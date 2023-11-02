WSJ: ЧВК «Вагнер» может передать систему ПВО «Хезболле» в Ливане

Российская ЧВК «Вагнер» может передать радикальной ливанской группировке «Хезболла» систему противовоздушной обороны «Панцирь-С1». Об этом сообщает The World Street Journal со ссылкой на американских чиновников и разведку США.
Речь идет о системе, которая использует зенитные ракеты и пушки ПВО для перехвата самолетов.
По словам одного из собеседников издания, Вашингтон пока не подтвердил отправку системы, но следит за дискуссиями с участием ЧВК «Вагнер» и «Хезболлы». Недавно Соединенные Штаты отправили в Средиземное море авианосец для сдерживания ливанских группировок от развертывания северного фронта против Израиля на фоне военной операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.
ЧВК «Вагнер» и «Хезболла» ведут деятельность и воюют в Сирии на стороне режима президента Башара Асада. Подконтрольная Дамаску армия имеет на вооружении «Панцирь-С1».
- Ливанская шиитская военно-политическая организация «Хезболла», признанная террористической во многих странах мира, основана в 1982 году при поддержке Ирана. Вооруженные формирования группировки по своей численности, вооружению и боевому опыту превосходят армии некоторых стран Ближнего Востока.
- «Хезболла» поддерживает тесную координацию с палестинскими организациями ХАМАС, «Исламский джихад» и иранским Корпусом стражей Исламской революции.
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное вооруженное формирование, созданное погибшим бизнесменом Евгением Пригожиным. Наемники ЧВК принимали активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке.
- По данным журналистов-расследователей, сейчас ЧВК входит в состав Росгвардии. В Госдуме эту информацию назвали фейком.