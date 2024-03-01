Япония расширила антивоенные санкции против России

Япония расширила экономические санкции против российских лиц и организаций, причастных к войне в Украине.

Под ограничения попали 12 физических и 36 юридических лиц, в том числе «Тинькофф банк», японские активы которого будут заморожены в конце марта.

Санкционный список также пополнили концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», Уралвагонзавод, Атомфлот, а также научно-производственные объединения «Аврора» и «Импульс».

Санкции также введены против уполномоченных по правам ребёнка в Чечне, Калужской и Ростовской областях, а также против сына бывшего губернатора Красноярского края Артёма Усса. С ними запрещены финансовые и торговые отношения.

Ранее ко второй годовщине войны в Украине санкции расширили США, ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.