «20% Грузии оккупировано Россией».
«Если же Z-символы и идеология пропитали лишь вашу голову и на первый взгляд это незаметно, то, когда вы въедете в Грузию, тут вас идентифицируют максимально быстро», – подчеркивается в «гайде».
Отметим, что некоторые россияне, прибывающие в Грузию после объявления мобилизации, пишут, что снимают с машин Z-символы. В чате «Верхний Ларс» сообщается, что грузинские пограничники не пускают в страну автомобили с георгиевскими лентами или символами российского вторжения в Украину.
Пашинян в ООН раскритиковал не только Азербайджан, но и некоторых союзников
Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне с трибуны ООН предупредил, что угроза новой агрессии со стороны Азербайджана в отношении Армении не уменьшилась, призвав международное сообщество оказать целенаправленную и всестороннюю поддержку.
В двадцатиминутном выступлении премьер-министр Армении говорил в основном об отношениях с Азербайджаном, утверждая, что Баку намерен захватить новые территории у Армении.
«Задаю официальный и публичный вопрос президенту Азербайджана: можете ли вы показать мне карту Армении, которую вы признаете, или готовы признать, как Республику Армения? Почему я это спрашиваю? Потому что может выясниться, что, согласно официальной точке зрения Азербайджана, только половина Армении, а то и меньше, является Республикой Армения», – сказал Пашинян.
Говоря о мирном договоре, Никол Пашинян еще раз заявил, что готов признать территориальную целостность Азербайджана, если Баку также признает Армению в международно признанных границах.
Как пишет Радио Азатутюн, Пашинян сделал такое же заявление в парламенте Армении несколько дней назад, а вчера повторил то же самое перед международной аудиторией.
«Если Азербайджан признает территориальную целостность Армении не теоретически, а практически, я имею в виду нашу международно признанную целостность в 29 тысяч 800 квадратных километров, значит, мы можем подписать мирное соглашение», – заявил он.
Пашинян также описал, что произойдет, если такая договоренность не будет достигнута: последствия, по его словам, будут тяжелыми для Армении.
«В противном случае у нас будет призрак мирного договора, после которого Азербайджан будет манипулировать процессом делимитации границы, чтобы предъявить новые территориальные претензии Армении и совершить оккупацию», – сказал он.
Выступая с международной трибуны, Пашинян раскритиковал не только Азербайджан, но и союзников, не называя имен. В одном случае, по его словам, ситуация может обостриться из-за того, что региональные организации безопасности не реагируют должным образом.
«Это обстоятельство вызвало много вопросов в армянском обществе», – отметил премьер-министр.
В другом случае он раскрыл подробности переговоров за закрытыми дверями вслед за столкновениями прошлого года.
«В мае прошлого года Азербайджан оккупировал более сорока квадратных километров территории. Тогда Азербайджан мотивировал это тем, что Ереван, якобы, отказывается создавать комиссию по делимитации. Мы не отказывались, мы только настаивали на том, чтобы наряду с ней был введен механизм безопасности границы. Наконец, по просьбе наших международных союзников, которые настаивали на том, что сама работа пограничной комиссии станет надежным фактором безопасности границы, мы согласились начать работу. Теперь, когда комиссия создана и работает, Азербайджан развязал новый этап агрессии, и некоторые из этих международных союзников молчат», – сказал он.
При этом Пашинян не сказал четко, кто убедил его пойти на уступку полтора года назад, а сейчас не реагируют на новые нападения со стороны Азербайджана.
Говоря о причинах агрессии, Пашинян упомянул и об открытии путей сообщения, вновь утверждая, что Азербайджан хочет от Армении экстерриториальной дороги, тогда как в трехсторонних документах об этом нет упоминания.
«Армения готова построить дорогу, которая будет функционировать в соответствии с законодательством Армении и под ее суверенным контролем», – подчеркнул он.
Хотя перед 44-дневной войной 2020 года премьер-министр Армении заявил в Генассамблее ООН, что народ Карабаха должен иметь возможность определять свой статус без ограничений, на этот раз он никоим образом не упомянул о самоопределении. Он призвал международное сообщество оказать поддержку, чтобы гуманитарные миссии ООН могли беспрепятственно войти в Карабах для оценки там гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека, а также гарантировать защиту культурного наследия.
«Мы полны решимости установить мир в регионе, но нам нужна полная поддержка международного сообщества, которое будет оставаться рядом с суверенным и демократическим государством», — сказал он.
Премьер-министр Армении отметил, что международная наблюдательная миссия на армяно-азербайджанской границе может способствовать безопасности региона. Пашинян впервые заговорил об этом в мае прошлого года. Когда азербайджанская армия пересекла границу Армении в районах Сюникской и Гегаркуникской областей, официальный Ереван предложил разместить международных наблюдателей в районе Сотк-Хознавар. Официальные источники не уточнили, в какую конкретно структуру или страну правительство Армении обращалось за последние полтора года по этому вопросу, какой ответ оно получило и какие шаги намерено предпринять сейчас.
Во Владикавказе ограничили выезд из города в сторону границы с Грузией
Во Владикавказе ограничили выезд на постах по направлению к грузинской границе из-за большого количества желающих покинуть страну. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.
Ограничения ввели ночью на 23 сентября – по данным телеграм-канала «Колесо Балсага», около 3:30 движение остановилось около поста ГИБДД на пересечении Московского шоссе и проспекта Коста. По словам автора видео, правоохранители не пускают автомобилистов, поскольку перед «Верхним Ларсом» образовалась многокилометровая пробка – там находится пограничный пункт перед грузинской границей.
На видеозаписи видно десятки остановленных машин – автор говорит, что, судя по госномерам, это жители южных и центральных регионов страны, а также Поволжья. Как сообщают пользователи канала «Верхний Ларс.Чат» в телеграме (в нем общаются желающие пересечь границу с Грузией), а также телеграм-канал «Граница Грузии», в сторону КПП пускают машины только с местными номерами. В связи с этим некоторые люди идут до границы пешком, едут на самокатах и велосипедах или платят местным жителям за возможность доехать до границы с ними.
Официально власти Северной Осетии ситуацию не комментируют. Сегодня госавтоинспекция республики предупредила лишь об ограничении движения во Владикавказе на выходных из-за Дня республики, Дня города Владикавказ и 1100-летия крещения Алании. Как сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на представителя пограничной службы, КПП на границе двух стран работает в штатном режиме.
За последние двое суток у пограничного пункта «Верхний Ларс-Казбеги» между Северной Осетией и Грузией собралась многокилометровая очередь автомобилей из-за желающих покинуть страну. По данным грузинского блогера Николая Левшица, длина пробки достигает 15 км.
Сообщалось, что пробка образовалась не только из-за количества желающих выехать, но в том числе из-за того, что российские пограничники проводят беседы с гражданами, выясняя, чем занимается человек, служил ли он и когда собирается вернуться обратно.
«Би-би-си» побеседовала с прибывшими в Грузию россиянами. Они предпочитают не раскрывать своего имени. Большая часть называет причиной отъезда из России объявленную там частичную мобилизацию.
«Мы недавно были здесь, в Грузии, в отпуске. И вот теперь опять вернулись. Так что будем дальше изучать Грузию», – говорит парень, который опасается называть не только свою фамилию, но даже имя.
Служба доходов министерства финансов Грузии заявила в четверг, что резкой разницы и роста между числом въезжающих и выезжающих через госграницу Грузии за последние 10 дней нет. В ведомстве говорят, что таможенно-пропускной пункт «Казбеги» на грузинской стороне российско-грузинской сухопутной границы работает бесперебойно в 24-часовом режиме и призывают СМИ воздержаться от распространения ложной и непроверенной информации.
- 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации. Очереди машин выстроились и на сухопутных границах РФ с Казахстаном, Беларусью и Финляндией. Прямые авиабилеты из России в страны, не требующие визы, были выкуплены в течение суток.
- В регионах России прошли акции протеста против объявленной Владимиром Путиным мобилизации. Сообщается о многочисленных задержаниях и насилии полиции в отношении протестующих. Наиболее многочисленными протесты были в Москве и Санкт-Петербурге, а также в ряде столиц регионов Урала и Сибири.
Politico: США и ФРГ медлят с поставками танков Украине
Украина попросила Запад о срочных поставках современных танков, чтобы добиться успеха при контрнаступлении на северо-востоке страны, однако западные государства медлят с ответом на просьбу. Об этом пишет Politico со ссылкой на семь источников.
По словам собеседников издания, Киеву нужны американские M1 Abrams и немецкие Leopard, однако, представители национальной безопасности в США и Германии медлят с поставкой танков, в том числе - из-за проблем с обучением и логистикой.
Американские танки М1 сильно отличаются от бронетехники советского производства, которую сейчас эксплуатирует Украина, пишет Politico. Генерал в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, отметил, что для управления M1 необходима подготовка, и указал на большой расход топлива.
“Это не прокатные автомобили, к ним многое прилагается”, - сказал Ходжес. “По сути, вы добавляете сотни дополнительных вещей, которые пришлось бы носить с собой. … Вы посмотрите на танковую роту армии США сегодня, за ней каждый день следуют тысячи галлонов топлива”.
По словам одного из источников газеты, немецкие Leopard больше подходят для участия в боевых действиях на Украине, поскольку по характеристикам они более схожи с советскими танками. Однако Берлин неоднократно отклонял запрос Киева на поставку техники, а министр обороны Германии Кристин Ламбрехт на днях сообщила о договоренности ФРГ с партнерами по НАТО "не предпринимать таких действий в одностороннем порядке".
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild заявил, что бронетехника стала для украинских военных вопросом выживания и, если Германия хочет помочь сохранить жизни украинцев, немецким политикам необходимо решать вопросы поставки не только танков, а также "более истребительного оружия".
По мнению Зеленского, Германии стоит стать примером для остальных государств в вопросе военной поддержки Украины, а не ожидать их решений. "Если вы не хотите нам дать, - послушайте, без обид, вы самостоятельное государство, - так не давайте. Но не пытайтесь говорить: "Сначала Америка, потом - Германия, потом будет Польша, и тому подобное". Не надо. Каждый должен отвечать за себя", - заявил Зеленский.
Ранее Германия и Польша согласовали так называемые "круговые поставки". Варшава с начала войны передала Украине более 200 танков советского образца. Взамен Германия обещала предоставить Польше современные немецкие танки, однако до сих пор не выполнила этого обещание.
После российского вторжения в Украину власти Германии впервые в новейшей истории пересмотрели политику, запрещавшую поставки вооружения в зоны конфликтов.
Ранее Берлин согласился поставить Украине 50 бронеавтомобилей Dingo и уже передал 24 зенитных самоходных установки (ЗСУ) Gepard и самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000. Однако отказывается передавать Киеву свои танки Leopard любых модификаций (признанные одними из лучших в мире).
В Узбекистане с 23 сентября не работают зарубежные карты «Мир»
В Узбекистане с 23 сентября приостановлено обслуживание выпущенных международными банками карт "Мир", как утверждается, по техническим причинам. Дата возобновления обслуживания не известна. Об этом сообщили РБК в call-центре общереспубликанского процессингового центра UZCARD. При этом там уточнили, что карты "Мир", выпущенные в Узбекистане продолжают работать.
Ранее на фоне предупреждения министерства финансов США о готовности ввести санкции за поддержку использования российской платежной системы за пределами России, прием карт "Мир" ограничили несколько банков Турции, Казахстана и Вьетнама.
Президент Турции Реджеп Эрдоган собирается обсудить вопрос об использовании карт "Мир" в стране на совещании 23 сентября.
На прошлой неделе издание Financial Times сообщало, что США и ЕС оказывают давление на Турцию из-за её сотрудничества с российскими банками и, в частности, с российской платёжной системой "Мир", которая позволяла россиянам обходить введённые после начала войны в Украине санкции.
В Госдепартаменте США заявляли, что страна намерена бороться с уклонением от введенных против России санкций не только в Турции, но и в странах Кавказа и Центральной Азии.
В Банке России подчеркнули, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение о приеме карт "Мир". При этом на сайте платежной системы больше не указаны страны, в которых принимают карты "Мир", обратила внимание газета "Известия". Ранее отмечалось, что с платежной системой сотрудничают банки Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии.
За ночь в России подожгли ещё четыре военкомата и здания администрации
К утру 23 сентября стало известно ещё о четырёх поджогах военкоматов и зданий администраций в регионах России. Случаи собрало издание Sota. За двое суток с начала мобилизации россиян на войну в Украину совершено не менее девяти подобных поджогов.
В городе Свободном Амурской области неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата. Бутылка упала на асфальт и загорелась – огонь повредил фасад здания. Рано утром в Хабаровске неизвестный заложил два "коктейля Молотова" между оконных решёток военкомата и поджёг их. В результате лопнули стёкла, пожар потушили сотрудники военкомата. На месте нашли две бутылки и спички.
В посёлке Целинном Алтайского края загорелся Дом культуры, где находится в том числе администрация сельсовета и отделение "Почты России". Почтовый офис выгорел полностью, в помещении администрации огнём повредило потолок. Также ночью в городе Камышине Волгоградской области неизвестные бросили "зажигательный предмет" в районную администрацию. Как рассказали в местном МЧС, зданию причинён незначительный ущерб.
В Костроме военкомат расписали антивоенными призывами, сообщает Kostroma.news.
Вчера неизвестные подожгли здание городской администрации в Тольятти и военкоматы в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Оренбургской областях, а также в Забайкальском крае.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
- После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы. Всего известно о не менее 29 таких случаев. Также горят отделы полиции и здания городских администраций.
Макрон: действиям Путина нет разумных объяснений
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что действиям президента России Владимира Путина, в том числе его решению начать вторжение в Украину "нет разумных объяснений". Об этом он заявил в интервью CNN.
Макрон, тем не менее, попытался реконструировать мотивы Путина, оговорившись, что их понимание не означает согласия с его действиями. По мнению президента Франции, у российского президента "много ресентимента". "У него есть чувство, что мы после 1990-х не уважали его в достаточной степени" - отметил Макрон. Он также считает, что на Путине могла сказаться длительная изоляция в связи с пандемией COVID-19. Путин зимой принимал большинство приезжавших к нему на переговоры лидеров, включая самого Макрона, за чрезвычайно длинным столом, сидя от них на большой дистанции и избегая рукопожатий.
Макрон назвал "ошибкой" решение Путина о мобилизации в России. "Несколько месяцев назад Путин утверждал: НАТО ведёт себя агрессивно по отношению к нам, я только реагировал на ситуацию. Но теперь всем очевидно, что именно президент Путин был тем лидером, который решил начать войну" - сказал Макрон. Он подтвердил, что страны Запада продолжат поддерживать Украину, и отметил, что именно она должна принимать решения об условиях мира. При этом Макрон высказался за переговоры с Россией, в том числе и с Путиным, отметив, что благодаря его телефонным разговорам с российским президентам удалось, например, отправить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Макрон также заявил об угрозе либеральной демократии, в том числе на Западе, отметив, что демократии угрожают как автократические режимы, так и внутренние проблемы, связанные с ростом популистских и националистических настроений.
Макрон один из немногих западных лидеров, которые поддерживают диалог с Путиным после российского вторжения в Украину. При этом он признавался, что беседовать с российским президентом ему непросто, намекая на то, что Путин часто бывает лукавым и неискренним.
Ахра Авидзба смог выехать в Москву. Его принял Сергей Миронов
Командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба, ранее заявивший, что его не выпустили с контролируемой Россией территории Украины – так называемой «Донецкой народной республики», смог выехать в Москву. С ним провел встречу председатель партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов.
«Очень рад лично пожать вам руку. Про вас и читал очень много, и слышал от своих друзей. Хочу сказать слова благодарности за то, что вы сделали, и пожелать нам скорейшей победы», – обратился Миронов к Ахре Авидзба.
Как сообщается на официальном сайте партии, Миронов на встрече прокомментировал решение Владимира Путина провести частичную военную мобилизацию
«Думаю, что сейчас все будет по-другому, особенно когда с 23 по 27 сентября пройдут референдумы. Мы быстро примем решения, и эти земли станут Российской Федерацией», – добавил он.
Сообщается, что депутат подарил Ахре Авидзба свою книгу «Серёга. Простые истории надёжного парня», значки «России – быть!» и минерал сердолик на удачу.
В свою очередь, Ахра Авидзба поблагодарил Миронова за то, что законодатели РФ поддерживают Донбасс и тех, кто за него сражается.
19 сентября Ахра Авидзба опубликовал видеообращение, в котором сказал, что не смог пересечь границу т.н. «ДНР». Он был уверен, что инициатор ограничения, введенного 5-й Службой (Служба оперативной информации и международных связей) ФСБ РФ, – президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, которого он называет «временным президентом».
«Я все равно доеду до Абхазии, зря вы так себя ведете и, видать, не зря уже боитесь. Ждите», – обратился Авидзба к Бжания.
- Ахра Авидзба участвует в военных действиях на Донбассе с 2014 года, является героем самопровозглашенной «ДНР». В конце января 2021 года Служба безопасности Украины объявила Авидзба в розыск. В заявлении говорилось, что гражданин РФ Ахра Авидзба (по прозвищу «Абхаз») в 2014 году стал основателем и долгое время возглавляет незаконное вооруженное формирование «Интернациональная бригада «Пятнашка».
- Авидзба был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой президента Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября того же года он написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 4 марта 2021 года Авидзба вместе с его донецкими друзьями задержали в Абхазии. Их обвинили в незаконном хранении и сбыте оружия группой лиц по предварительному сговору. При этом в абхазской Службе госбезопасности заявили об оперативной информации – якобы Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота». По данной статье обвинение Авидзба не предъявили. В июне его приговорили к условному сроку и освободили из зала суда.
Самолет Buta Airways совершил вынужденную посадку в Тбилиси
Самолет Buta Airways, следовавший по маршруту Баку-Батуми, совершил вынужденную посадку в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанской авиакомпании.
«Самолет Embraer 190 в 09:40 совершил посадку в аэропорту в Тбилиси», — говорится в сообщении.
Некоторые СМИ передают, что посадка была аварийной, однако в Buta Airways такую информацию не подтверждают. Как отмечается, единственная причина – «плохие погодные условия в районе аэропорта Батуми», пишет агентство «Новости-Грузия».
Как сообщили «Эху Кавказа» в тбилисском аэропорту, самолет Buta Airways уже вылетел из Тбилиси в Батуми.
- Buta Airways — бюджетная авиакомпания, входящая в состав Azerbaijan Airlines. Национальный авиаперевозчик Азербайджана начал выполнять регулярные рейсы между Батуми и Баку в июне, после двухлетней паузы, вызванной пандемией.
Кадыров: в Чечне мобилизация проводиться не будет
Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с оперативным штабом по проведению «специальной военной операции» заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет. Он пояснил это тем, что за время войны в Украине республика «перевыполнила план», передают Кавказ.Реалии.
Сюжет с выступлением руководителя региона вышел в вечернем выпуске новостей на ЧГТРК «Грозный». Участие в боевых действиях за время войны приняли 20 тысяч человек, сказал Кадыров. Чечня перевыполнила «спущенный план» на 254%, заявил он. О каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден, не уточнялось.
Кроме того, по словам Кадырова, родственники около 40 женщин, пытавшихся накануне провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину. Он также пригрозил, что любого, кто выйдет на митинг, их мужей и всех детей будут отправлять «на передовую».
Ранее об этом сообщал представитель оппозиционного движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев: по его данным, родственников этих женщин заставили подписать документы, согласно которым они якобы записываются добровольцами.
- В начале августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к участию на войне в Украине готовы порядка 19 тысяч жителей республики. Глава региона, который стал крупнейшим плацдармом для отправки солдат в зону боевых действий, регулярно отчитывается о количестве подготовленных сил, однако объективность таких оценок вызывает у экспертов серьезные сомнения.
- 15 сентября Рамзан Кадыров заявил, что главы российских регионов должны провести «самомобилизацию» и подготовить добровольцев для отправки на войну в Украине, не дожидаясь объявления Кремлем военного положения. По мнению главы Чечни, если каждый регион подготовит хотя бы одну тысячу добровольцев – «вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок».
- 21 сентября Президент России Владимир Путин объявил проведение в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в рамках «частичной мобилизации» планируется призвать 300 тысяч человек, однако «Новая газета.Европа» со ссылкой на источник в Администрации президента сообщает, что в действительности засекреченный пункт президентского указа позволяет призвать до миллиона человек.
Ардзинба призвал жителей Абхазии не сотрудничать с Фондом Бергхофа
МИД самопровозглашенной республики Абхазия берет на особый контроль любое взаимодействие с немецким Фондой Бергхофа. Об этом заявил глава ведомства Инал Ардзинба.
«Просим без согласования с МИДом Абхазии не вступать в диалог с сотрудниками фонда, не проводить никаких мероприятий и онлайн–дискуссий. Просим наших сограждан проявлять осмотрительность в этом важном вопросе. Вас хотят вовлечь в реализацию программы грузинского правительства, конечной целью которой является установление у нас грузинского флага», – сказал Ардзинба.
Абхазский политик говорит, что уже несколько лет по инициативе Фонда Бергхофа организуются встречи и онлайн-дискуссии между абхазской и грузинской молодёжью.
По словам Ардзинба, встречи «проходят бесконтрольно и без согласования с органами власти Абхазии».
«Фонд Бергхофа не имеет правовых оснований для работы в Абхазии. Он у нас даже не зарегистрирован», – сказал глава абхазского ведомства, добавив, что учредителями фонда являются МИД ФРГ, Всемирный банк и «другие структуры, активно вовлеченные в реализацию политики изоляции Абхазии».
Ардзинба также заявил, что подобные фонды работают в различных странах по одному и тому же принципу. По его словам, все начинается с гуманитарных акций, а заканчивается государственными переворотами.
- В мае текущего года абхазский МИД закрыл проект международной организации «Движение против голода» под названием «Совершенствование местного управления с помощью инклюзивных подходов в области развития». В абхазском ведомстве заявили, что совместно с СГБ выявили факты, указывающие на несоответствие предоставленных данных о проекте с реализуемыми в его рамках мероприятиями. В частности, абхазские власти были недовольны частью проекта, предусматривающей вовлечение представителей абхазской и грузинской молодежи в межкультурный диалог путем проведения совместных тренингов и семинаров в Молдове, Австрии, Армении.
- В сентябре абхазский МИД объявил гражданку Франции Тифэн Лукас персоной нон грата «за сбор разведданных» близ базы РФ. Лукас руководила проектом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по поддержке автохтонных сортов винограда.
- Инал Ардзинба заявляет, что поддерживает идею разработки и принятия закона о регулировании деятельности НПО.
Инал Ардзинба: США давят на Грузию для открытия «второго фронта»
США призывают Грузию к очередной авантюре против Абхазии и Южной Осетии, утверждает глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба. По его словам, активное участие в этом процессе принимают американское посольство в Тбилиси и Агентство США по международному развитию (USAID).
Ардзинба говорит, что в августе руководителем миссии USAID на Южном Кавказе был назначен Джон Пеннел, ранее работавший в Украине и Ливии.
«Он совместно с посольством США в Грузии уже начал оказывать давление на грузинское правительство с тем, чтобы они пошли на очередную военную авантюру против Абхазии и Южной Осетии – открытие т.н. второго фронта. Кроме того, параллельно с этим, после назначения Пеннела отмечается активизация работы по реализации государственной стратегии грузинского правительства «Вовлечение путем сотрудничества» от 2010 года», – добавил он.
Говоря о западных структурах, Ардзинба сказал, что все они работают в различных странах по одному и тому же принципу. По его словам, все начинается с гуманитарных акций, а заканчивается государственными переворотами.
Ранее с подобными заявлениями выступили и четверо бывших депутатов «Грузинской мечты», учредившие движение «Сила народа». Они заявили, что финансовая помощь, которую Вашингтон выделял и выделяет Грузии по сей день, на самом деле преследует цель усилить американскую агентуру, подорвать в стране основы демократии и открыть второй фронт.
Ардзинба также прокомментировал региональные конфликты. Он указал на «повышенную геополитическую напряженность в евразийском регионе».
«Ключевой точкой напряжения остается, безусловно, Донбасс и Украина. Кроме того, беспокойство вызывает недавний приграничный конфликт между Арменией Азербайджаном, ситуация в Нагорном Карабахе, а также приграничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном. События последних недель унесли жизни сотен людей в этих зонах конфликта»,– сказал он.
Ардзинба считает, что «вокруг России последовательно создается т.н. огненное кольцо». Недавно он также говорил о высокой вероятности войны с Грузией.
- Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию воспользоваться ситуацией в Украине и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем.
- Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает и Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.
Совбез ООН провёл заседание по Украине при участии главы МИД России
Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины призвал страны-члены "направить ясный сигнал" Москве о недопустимости дальнейших ядерных угроз в связи с российским военным вторжением в соседнюю страну.
В работе сессии Совбеза в четверг наряду с Блинкеном и другими западными дипломатами участвовали украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также глава МИД России Сергей Лавров.
В своём выступлении Энтони Блинкен подчеркнул, что члены Совбеза должны противостоять российскому президенту Владимиру Путину, чьё решение начать вторжение в Украину и попытки аннексировать её новые территории угрожают разрушить существующий мировой порядок. Как сказал госсекретарь США, именно на защиту этого порядка направлена международная поддержка суверенитета Украины. "Если мы не сможем защитить этот принцип, когда Кремль так грубо его нарушает, мы пошлём всем агрессорам сигнал о том, что они тоже могут его игнорировать. Мы подвергаем риску каждую страну", – подчеркнул Блинкен.
Среди прочего Блинкен также сказал, что Путин "жестоко выселяет" тысячи украинцев и привозит на автобусах российских граждан, чтобы манипулировать результатами голосования для аннексии. Ранее США и другие страны Запада заявили, что не намерены признавать результаты "фиктивных" референдумов о присоединении к России. Голосование собираются провести 23–27 сентября сепаратисты в "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе, а также оккупационные администрации в Херсонской и Запорожской областях Украины.
Украинский министр Дмитрий Кулеба заявил в Совбезе ООН, что последствия российской агрессии ощутимы далеко за пределами Украины, в том числе из-за спровоцированного Кремлем продовольственного кризиса. Кулеба поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерришу и Турцию за помощь в зерновой сделке в конце июля, которая позволила разблокировать украинские порты и возобновить экспорт продовольствия. В то же время Кулеба отметил, что российские чиновники ставят этот коридор под угрозу и могут заблокировать его действие после того, как завершится согласованный срок в 120 дней. "Мы не должны позволить России восстановить эти голодные игры с миром", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, назвал безнаказанностью события в Украине с 2014 года. "Как я понимаю, сегодняшнее заседание было мотивировано стремлением некоторых делегаций обсудить тему безнаказанности на Украине. Я считаю, это весьма и весьма своевременно, потому что именно этот термин – безнаказанность – отражает то, что происходит в этой стране с 2014 года", – сказал российский министр.
Лавров в своём выступлении обвинил страны Запада, оказывающие поддержку Украине, в намерении максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения, с тем чтобы "истощить и ослабить Россию". "Коллективный Запад" стал стороной украинского конфликта, о чём свидетельствует его содействие Киеву, в том числе поставками вооружений, добавил Сергей Лавров.
Кроме того, глава российского МИД выразил недоверие Международному уголовному суду (МУС). "Мы долгие восемь лет ждали, когда начнётся борьба с безнаказанностью на Украине. И больше не рассчитываем на справедливость... Время ожидания закончилось", – сказал Лавров.
Главный прокурор МУС Карим Хан в четверг проинформировал Совбез ООН о расследованиях возможных военных преступлений в Украине, обвинения в которых Москва не раз отрицала. По словам Хана, он направит в Украину дополнительных сотрудников для оценки фактов. Это произойдёт уже на будущей неделе. Эксперты будут работать на востоке страны. Как сказал Карим Хан, то, что он уже видел в Украине, вызывает большую тревогу. "Побывав в Украине трижды, я видел много разрушений, страданий и ущерба, что укрепляет мою решимость и мое прежнее предположение, что есть разумные основания полагать, что преступления, подпадающие под юрисдикцию суда, были совершены", - приводит слова Хана Русская служба Би-би-си.
Агентство Associated Press отметило признаки напряжённой атмосферы уже перед началом встречи в рамках Совбеза. В частности, агентство пишет о рассадке участников и приводит в этой связи слова Дмитрия Кулебы журналистам, что он планирует держать "безопасную социальную дистанцию" от своего российского коллеги.
- Президент США Джо Байден днём ранее, выступая на Генассамблее ООН, также говорил об открытых ядерных угрозах, с которыми выступил российский президент Владимир Путин. Байден напомнил, что в мире идёт жестокая и ненужная война, которую выбрал один человек. "Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся на территорию своего соседа, попытался стереть суверенное государство с карты мира. Россия бесстыдно нарушила основы устава ООН", – отметил президент США.
- Путин 21 сентября, объявляя о частичной мобилизации на войну в Украине, заявил, что те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны учитывать, что "роза ветров" может развернуться в их сторону. "При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", – подчеркнул Путин. Он также заявил, что Россия противостоит сейчас коллективному Западу, который стремится расколоть страну на части.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Зеленский призвал россиян протестовать, бежать или сдаваться
Президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении по итогам 211-го дня войны прокомментировал объявленную в России мобилизацию и обратился к россиянам. Видеозапись опубликована в ютуб-канале офиса украинского президента.
Обращаясь к россиянам, Зеленский говорил по-русски. Президент Украины заявил, что объявление мобилизации в России - это "откровенное признание, что кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась". По его словам, теперь война против Украины для большинства россиян происходит не по телевидению или в интернете, а зашла в каждый дом.
"Почему, например, дагестанцы или кто-то угодно еще должны погибать на Харьковщине или под Донецком? Да потому что один человек в России так решил за всех граждан России. Нет другой причины. Так он хочет. Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев. Потому что вы молчали. Потому что вы молчите. И сейчас для вас время выбора", - заявил президент Украины. Зеленский призвал россиян протестовать, бороться, убегать или сдаваться в украинский плен, чтобы выжить.
- Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране "в связи с ситуацией в Украине". Российский глава заявил, что призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Прежде всего, речь о тех, кто служил в рядах вооружённых сил, а также имеет определённые военно-учётные специальности и опыт. Министр обороны Сергей Шойгу, выступивший после Путина, заявил, что у России "огромный мобилизационный ресурс", и отметил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов".
- После этого в десятках городов России прошли протестные митинги против мобилизации. На них были задержаны свыше тысячи человек.
- На автомобильных пограничных пунктах России с соседними странами образуются пробки. Скопления машин наблюдаются на границе с Казахстаном, Грузией, Беларусью и Финляндией. Также сообщается, что билеты на ближайшие прямые рейсы в безвизовые Турцию, Армению и Азербайджан закончились. Россияне уезжают из страны, чтобы избежать повестки в военкомат.
Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода:
В контролируемых РФ регионах Украины начались референдумы о присоединении
В т.н. "ДНР" и "ЛНР", а также в контролируемой Россией Херсонской области и части Запорожской области Украины начались референдумы о присоединении к России. Украина, США и другие страны Запада заявили, что не намерены признавать результаты фиктивных референдумов.
Так называемое голосование будет идти пять дней. Первые четыре дня оно будет проводиться не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путём адресного обхода жителей. На избирательных участках жители Донбасса, а также оккупированных российскими ввойсками Херсонской и части Запорожской обласей Украины смогут проголосовать 27 сентября.
Оккупационные власти объясняют это решение заботой о безопасности жителей, многим из которых голосовать придется в прифронтовых населенных пунктах. Участки для голосования сегодня открылись и в России.
Присоединять оккупированные территории к России будут на основании того же конституционного закона "О порядке принятия в РФ и образования в её составе нового субъекта РФ", который применялся в 2014 году для аннексии Крыма.
В сепаратистских "ДНР" и "ЛНР", указ о независимости которых Владимир Путин подписал в феврале, жителям зададут один вопрос: желают ли они присоединиться к России. На оккупированных частях Запорожской и в Херсонской области три вопроса будут объедены в один: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение её в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?".
Референдумы на оккупированных территориях, как и референдум 2014 года в Крыму противоречат как российскому, так и украинскому законодательству. По российским законам, инициировать, организовать и провести референдум можно минимум за четыре месяца. Даты референдумов в контролируемых Россией регионах Украины были назначены 20 сентября. Таким образом, вся процедура подготовки заняла три дня.
По Конституции Украины, вопрос об изменении территории страны может решаться лишь на всеукраинском референдуме.
В Киеве назвали намерение провести референдумы ответом России на контрнаступление украинской армии.
- Все территории, на которых объявлено о проведении референдума, подавляющее большинство стран мира считает суверенной территорией Украины, а Россия по-прежнему официально считает таковой Херсонскую и Запорожскую области. Власти Украины, а также представители США и стран Запада неоднократно заявляли, что не признают какие-либо референдумы на этих территориях легитимными. Совет Европы в недавнем заявлении подчеркнул, что любые референдумы на оккупированных территориях не могут быть признаны законными по тем же основаниям, по которым не была признана легитимность аннексии Крыма в 2014 году. Устав ООН запрещает нарушение территориальной неприкосновенности стран, то есть аннексию территорий.
В Финляндии арестованы активы «Яндекса» и братьев Ротенбергов
В Финляндии арестованы активы российских миллиардеров Бориса и Аркадия Ротенбергов, входящих в близкий круг президента России Владимира Путина, а также активы компании «Яндекс», один из основателей которой Аркадий Волож попал под санкции ЕС. Об этом сообщила в четверг газета Helsingin Sanomat.
По сведениям издания, решения по аресту активов бизнесменов, находящихся под санкциями ЕС, были приняты в августе - начале сентября.
Меры коснулись акций связанной с Ротенбергами Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях. Таким образом финские власти получили контроль над акциями расположенной в Хельсинки ледовой арены Helsinki Halli и компании Långvik, управляющей гостиничным комплексом.
Что касается арестованных счетов финского подразделения «Яндекса», то в этой связи отмечается, что оно управляет сервисом такси Yango и центром обработки данных в городе Мянтсяля, пишет Forbes.
Аркадий Волож попал в санкционный список Евросоюза в начале июня, когда Брюссель объявил шестой пакет ограничений против России из-за войны в Украине. После этого Волож покинул все посты в «Яндексе». Сама компания под санкции не попала. Но финские власти в своем решении ссылаются на аргументы ЕС о том, что «Яндекс» «несет ответственность за предпочтение российских государственных СМИ и государственной повестки в результатах поиска», а также за то, что удаляется контент, критикующий правительство страны и агрессивную войну.
Гарибашвили: Я четко заявляю, что Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС
«Усиленная евроатлантическая и европейская интеграция - это наш путь к возвращению в семью европейских народов, с которыми мы делим историю, культуру и, самое главное, ценности», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе своего выступления на 77-й сессия общих прений ООН.
Как отметил глава правительства, Грузия продолжает движение к европейской и евроатлантической интеграции, пишет Общественный вещатель.
«В индексе верховенства права, публикуемом «Всемирным проектом правосудия», Грузия занимает первое место в Восточной Европе и Центральной Азии, в «Индексе открытости бюджета» - первое место в мире по прозрачности бюджета, по данным об экономической свободе «Института Фрейзера» от 2011 года, она входит в пятерку лучших в мире вместе с Сингапуром и Швейцарией. Согласно Глобальной базе данных качества жизни и затрат, Грузия была названа одной из самых безопасных стран мира и заняла 14-е место. Наряду со сближением с США и Европой мы будем прилагать усилия для продолжения демократических преобразований», - заявил премьер.
«Усиленная евроатлантическая и европейская интеграция - это наш путь к возвращению в семью европейских народов, с которыми мы делим историю, культуру и, самое главное, ценности. Мы продолжаем идти однозначным путем к европейской и евроатлантической интеграции. Приверженность этим целям основана на реализованных действиях и реальных результатах, в том числе на Соглашении об ассоциации, Глубоком и всеобъемлющем пространстве свободной торговли и безвизовом режиме в Европейском союзе», - заявил Ираклий Гарибашвили.
По словам главы правительства, возможность вступления в Европейский союз является сильной мотивацией для Грузии и ее граждан. Премьер отметил, что Грузия незамедлительно отреагировала на решение Европейского совета.
«По всем приоритетным направлениям созданы рабочие группы с участием всех соответствующих заинтересованных кругов и сторон. Мы добиваемся прогресса и опережаем график. Я четко заявляю, что Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС, что, в итоге, принесет нам членство и сделает мечту поколений реальностью», - заявил Ираклий Гарибашвили.
Премьер-министр Грузии выступил на 77-й сессии Совета Безопасности ООН
Грузия не позволяет такому вызову как российская оккупация определить свою сущность. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в своем выступлении на 77-й сессии Совета Безопасности ООН.
«В 2008 году Россия вторглась в мою страну, что привело к продолжающейся оккупации 20 процентов наших территорий. На том этапе международное сообщество признало эту агрессию, мы получили урок, что мировые демократии должны работать вместе, чтобы обеспечить победу свободы и мира», - сказал премьер-министр Грузии.
Гарибашвили отметил, что ООН была создана в 1946 году «чтобы избавить будущие поколения от бедствий войны и защитить суверенитет и территориальную целостность государств - это наш долг и обещание», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Сегодня я имею честь представлять Грузию, наш сильный, гордый и свободолюбивый народ, сохранивший свое хрупкое наследие и историю, развиваясь и адаптируясь к геополитическим реалиям 21 века. Тридцать лет назад Грузия стала членом семьи ООН. Сегодня как никогда мы понимаем обязательство защищать общие ценности нашего региона и всего мира, которое мы взяли на себя», - сказал Гарибашвили.
По словам главы правительства, Грузия использует все возможности посредством сотрудничества с международными партнерами для достижения прогресса в области мира. Премьер-министр заверил, что «Грузия ценит поддержку международным сообществом ее суверенитета и территориальной целостности».
Гарибашвили коснулся также темы войны в Украине, заявив, что Грузия стоит рядом с Украиной. «Полномасштабная война России в Украине подрывает территориальную целостность и суверенитет страны, а также Хартию ООН и основополагающие принципы международного права», - сказал Гарибашвили. Он подчеркнул, что война в Украине все еще продолжается, и она «не так уж далеко от Грузии».
Гарибашвили сказал, что с начала войны правительство Грузии оказало Украине значительную гуманитарную помощь, отправив в эту страну более 1000 тонн грузов.
«Грузия обеспечивает финансовую помощь и жилье для более чем 32 тысячам украинцев, которые в настоящее время проживают в Грузии», - сказал премьер. Он сообщил, что в системе образования Грузии обучается более 1500 украинских учащихся. Многие из них изучают украинский язык по принятой в Украине стандартной программе.
Гарибашвили подчеркнул, что правительство Грузии предложило, присоединилось и поддержало почти 400 резолюций, заявлений, совместных позиций и других инициатив, выдвинутых всеми крупными международными организациями и институтами в поддержку Украины.
«Мы были в числе основных сторонников 76-й резолюции Ассоциации ООН о гуманитарных последствиях агрессии Российской Федерации против Украины», - напомнил Гарибашвили.
Политики Германии призвали принять бегущих от мобилизации россиян
В Германии призвали страны ЕС предоставлять убежище россиянам, которые захотят скрыться от принудительной мобилизации, объявленной в России, или которые «с большим личным риском выступают против войны в своей стране». С соответствующим заявлением выступила немецкая правозащитная организация Pro Asyl, оказывающая поддержку соискателям статуса беженца и желающим въехать в ФРГ. Ее поддержали члены Свободной демократической партии Германии и партии «зеленых».
По словам главы Pro Asyl Гюнтера Буркхардта, одним из возможных вариантов помощи гражданам РФ может стать выдача гуманитарных виз.
«Согласно законодательству ЕС, те, кто избегает войны, нарушающей международное право, имеют право на убежище и защиту. В этом смысле Германия и Европа должны организовать небюрократический допуск людей, которые голосуют ногами против агрессивной войны России», - сказал также глава европейского отдела Pro Asyl Карл Коппон.
«Всем, кто ненавидит путь Путина и любит либеральную демократию, очень рады в Германии», - с таким заявлением выступил в свою очередь министр юстиции ФРГ Марко Бушман.
- Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране «в связи с ситуацией в Украине». Российский глава заявил, что призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Прежде всего, речь о тех, кто служил в рядах вооруженных сил, а также имеет определенные военно-учетные специальности и опыт. Министр обороны Сергей Шойгу, выступивший после Путина, заявил, что у России «огромный мобилизационный ресурс», и отметил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов».
- После этого в десятках городах России начались протесты против мобилизации. На акциях, которые прошли в среду, были задержаны свыше тысячи человек.
- Кроме того, после выступления Путина в России резко вырос спрос на авиабилеты за границу. По данным портала для заказа авиабилетов Aviasales, на среду, 21 сентября, были раскуплены все прямые рейсы в соседние с РФ республики бывшего СССР - Армению, Грузию, Азербайджан и Казахстан. Авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что места на рейсы в Стамбул вновь появятся лишь с 24 сентября, а следующая возможность вылететь на AirSerbia в Белград, появится только 26 сентября. Ажиотажным спросом пользуются и билеты на внутрироссийские рейсы в приграничные города. К примеру, полет из Москвы во Владикавказ на границу с Грузией в среду стоил более 750 долларов - в десять с лишним раз дороже обычного.
Посол США: Надеюсь, Грузия будет убежищем для спасающихся от угнетения в России
Посол США в Тбилиси Келли Дегнан считает, что Грузия должна продолжать принимать тех, кто ищет убежища от российских репрессий, и что сейчас крайне важно удвоить поддержку Украины. Об этом сообщает издание OC Media.
«Полное игнорирование Кремлем международных обязательств и норм привело к ужасным страданиям по всей Украине, как и в Грузии 14 лет назад. Новым и тревожным событием стало то, что российские чиновники и марионеточные власти насильственно переселяют или «фильтруют» население в подконтрольных России районах Украины. Их цель: подавить украинскую идентичность, искоренить сопротивление и заставить оставшееся население подчиняться и подчиняться», - заявила посол.
По словам Дегнан, в рамках «фильтрации», как ее называет российские власти, допрашиваются, задерживаются и насильственно депортируются против их воли сотни тысяч граждан Украины. Посол рассказала, что выжившие после этого люди недавно встретились с высокопоставленным чиновником Госдепартамента США, посетившим Тбилиси. Они поделились душераздирающими рассказами об унижении, допросах и пытках, которым они подверглись, прежде чем попасть в Грузию, где они нашли убежище.
«В Грузии многие из этих выживших нашли помощь, встретили щедрое гостеприимство и сочувствие. Народ Грузии принял этих беженцев, спасающихся от российской агрессии, с распростертыми объятиями и открытым сердцем. Во главе с гражданским обществом грузины объединились, чтобы ответить на призыв гуманитарной помощью», - сказала Келли Дегнан.
Дипломат подчеркнула, что народ Грузии слишком хорошо понимает человеческую цену российской агрессии, о чем ежедневно напоминает ситуация вдоль де-факто границ с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. По ее словам, за последние 200 лет Россия неоднократно пыталась подавить Грузию – ее язык, религию, традиции, независимость и свободу.
«Мы воздаем должное народу Грузии, который проявил сострадание и щедрую поддержку тем, кто ищет убежища от насилия. Мы надеемся, что Грузия и дальше будет служить убежищем для тех, кто спасается от войны в Украине, а также от угнетения в России и Беларуси. Нет страны, которая могла бы лучше понять их страдания, чем Грузия. Мы вместе – сила в единстве!» - заявила Келли Дегнан.
- Накануне, 21 сентября, вступил в силу указ президента России о частичной мобилизации. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. В самом указе данные о числе тех, кого планируется мобилизовать, засекречены.
- На этом фоне отъезд из страны рассматривается многими как самый надежный способ избежать повестки в военкомат. Однако уже вчера цены на билеты из Москвы удвоились, а на ближайшие прямые рейсы в безвизовые Стамбул, Ереван и Баку и вовсе закончились.
- На автомобильных пограничных пунктах России с соседними странами образуются пробки. Скопления машин наблюдаются на границе с Казахстаном, Грузией, Беларусью и Финляндией.
Совбез ООН проводит заседание по Украине при участии главы МИД России
Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины призвал страны-члены «направить ясный сигнал» Москве о недопустимости дальнейших ядерных угроз в связи с российским военным вторжением в соседнюю страну.
В работе сессии Совбеза в четверг наряду с Блинкеном и другими западными дипломатами участвует украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также глава МИД России Сергей Лавров.
В своем выступлении Энтони Блинкен подчеркнул, что члены Совбеза должны противостоять российскому президенту Владимиру Путину, чье решение начать вторжение в Украину и попытки аннексировать ее новые территории угрожают разрушить существующий мировой порядок. Как сказал госсекретарь США, именно на защиту этого порядка направлена международная поддержка суверенитета Украины. «Если мы не сможем защитить этот принцип, когда Кремль так грубо его нарушает, мы пошлем всем агрессорам сигнал о том, что они тоже могут его игнорировать. Мы подвергаем риску каждую страну», - подчеркнул Блинкен.
Среди прочего, Блинкен также сказал, что Путин «жестоко выселяет» тысячи украинцев и привозит на автобусах российских граждан, чтобы манипулировать результатами голосования для аннексии. Ранее США и другие страны Запада заявили, что не намерены признавать результаты «фиктивных» референдумов о присоединении к России. Голосования собираются провести 23-27 сентября сепаратисты в «ДНР» и «ЛНР» в Донбассе, а также оккупационные администрации в Херсонской и Запорожской областях Украины.
Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, назвал безнаказанностью происходящие в Украине события. «Как я понимаю, сегодняшнее заседание было мотивировано стремлением некоторых делегаций обсудить тему безнаказанности на Украине. Я считаю, это весьма и весьма своевременно, потому что именно этот термин - безнаказанность - отражает то, что происходит в этой стране с 2014 года», - сказал российский министр.
Президент США Джо Байден днем ранее, выступая на Генассамблее ООН, также говорил об открытых ядерных угрозах, с которыми выступил российский президент Владимир Путин. Байден напомнил, что в мире идет жестокая и ненужная война, которую выбрал один человек. «Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся на территорию своего соседа, попытался стереть суверенное государство с карты мира. Россия бесстыдно нарушила основы устава ООН», – отметил президент США.
Путин 21 сентября, объявляя о частичной мобилизации на войну в Украине, заявил, что те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны учитывать, что «роза ветров» может развернуться в их сторону. «При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», - подчеркнул Путин.
Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села
Губернатор Курской области Роман Старовойт в четверг сообщил о минометном обстреле приграничного села Елизаветовка.
В своем телеграм-канале Старовойт написал, что по селу в Глушковском районе было выпущено семь мин, а с российской стороны был открыт ответный огонь. Обошлось без жертв и значительных разрушений, отметил губернатор.
Реакция украинской стороны на эти сведения не приводится.
Это далеко не первое сообщение курских властей, а также руководства Белгородской области об обстрелах населенных пунктов, находящихся вблизи границы с Украиной, с начала российского вторжения в эту страну в конце февраля. Непосредственно Елизаветовка ранее уже попадала под обстрелы - в конце августа там пострадали шесть частных домовладений, а также животноводческий комплекс, отмечает РБК.
Президент России Владимир Путин в среду, объявляя частичную мобилизацию, назвал среди причин то, что страна противостоит сейчас коллективному Западу, который стремится расколоть Россию на части. В этой связи он упомянул «наносимые с использованием западного оружия» удары по приграничным населенным пунктам Белгородской и Курской областей.
Киев и страны Запада обвиняют Россию в агрессии в отношении Украины, называя российские вторжение на территорию соседнего государства ничем не спровоцированным и нарушающим международные принципы суверенитета и территориальной целостности. США, Канада, Великобритания, ЕС ввели против Москвы несколько пакетов жестких санкций, затронувших финансовый и энергетический секторы, а также высшее руководство страны.
Грузинская таможня заявила о бесперебойной работе КПП на границе с Россией
КПП «Казбеги» на грузино-российской границе работает бесперебойно, сообщает сегодня, 22 сентября, Служба доходов Минфина Грузии.
По данным грузинской таможни, в районе Верхнего Ларса «передвижение товаров, автотранспортных средств и осуществление процедур таможенного контроля в отношении лиц, пересекающих государственную границу, осуществляются в полном объеме, 24 часа в сутки, без перерыва».
Также таможня отмечает, что за последние десять дней «не наблюдается резкой разницы/роста между числом въезжающих и выезжающих через госграницу Грузии», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Служба доходов Минфина призывает СМИ воздерживаться от распространения недостоверной и непроверенной информации», - сказано в сообщении ведомства.
На фоне объявленной в России военной мобилизации СМИ сообщают о пробках на сухопутной границе России и Грузии из-за большого числа желающих въехать в Грузию.
Жители Кабардино-Балкарии вышли на стихийный митинг против мобилизации
В городе Баксан в Кабардино-Балкарии местные жители собрались на стихийный митинг против мобилизации – согласно опубликованным телеграм-каналом Astra видеозаписям, на площади перед администрацией собрались несколько десятков людей.
По информации журналистов, глава администрации Хачим Мамхегов пригласил протестующих в местный Дом культуры. Там он, неизвестный человек в военной форме и спикер, который появился позже на сцене, ответили на вопросы – согласно видеозаписи, большую часть присутствующих составляли женщины. Их якобы убеждали отправить родственников на войну в Украину – собравшиеся с этим не соглашались. Беседа шла на кабардинском языке, пишет сайт Кавказ.Реалии.
- В сети появляются сведения о том, как жителей южных и северокавказских регионов собирают в военкоматах в рамках мобилизации для участия в войне в Украине. Сообщается, что в Бабаюртовском районе Дагестана начались волнения из-за мобилизации - протестующие перекрыли федеральную трассу. Baza опубликовала видеозапись, на которой несколько десятков мужчин собрались у военкомата и высказались против мобилизации. По данным канала ASTRA, сотрудница военкомата пытается убедить их, что это долг перед страной - собравшиеся ответили ей, что это только политика.
- Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране будет объявлена частичная мобилизация. Указ об этом подписан, заявил президент в ходе обращения к россиянам утром 21 сентября. Призыву будут подлежать только граждане из запаса и проходившие военную службу. Перед отправкой они пройдут дополнительную подготовку.
- В регионах России прошли акции протеста против объявленной Владимиром Путиным в связи с войной в Украине мобилизации. Сообщается о многочисленных задержаниях и насилии полиции в отношении протестующих. Наиболее многочисленными протесты были в Москве и Санкт-Петербурге, а также в ряде столиц регионов Урала и Сибири.
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