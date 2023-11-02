WSJ: ЧВК «Вагнер» может передать систему ПВО «Хезболле» в Ливане

Российская ЧВК «Вагнер» может передать радикальной ливанской группировке «Хезболла» систему противовоздушной обороны «Панцирь-С1». Об этом сообщает The World Street Journal со ссылкой на американских чиновников и разведку США.

Речь идет о системе, которая использует зенитные ракеты и пушки ПВО для перехвата самолетов.

По словам одного из собеседников издания, Вашингтон пока не подтвердил отправку системы, но следит за дискуссиями с участием ЧВК «Вагнер» и «Хезболлы». Недавно Соединенные Штаты отправили в Средиземное море авианосец для сдерживания ливанских группировок от развертывания северного фронта против Израиля на фоне военной операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

ЧВК «Вагнер» и «Хезболла» ведут деятельность и воюют в Сирии на стороне режима президента Башара Асада. Подконтрольная Дамаску армия имеет на вооружении «Панцирь-С1».