WSJ: ЦАХАЛ начала закачивать воду в тоннели ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала закачивать морскую воду в комплекс тоннелей в секторе Газа, который использует палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС. Об этом сообщает Wall Street Journal. По данным американского издания, Израиль предупредил об этом США.

В Вашингтоне считают, что затопление поможет уничтожить тоннели, в которых джихадисты скрывают оружие и боеприпасы, и разрушить инфраструктуру ХАМАС. Операция может занять несколько недель.

Вместе с тем, отмечает издание, некоторые американские чиновники обеспокоены тем, что закачивание морской воды может поставить под угрозу снабжение сектора Газа пресной водой, а также привести к загрязнению почвы опасными веществами.

ЦАХАЛ ни разу не комментировал информацию об использовании морской воды для затопления тоннелей. По информации WSJ, в середине ноября израильские военные завершила установку по меньшей мере пяти насосов примерно в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аш-Шати. По данным израильской газеты The Jerusalem Post, тогда же начался процесс затопления тоннелей.

4 декабря ЦАХАЛ отчитался об обнаружении в секторе Газа более 800 тоннелей, 500 из них было уничтожено, в том числе с помощью взрывчатки.

По данным израильских военных, тоннели проходят под школами и спортивными центрами, мечетями и больницами на территории сектора Газа. Точных данных о системе этих тоннелей нет. По словам лидеров ХАМАС, их протяженность достигает 500 километров, а глубина 35 метров. Проверить эти данные невозможно.

ХАМАС уже много лет использует разветвленную систему подземных ходов в военных целях, в том числе для проникновения на израильскую территорию. Так было и во время атаки на Израиль 7 октября, утверждают в ЦАХАЛ.

Жертвами теракта в Израиле стали 1200 человек, свыше 240 – взяты в заложники. В ходе недельной гуманитарной были освобождены более ста заложников - женщины, дети и иностранцы.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, число убитых палестинцев с начала ответной операции Израиля превысило 15 тысяч, большинство из которых женщины и дети. Независимого подтверждения этим сообщениям нет.