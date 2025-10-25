WSJ: Трамп избрал средний по жёсткости вариант санкций

Президент США Дональд Трамп выбрал «средний по жёсткости» вариант санкций против России из подготовленных администрацией. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.

О санкциях - первых с момента вступления Трампа в должность президента в январе - было объявлено 22 октября. В тот же день Трамп сообщил, что «отменил» встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, отметив, что она могла бы состояться в будущем. По словам Трампа, для санкций «пришло время», поскольку Россия, как следует из его слов, не проявляет достаточное стремление к миру в Украине. Санкции затронули российские нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерние структуры.

Как пишет WSJ, избранный Трампом вариант санкций был средним по жёсткости из предложенных. Наиболее жёсткий проект предусматривал санкции против российской промышленности, а также высшего руководства страны (что имеется в виду, не вполне понятно, поскольку многие члены этого руководства уже под санкциями). Самый мягкий вариант предлагал ограниченные меры, не связанные с энергетическим сектором, а избранный Трампом вариант - санкции против нефтяных компаний.

Как пишет WSJ и другие СМИ, в частности CNN, Трамп быстро и довольно неожиданно для своего окружения принял решение о санкциях после того, как увидел, что после телефонного разговора между ним и Путиным на прошлой неделе российский лидер никак не изменил свою политику и продолжает наносить удары по Украине. По словам представителей администрации, Трамп не стал прямо комментировать эти удары, но они вызвали у него «раздражение». Со ссылкой на источники CNN сообщает, что Трамп отметил, что «инстинкт» подсказал ему, что время для санкций пришло. Сам Трамп отметил, что разговор с Путиным был хорошим, но, как и предыдущие подобные разговоры, не привёл к практическим результатам.

Владимир Путин, комментируя санкции, назвал их недружественным актом и в то же время заявил, что они существенно не скажутся на российской экономике. На просьбу репортёра прокомментировать эти слова президент США накануне заявил: «Рад, что он так считает. Посмотрим, что будет через шесть месяцев». При этом ранее Трамп выразил надежду на то, что санкции «не продлятся долго», очевидно, намекая на их отмену в случае достижения мирного соглашения. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в пятницу сказал, что Кремль согласен «посмотреть через шесть месяцев» на результат новых санкций.