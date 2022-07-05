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Япония ввела санкции против Ролдугина, Григоренко, Слюсаря
Япония расширила санкции против России, внеся в список ещё 90 физических лиц и компаний. Об этом сообщается на сайте японского министерства финансов.
Среди тех, кто попал под ограничения — вице-премьер Дмитрий Григоренко, включённый ранее в санкционные списки в США и в ЕС виолончелист Сергей Ролдугин и его жена Елена Миртова , глава "Росгеологии" Сергей Горьков, жена основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова и его сыновья, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, сооснователь группы компаний "Киевской площади" Год Нисанов, глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов.
В санкционный список также попали военные из 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которую называют ответственной за военные преступления в Буче под Киевом.
Санкции, введённые Японией, также распространяются на компании, работающие в сфере авиастроения, судостроения, радиоэлектроники, а также СМИ, включая информационно-аналитическое агентство SouthFront, медиагруппу Newsfront, информагентство Inforos
Помимо персональных санкций Токио ввел ряд экономических мер. Так, например, утверждены запреты на импорт золота из России и на экспорт товаров, способствующих укреплению промышленности России, в отношении 65 компаний. Та же мера будет действовать и в отношении 25 белорусских организаций. Помимо этого, Япония запретила с 5 сентября оказывать России услуги в сфере бухучета, консалтинга и аудита.
- Западные страны, включая США, Канаду, государства Евросоюза, Великобританию и Японию резко осудили российское военное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля. Против России, а также союзной ей Беларуси, введено несколько пакетов жёстких экономических санкций. Ограничения затронули банки, крупные предприятия оборонной сферы, олигархов и многих высокопоставленных чиновников и политиков, включая самого Путина.
Другие новости дня
Подписаны протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник подписаны протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический союз.
Свои подписи поставили представители всех 30 стран НАТО и Швеции с Финляндией.
В своих выступлениях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и главы МИД Финляндии и Швеции, подписавшие документ, назвали сегодняшний день "историческим". Они отметили, что вступление двух стран в союз будет способствовать не только укреплению их безопасности, но и усилит безопасность НАТО в целом.
Россия на сегодняшнем заседании прямо не упоминалась, однако именно российское вторжение в Украину стало главным аргументом для того, чтобы две традиционно нейтральные страны решили вступить в Североатлантический союз.
Официальную заявку Финляндия и Швеция подали в середине мая. Решение об их принятии в НАТО было принято в рекордно короткие сроки - о нём было объявлено уже в конце июня на саммите в Мадриде. Единственным серьёзным препятствием были требования Турции, относительно которых стороны пришли к соглашению.
Для того, чтобы Швеция и Финляндия стали полноправными членами НАТО, необходима ратификация подписанных сегодня документов парламентами всех 30 стран союза.
Представители российских властей, комментируя вступление двух стран в НАТО, заявляли, что, с одной стороны, осуждают его, с другой, не видят в нём особых проблем, поскольку у России нет территориальных споров с этими странами. При этом в случае размещения в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО с российской стороны обещаны некие ответные меры.
В Грузии число случаев коронавируса за неделю выросло почти в 2.5 раза
В Грузии за неделю, с 27 июня по 3 июля выявили 2570 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает Национальный центр по контролю заболеваний, за неделю от ковида скончались 3 пациента, выздоровели 1103.
Было проведено 63 443 теста, доля положительных тестов выросла до 4.05%. Число активных случаев заражения по состоянию на 3 июля составляет 2550.
По сравнению с предыдущей неделей число случаев коронавируса увеличилось почти в 2.5 раза – в период с 20 по 26 июня в Грузии было выявлено 1058 случаев, неделей ранее – 616.
Как сообщалось ранее, новая волна коронавируса в мире вызвана «омикрон»–вариантом и его новыми формами. Число заражений значительно увеличивается в европейских странах.
Спутниковый интернет Илона Маска станет доступен в высокогорных селах Грузии
Американская компания SpaceX планирует запустить интернет-сервис Starlink в самых отдаленных регионах Грузии, сообщила член Национальной комиссии по коммуникациям Екатерина Имедадзе в интервью медиаплатформе bm.ge.
«Они сказали, что покроют самые высокогорные села, которые не покрыл тот же проект интернетизации», – рассказала Имедадзе.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», стоимость обычного тарифа на подключение к Starlink – 550 долларов, а ежемесячная плата за интернет-сервис – 110 долларов. По словам Имедадзе, в SpaceX готовы предложить грузинским пользователям льготы. Речь идет о субсидировании части стоимости абонентского оборудования.
«Они понимают, что в регионах цена может не быть самой конкурентной», – указала представитель комиссии.
SpaceX вышел на контакт с Грузией около года назад. Американская компания обсудила все юридические вопросы с национальным регулятором и получила гарантии того, что процесс авторизации не займет много времени. В этом месяце SpaceX направила в Грузию своего представителя для изучения особенностей рынка. Имедадзе указывает, что запуск Starlink в Грузии будет способствовать развитию рынка инновационных цифровых услуг.
Starlink – проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала американская компания SpaceX, основанная в 2002 году Илоном Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 2 тысяч спутников.
- Число абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети интернет в Грузии в этом году превысило 1 миллион в то время, как население страны составляет около 4 миллионов человек. В рамках государственной программы интернетизации власти Грузии планируют подключить интернет в тысячи населенных пунктов, в том числе в отдаленных селах, до 2025 года.
Respublica: немецкая компания предлагает построить в Абхазии поселок городского типа
Telegram-канал Respublica опубликовал письмо немецкой компании FVT–Group & Partner (представительство по СНГ – ООО ХК «Партнер+») премьер-министру самопровозглашенной республики Абхазия Александру Анквабу. Согласно документу, инвестор предлагает вложить в Абхазию 6 миллиардов евро для строительства поселка городского типа или «маленького курортного города» на 10-12 тысяч человек.
При этом представитель компании указывает, что это – «гуманитарный проект», а деньги будут выделены «в виде благотворительных средств».
Инвестор просит выделить для строительства участок в 5 квадратных километров (500 гектаров) и предоставить декларацию о намерениях, а также государственные гарантии на сумму до 6 миллиардов евро, чтобы избежать инвестиционного краха в случае смены правительства и т.д.
«В проекте предусмотрено строительство – школы, детских садов, больницы на 1000 койко-мест, административных зданий, здания для МЧС, полиции, пожарной части и т.д. После завершения строительства этих объектов они передаются безвозмездно административным органам Республики Абхазия», – сказано в письме.
Как сообщает Respublica, ответил немецкой компании уже не глава Кабмина, а абхазский президент Аслан Бжания.
«Ознакомившись с предложенным гуманитарным проектом «Строительство курортного города и строительство медицинского центра» руководство республики Абхазия выражает готовность к сотрудничеству и с полной уверенностью гарантирует предоставление земельного участка для планируемых целей с необходимым пакетом разрешений на строительство и подключение коммуникаций: водоснабжение, электроэнергия и т.д.», – сказано в ответном письме, которое Бжания направил представителю немецкой компании 13 мая текущего года.
Великобритания ввела санкции против дочери Александра Дугина
Министерство иностранных дел Великобритании сообщило в понедельник о внесении в санкционный список шестерых граждан России, а также новостного сайта United World International.
Среди попавших в санкционные списки – Дарья Дугина (Платонова), дочь философа Александра Дугина, идеология которого, как считается, оказывает существенное влияние на политику Кремля. При этом самого Дугина в санкционном списке нет.
Ещё 5 человек, на которых наложены санкции, имеют отношение к деятельности крымского информационного агентства NewsFront. Все они, как утверждается, занимаются дезинформацией в связи с войной в Украине.
В британском санкционном списке теперь 1293 гражданина России - больше, чем граждан какой-либо другой страны.
Также в понедельник было объявлено, что во вторник Лондон расширит санкции против Беларуси, введённые в связи с вторжением в Украину и ролью официального Минска в нём. В частности речь идёт о запрете на ввоз в Беларусь предметов роскоши и ряда высокотехнологичных товаров, а также продуктов нефтепереработки, а также запрете на импорт белорусского железа и стали.
В итальянских Альпах обрушился ледник, 7 человек погибли, 15 пропали
В итальянских Альпах произошло обрушение крупного ледника. Как минимум семь человек погибли, пятнадцать считаются пропавшими без вести. Восемь человек получили травмы, двое из них в тяжелом состоянии. На месте бедствия продолжаются спасательные работы с применением вертолетов и поисковых собак.
Ледник под названием Мармолада располагался на склоне одноименной горы. Это самая высокая гора Доломитовых Альп - горного хреба на северо-западе Италии. Высота Мармолады - 3300 метров. Доломитовые Альпы - популярное место для туризма как зимой, когда там катаются на горных лыжах, так и летом. Среди погибших и пострадавших были туристы из разных стран.
Представитель местной спасательной службы Вальтер Милан заявил, что хотя непосредственную причину трагедии еще предстоит установить, скорее всего ледник начал таять и рассыпаться из-за аномальной жары, которая стоит в последнее время в Италии. По его словам, даже на высоте трех километров, где лед и снег обычно не таяли, в последние дни держалась температура около +10 градусов Цельсия.
Премьер-министр Италии Марио Драги, приехавший на место катастрофы, заявил, что аномальная жара, вызвавшая таяние льдов, вызвана изменениями климата, которые в последние годы все заметнее ощущаются в Европе. "Сегодня вся Италия оплакивает жертв, - сказал он. - возможно, найдутся и какие-то неожиданные факторы, но совершенно ясно, что главная причина - в ситуации с климатом и ухудшении экологической обстановки. Правительству необходимо принять меры, чтобы свести вероятность повторения таких природных событий к минимуму."
Баскетболистка Грайнер обратилась из СИЗО в России к президенту Байдену
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, арестованная в России по обвинению в контрабанде наркотиков, обратилась к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором просит оказать помощь в освобождении и возвращении на родину.
В минувшую пятницу она предстала перед судом в Московской области. Ей грозит 10 лет лишения свободы. Ранее суд продлил арест баскетболистки до 20 декабря.
"Сидя здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты своей семьи, друзей, олимпийской футболки или каких-либо достижений, я боюсь, что могу остаться здесь навсегда", – написала Грайнер в письме президенту Байдену, выдержками из которых поделились её представители. "Я понимаю, что вы имеете дело со столькими проблемами, но, пожалуйста, не забывайте обо мне и других американских задержанных, сделайте всё возможное, чтобы вернуть нас домой, – добавила Грайнер. – Я впервые проголосовала в 2020 году, и я проголосовала за вас. Я верю в вас. У меня ещё так много хорошего, что можно сделать со своей свободой, которую вы можете помочь восстановить".
Совет национальной безопасности США подтвердил, что Белый дом получил письмо.
17 февраля Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево по прилёте из Нью-Йорка. В багаже спортсменки обнаружили, по данным следствия, картриджи с гашишным маслом для электронных сигарет. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США. Против баскетболистки возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.
Бриттни Грайнер выступает за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной США она дважды выигрывала Олимпийские игры. В мае США признали Грайнер "неправомерно задержанной" и передали её дело специальному посланнику президента США по делам заложников.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что "нет более приоритетной задачи", чем вернуть домой Грайнер и других американцев, "незаконно задержанных" в других странах.
В российских СМИ неоднократно высказывались предположения, что Грайнер могут обменять на российского торговца оружием Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в США за попытку продать оружие организации, признанной в США террористической.
Швеция и Финляндия 5 июля подпишут договор о вступлении в НАТО
Швеция и Финляндия завершили формальные переговоры с НАТО о вступлении в Североатлантический союз за один раунд, который состоялся 4 июля. Договор о вступлении будет подписан в штаб-квартире НАТО уже 5 июля. Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.
Для официального вступления Финляндии и Швеции в союз необходима ратификация договора парламентами самих этих стран, а также 30 стран, которые входят в НАТО сейчас.
Две северные страны, традиционно соблюдавшие нейтралитет, заявили о желании стать членами военно-политического союза после начала военного вторжения России в Украину. Финляндия и Швеция подали заявки на присоединение к НАТО одновременно, заявив, что в условиях российской агрессии в Европе она опасаются за свою безопасность и хотят заручиться поддержкой стран-союзниц, а также предложить им свою. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден пообещали сделать процесс приема стран в НАТО максимально быстрым. Против вступления Финляндии и Швеции в НАТО выступала Турция, недовольная тем, что эти страны не выдают ей турецких граждан, которых Турция считает причастными к терроризму, а также выдвигавшая иные требования; однако 28 июня на саммите НАТО в Мадриде страны сумели прийти к соглашению.
Тогда же в Мадриде НАТО официально пригласило Финляндию и Швецию присоединиться. «Присоединение Финляндии и Швеции сделает их более безопасными, НАТО - более сильным, а евроатлантическое пространство - более безопасным», - говорится в итоговой декларации саммита.
В той же декларации страны НАТО назвали Россию главной и непосредственной угрозой безопасности в Европе и мире. Ранее НАТО официально называло Российскую Федерацию стратегическим партнером.
В Таганроге на жилой дом упал беспилотник. Дом полностью сгорел
В Таганроге, в ближайшем к Украине крупном городе на юго-западе Ростовской области, на частный жилой дом упал боевой беспилотник. Жилище полностью сгорело, но из людей никто не пострадал, сообщают местные СМИ и телеграм-каналы.
Информацию о пожаре подтвердили в управлении МЧС по Ростовской области. В ведомстве отчитались, что загорелся двухэтажный дом. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Спустя час огонь был потушен.
Администрация Таганрога случившееся не комментировала. По информации ряда российских телеграм-каналов, беспилотник был российским. Что привело к аварии - пока неясно.
В последние дни участились случаи взрывов и пожаров на объектах военной и гражданской инфраструктуры в приграничных с Украиной российских городах. 3 июля в результате серии взрывов в Белгороде погибли пять человек. В городе, по официальным данным, были повреждены 26 многоквартирных домов и 46 частных жилых домов, пять из них разрушены полностью. Минобороны России заявило, что Белгород был обстрелян вооруженными силами Украины. Украинские власти утверждали, что в обстрелянных многоэтажках Белгорода застряли фрагменты ракет российской ЗРПК «Панцирь С1», и что на вооружении ВСУ таких комплексов нет.
Полиция арестовала подозреваемого в стрельбе в пригороде Чикаго
Полиция задержала подозреваемого в вооруженном нападении во время парада в честь Дня независимости в США, 4 июля в пригороде Чикаго, жертвами которого стали шесть человек.
Подозреваемому удалось скрыться с места нападения. Через некоторое время полиция установила его личность: это Роберт Кримо, ему 22 года.
Вскоре его поиски завершились успехом. Как сообщает телекомпания Си-эн-эн, один из сотрудников полиции увидел Кримо за рулем автомобиля и попытался остановить его. Подозреваемый не подчинился, но после короткой погони вышел из автомобиля с поднятыми руками и лёг на землю.
Стрельба произошла в городе Хайленд-Парк. Этот пригород Чикаго считается благополучным районом. Стрельба велась с крыши одного из зданий. На видео попали кадры того, как сотни участников парада бегут, пытаясь укрыться от выстрелов в безопасном месте.
По последним данным, госпитализированы более 36 пострадавших. Среди раненых есть дети.
Мотивы нападения пока не известны.
Президент США Джо Байден заявил, что "шокирован лишенным смысла насилием с применением огнестрельного оружия" и пообещал бороться с "эпидемией вооруженного насилия".
В Ювалде, штат Техас, 24 мая было совершено нападение на школу, жертвами которого стали 19 учеников и 2 учителей. После этого нападения и ещё ряда кровавых инцидентов с использованием огнестрельного оружия Конгресс впервые за долгое время несколько ужесточил оружейное законодательство.
«Важные истории»: в Петербурге заключенных вербуют в ЧВК
Издание «Важные истории» утверждает, что в исправительных колониях Санкт-Петербурга и Ленинградской области появились вербовщики из так называемой ЧВК Вагнера. Об этом изданию рассказали родственники заключенных. По их словам, вербовщики предлагают заключенным присоединиться к боевым действиям в Украине в составе ЧВК. Взамен им якобы обещают выплату в 200 тысяч рублей за полгода службы и амнистию, а в случае гибели - выплату родственникам до пяти миллионов рублей компенсации.
«Важные истории» поговорили с родственниками отбывающих наказание в исправительных колониях ИК-7 «Яблоневка» и ИК-6 «Обухово». Те рассказали, что некие «проверяющие» призывали заключенных «защищать родину в Донбассе» и «обнаруживать нацистов». Отправить заключенных в Украину обещали под видом обычного тюремного этапа, без письменных договоров, все соглашения должны были заключаться устно. Заключенные сообщили близким, что вербовщики не скрывали своей принадлежности именно к ЧВК Вагнера, и что около 40 человек из их сокамерников уже согласились поехать в Украину и даже прошли проверку на полиграфе. Сообщений о том, что кто-то из них уже отправился на войну, нет.
Полностью проверить информацию, как отмечают журналисты, не представляется возможным. По уточнению «Важных историй», 4 июля родственники заключенных колонии «Яблоневка» пытались встретиться с начальником колонии подполковником внутренней службы Александром Рулевым, но тот отказался с ними встречаться, а по телефону ответил, что ничего не знает о попытках вербовки.
Ранее, после 2014 года, но еще до начала полномасштабной войны в Украине, СМИ писали, что ЧВК Вагнера охотно принимает в свои ряды бывших заключенных, но сведений о вербовке непосредственно в тюрьмах не было.
«Группа Вагнера», или «частная военная компания Вагнера» - неофициальное вооруженное формирование, которое считают аффилированным с бизнесменом Евгением Пригожиным (сам он это отрицает) и нередко называют «частной армией Путина». Сообщалось, что наемники ЧВК Вагнера участвовали в спецоперациях в Сирии, Мали, Центральной Африканской республике и других регионах, где у России есть военные интересы, а также с 2014 года оказывали помощь сепаратистским вооруженным формированиям в Донецкой и Луганской областях Украины. По мнению военных экспертов, наемники ЧВК участвуют и в нынешней войне России против Украины на стороне российских сил.
Рабочие Руставского металлургического завода бастуют и требуют повысить зарплаты
Часть работников Руставского металлургического завода объявила забастовку, требуя повышения заработной платы, сообщает издание Netgazeti. С сегодняшнего дня бастуют работники цеха сортового проката, в котором производится арматура.
Заместитель председателя Объединения профсоюзов (GTUC) Тамаз Долаберидзе сообщил, что в цеху работают около 130 человек, и большинство из них бастуют.
Требования бастующих - увеличение зарплаты на 30% и выплата 13-й зарплаты.
Средняя зарплата сотрудников завода составляет 900-1000 лари (от 300 до 350 долларов).
29 июня сотрудники завода передали свои требования на встрече с администрацией, а после того, как начальство отказалось их выполнять, решились на забастовку.
«Утром приходил начальник одной из служб, он сказал, что в этом году они могут дважды добавить по 50 лари, на следующий год – еще один раз, в марте. В итоге прибавка к будущему году составит 150 лари – это приблизительно 15% их зарплаты», - говорит Долаберидзе.
Представитель профсоюза отмечает, что требования повысить зарплату сотрудники предъявляют с начала мая, поэтому никто не может упрекнуть рабочих в том, что забастовка стала неожиданностью. Он также считает, что требование о повышении зарплаты – абсолютно справедливое, так как цены на потребительские товары выросли гораздо больше.
Долаберидзе уточнил, что в 2021 году администрация предприятия обещала увеличить заработную плату на 100 лари после установки новой печи, однако так и не выполнило эти обещания.
Издание Netgazeti обратилась за комментариями к владельцам завода - в компанию «Рустави сталь». Там заявили, что ведут переговоры с бастующими и надеются, что они возобновят работу. В компании сообщили, что за последние три года заработная плата работников завода повышалась пять раз (в разное время). Последнее повышение зарплаты произошло 1 января 2022 года, а обновленный договор подписали все сотрудники.
В компании отмечают, что никогда не опаздывают с выплатой зарплат, а также обеспечивают сотрудников бесплатным питанием, медицинской страховкой и необходимой для работы спецодеждой и снаряжением.
В Украине арестовали 315 вагонов с удобрениями из России и Беларуси
Генеральная прокуратура Украины сообщила об аресте 315 вагонов и железнодорожных контейнеров с минеральными удобрениями, принадлежащих белорусским и российским компаниям. По мнению Генпрокуратуры, грузы были ввезены на территорию Украины с нарушениями таможенного и налогового законодательства. Общая стоимость арестованного товара - 12,2 миллионов долларов. Сейчас бюро экономической безопасности Украины проводит досудебное расследование об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Это не первый случай ареста российских и белорусских грузов в Украине после начала войны. В конце июня правоохранительные органы Украины арестовали 94 универсальных контейнера, принадлежавших подконтрольным РФ компаниям. Имущество передали в коммерческое управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Владельцы этих контейнеров передавали полученный доход на офшорные и российские счета, поэтому украинские власти считают, что в дальнейшем средства могли использоваться для финансирования российской армии.
В конце мая в Николаевской области Украины были арестованы 188 вагонов с минеральными удобрениями из Беларуси. Как сообщало украинское Государственное бюро расследований, 77 тысяч тонн груза нашли на территории порта, они принадлежали белорусской холдинговой компании. Стоимость удобрений вместе с вагонами составила около 20 миллионов долларов.
В минувшее воскресенье таможенные власти Турции арестовали российский сухогруз, который, как подозревают в Украине, мог перевозить зерно, украденное с оккупированных территорий Украины. Если подозрения подтвердятся, груз будет конфискован.
Всего с начала военного вторжения России в Украину по конец мая (более свежих цифр пока нет) Украина арестовала российские и белорусские активы на сумму около 1 миллиарда долларов, включая 17 800 вагонов и около 20 автомобилей и спецтехники.
Сборная Грузии по баскетболу обыграла Испанию – действующего чемпиона мира
Сборная Грузии по баскетболу в отборочном матче чемпионата мира сенсационно обыграла сборную Испании.
Основное время поединка, прошедшего в новом зале «Тбилиси Арена», завершилось вничью – 67:67. В овертайме Грузия добилась преимущества и победы со счетом 82:76 (15:14, 22:17, 7:16, 23:20, 15:9).
Испания – действующий чемпион мира. В мировом рейтинге FIBA испанская сборная занимает 2-е место, Грузия – 36-е.
1 июля сборная Грузии уступила в отборочном матче чемпионата мира сборной Украины (66:79).
Граждане Грузии, поехавшие в Германию на сбор клубники, выиграли суд
Объединение профсоюзов Грузии (GTUC) сообщает, что в 2021 году граждане Грузии, уехавшие в Германию на сезонные работы по сбору клубники, доказали в суде немецкому работодателю нарушение условий труда и получат компенсацию. Речь идет в общей сложности о 18 грузинах, покинувших страну весной прошлого года при условии трудоустройства на сезонные работы.
«Работодатель утверждал, что грузинские рабочие не являлись на работу вовремя, употребляли алкоголь, не хотели работать утром и раньше положенного самовольно покидали рабочее место. Следовательно, не работодатель помещал их в ненадлежащие условия, а работники не хотели выполнять свои обязанности. Наниматель не смог доказать ни одно из вышеперечисленных утверждений, все они были только на словах, без доказательств. Исходя из этого суд признал аргументы работодателя безосновательными», - говорится в заявлении профсоюзов.
По их информации, суд обязал работодателя выплатить компенсацию за вынужденный простой в пользу каждого работника за период с 11 мая по 31 мая 2021 года в размере 1018 евро, а за период с 1 июня по 17 июня - на сумму 909 евро. Эта сумма будет вычтена из той части денег, которую немецкий работодатель заплатил рабочей силе из Грузии.
«Суд первой инстанции в своем решении пишет, что не удовлетворит апелляционную жалобу работодателя, поскольку не ясны основания для апелляционной жалобы. Это означает, что он, скорее всего, не выиграет дело даже в апелляционной инстанции... По нашим расчетам, решение вступит в законную силу в срок от двух до пяти месяцев, и эти люди получат деньги», - сообщила грузинской службе Радио Свобода юрист профсоюзов Тамила Габаидзе.
Из этих 18 грузин 11 также внесли жалобу в суды на грузинское Агентство по содействию в трудоустройстве. Они требуют компенсации морального и материального ущерба и возлагают полную ответственность на государство. В этом им помогает Объединение профсоюзов Грузии.
18 мая трудовые мигранты впервые сообщили о тяжелых условиях, с которыми столкнулись по прибытии. В социальных сетях распространилась информация о том, что они оказались в тяжелом положении. Опубликованные видео свидетельствовали о том, что сезонные рабочие жили в условиях, унижающих достоинство.
Большой адронный коллайдер вновь запустят после трёхлетнего перерыва
Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) сообщила, что 5 июля вновь запустит Большой адронный коллайдер. После трехлетнего перерыва на техническое обслуживание и модернизацию коллайдер заработает с утроенной энергией: 13,6 триллионов электронвольт. Как считают в CERN, это позволит достичь такой точности и новых перспектив для научных открытий, как никогда ранее.
Большой адронный коллайдер, расположенный в кольцевой шахте на глубине 100 метров на границе Франции и Швейцарии - самый мощный в мире ядерный ускоритель. Его новый запуск будет посвящен десятилетию со дня открытия бозона Хиггса - элементарной частицы, которую называли "частицей бога", поскольку она могла бы объяснить, как все остальные атомы в процессе развития Вселенной стали взаимодействовать между собой. Физик Питер Хиггс предсказал существование такой частицы еще в 1960-х годах, но тогда наука не располагала достаточно мощным инструментарием, чтобы обнаружить бозон опытным путем. Большой адронный коллайдер был построен в том числе и для его поисков, которые увенчались успехом 4 июля 2012 года, а в 2013 году Питер Хиггс стал лауреатом Нобелевской премии по физике.
В этом и последующих годах на Большом адронном коллайдере планируют и дальше изучать свойства бозона Хиггса, в том числе те, которые ранее не были доступны наблюдениям из-за недостаточной мощности и точности. Кроме того, ученые смогут изучать свойства вещества при экстремальных температурах и плотности, проводить исследования в области материи и антиматерии, говорится в заявлении CERN.
Гомофобы, устроившие погром в офисе ЛГБТ-организации, отделались штрафами
Тбилисский городской суд установил штрафы в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов) для участников гомофобной акции 5 июля 2021 года, ворвавшихся в офис ЛГБТ-организации Tbilisi Pride.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», по этому эпизоду проходили трое человек. По фасаду здания они забрались на балкон на четвертом этаже – сожгли вывешенный там радужный флаг, а после ворвались внутрь офиса НПО и устроили там погром.
Содиректор Tbilisi Pride Мариам Кварацхелия сообщает, что суд признал обвиняемых виновными только по одной статье – «незаконное проникновение в жилище или иное владение группой лиц с применением насилия или с угрозой насилия».
«В решении суда не прозвучало примечания 53, что подразумевает преступление, совершенное по мотиву ненависти», – пишет Кварацхелия на своей странице в Facebook.
Одновременно она указывает, что обвинения предъявили только трем гражданам, тогда как в погроме офиса участие принимали не менее десяти человек, что подтверждают кадры разных СМИ с места.
Все трое обвиняемых дожидались приговора на свободе. В конце декабря прошлого года суд отпустил их под залог в размере 5 тысяч лари.
- 5 июля 2021 года радикальные группировки учинили расправу над журналистами всех грузинских телеканалов и разгромили офисы Tbilisi Pride и протестного движения «Сирцхвилиа» («Позор»), которые занимались подготовкой к проведению мероприятий в защиту прав ЛГБТ.
- В тот день пострадали 55 человек, из которых 53 — представители СМИ. За расправу над журналистами и гражданскими активистами было задержано 27 человек, среди них не было организаторов.
Кадыров снялся в издевательской пародии на президента Украины
Рамзан Кадыров снялся в уничижительно-пародийном ролике на президента Украины. Видео, в котором похожий на Владимира Зеленского актер подписывает "акт о безоговорочной капитуляции Украины" и говорит "Ахмат – сила", глава Чечни опубликовал в своем телеграм-канале. Он назвал ролик "записью из рабочего кабинета" и добавил, что "процедура не обошлась без помощи известных всем пранкеров Вована и Лексуса".
В роли Зеленского в видео снялся блогер Макс Комикадзе. Он начал активно вести свой ютуб-канал в апреле, все его ролики посвящены оскорбительным пародиям на президента Украины. Такие же клипы блогер публикует и на других площадках, в его телеграм-канале в название добавлена буква Z – пропагандистский символ войны России против Украины.
Кадыров неоднократно выступал с угрозами в адрес президента Украины – в его телеграм-канале несколько раз появлялись посты с обращениями к нему.
- За время войны в Украине Кадыров стал одним из главных рупоров российской агрессии: в своем телеграм-канале он ежедневно рассказывает о продвижении чеченских военных, занимается планированием боевых действий и читает стихи своим врагам. С февраля число его подписчиков выросло с 60 тысяч до двух с половиной миллионов человек. Эксперты неоднократно указывали на фейковую информацию, которая появляется в его канале.
- В первые недели войны выяснилось, что кадыровцы не участвуют в боях на передовой, как это заявляется, а лишь запугивают местных жителей, занимают уже пустующие объекты и снимают постановочные ролики, за что чеченские подразделения прозвали "тикток-войсками". Кадыров уже рассказывал и о "побеге" из Украины президента Владимира Зеленского, и о своей поездке в зону боевых действий – все это оказалось неправдой. Публичное разоблачение руководство Чечни не остановило.
Аслан Бжания принял активиста, требующего снижения цен на топливо в Абхазии
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с активистом Джансухом Адлейба.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, во встрече также принял участие заместитель спикера парламента Астамур Аршба.
Ранее Адлейба 17 дней держал голодовку с требованием снизить цены на топливо. 28 июня на сухумской площади Свободы с ним встретился Аслан Бжания и пригласил в администрацию для разъяснения ситуации с ростом цен и ознакомлением с мерами, которые предпринимаются в целях регулирования ценовой политики на топливные продукты.
Вскоре Адлейба прекратил голодовку, заявив, что представители абхазского президента пообещали решить вопрос снижения цен на топливо в течение двух недель.
О подробностях сегодняшней встречи в пресс-службе абхазского президента не сообщили. Джансух Адлейба прокомментировал итоги переговоров в разговоре с Telegram-каналом RESPUBLICA.
«Президент сказал, что занимается вплотную этим вопросом. Говорит, что готов профинансировать «Абхазтоп», чтобы они смогли завезти топливо по минимальным ценам. Работа ведется. Всё зависит уже от «Абхазтопа», - говорит Адлейба.
Абхазский Кабмин просят навести порядок на автостанции «Псоу»
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб провел встречу с руководством сухумского пассажирского автотранспортного предприятия и представителями перевозчиков.
Как сообщается на сайте абхазского Кабмина, встреча состоялась по инициативе водителей пассажирского транспорта, которые обратились в правительство с просьбой навести порядок на автостанции «Псоу».
Проблемы, по их мнению, заключаются в том, что за последние 6 лет практически разрушена существовавшая прежде схема организации пассажироперевозок: параллельно с автостанцией «Псоу» водителями, не обладающими лицензией на пассажироперевозки, стихийно организована другая автостоянка, частично демонтировано специальное ограждение, регулирующее поток пассажиров, что создало хаотичное распределение людей по маршрутам.
Представители перевозчиков утверждают, что отсутствует надзор за процессом посадки пассажиров, графиком движения автобусов, наличием необходимых разрешительных документов, к которому подключились неорганизованные водители.
Проблему усугубляет передача отдельных объектов автостанции в аренду частным лицам, которые не заинтересованы в четкой, налаженной системе перевозок.
Александр Анкваб поручил вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган и другим ответственным службам в ближайшее время подготовить выездное совещание для уточнения ситуации на месте и принятия кардинальных решений в целях упорядочения пассажироперевозок на данном участке.
На острове Змеиный подняли флаг Украины
Остров Змеиный возвращен под юрисдикцию Украины. Об этом заявила пресс-секретарь оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
«Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена и сейчас территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины», – заявила она.
Российские военные покинули остров в Черном море, занятый с начала войны, на прошлой неделе после атак ВСУ.
В России это объявили «шагом доброй воли», в Украине заявили об отступлении российских военных.
В Кремле назвали законным задержание хоккеиста Ивана Федотова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам ситуацию с задержанием вратаря ЦСКА и сборной России по хоккею Ивана Федотова. По словам Пескова, Федотов был задержан законно и отправлен на воинскую службу, которую обязан пройти.
"Здесь не может быть человеческих комментариев, здесь есть закон. По закону у нас есть воинская обязанность, поэтому здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно неуместны," - заявил Песков. Он также добавил, что администрация президента не занимается организацией и проведением призыва в Вооруженные силы, и посоветовал журналистам адресовать свои вопросы в Министерство обороны.
Иван Федотов был задержан правоохранительными органами в Санкт-Петербурге 1 июля и доставлен в военкомат. Его обвинили в уклонении от призыва на срочную службу в армии. В военкомате Федотову стало плохо, его перевели на обследование в военно-морской госпиталь, откуда в ночь с субботы на воскресенье увезли в неизвестном направлении; хоккеист перестал выходить на связь.
3 июля РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Федотова Алексея Пономарева передало, что спортсмена, предположительно, отправили в Североморск. Впоследствии агентство распространило другие сведения, сославшись на юриста. Он сказал, что не может связаться со своим подзащитным, а также не располагает информацией о его местонахождении.
Различные источники пишут, что сейчас Федотов находится в Северодвинске Архангельской области, а службу будет проходить на заполярном архипелаге Новая Земля.
25-летний Федотов в прошлом году был признан лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги. Весной он объявил, что намерен покинуть ЦСКА: голкипер подписал контракт с американским клубом The Philadelphia Flyers и собирался переехать в США, чтобы там играть за НХЛ.
Путин не поздравит Байдена с Днём независимости США
Президент России Владимир Путин не будет поздравлять своего американского коллегу Джо Байдена с Днём независимости США. Причина, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, – "недружественная" политика Вашингтона.
"В этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма", – сказал Песков. По его словам, сейчас поздравления вряд ли можно считать уместными, так как этот год "стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединённых Штатов".
- День независимости США отмечается ежегодно 4 июля. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости США от Королевства Великобритании.
- Официально Путин уже много лет не поздравляет президентов Грузии и Украины с Новым годом. Последнее новогоднее поздравление президенту Украины было направлено Виктору Януковичу в декабре 2013 года.
- В 2019 году Путин не поздравил Зеленского с вступлением в должность президента Украины "из-за его недружественной риторики".
В югоосетинском МИДе заявили о бесперспективности решения суда в Гааге
Решения Международного уголовного суда (МУС) на территории Южной Осетии нелегитимны и не будут иметь никакой перспективы, заявляют в МИД самопровозглашенной республики.
В Цхинвали прокомментировали выдачу судом в Гааге ордеров на арест бывших югоосетинских чиновников – Михаила Миндзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева. Решение принято в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года.
«В Республике Южная Осетия каждому гражданину гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту или содержанию под стражей иначе, как на основании судебного решения или с санкции прокурора республики. Это требование Конституции Республики Южная Осетия», – сказано в заявлении югоосетинского ведомства.
В Цхинвали говорят, что решение суда в Гааге «вызвало полное недоумение»
«Именно указанные должностные лица предпринимали все возможные усилия для сохранения жизней грузинских граждан, обеспечивали им безопасность на территории Южной Осетии и в дальнейшем передали их грузинской стороне», – заявили в Цхинвали.
В югоосетинском МИДе утверждают, что европейское правосудие «не выдерживает никакой критики, демонстративно игнорирует неудобные для него факты».
«Со стороны МУС не было предпринято ни одного процессуального действия в отношении грузинских военных и должностных лиц, виновных в совершении документально подтвержденных военных преступлений в отношении гражданского населения Южной Осетии и представителей международного миротворческого контингента, располагавшегося в зоне конфликта. Абсолютно ангажированное решение Международного уголовного суда не имеет ничего общего с правосудием. В Южной Осетии никто и никогда не сможет согласиться с подобным избирательным применением международного права, когда расследование ведется не в отношении представителей страны-агрессора, а исключительно в отношении представителей пострадавшей от агрессии стороны. Напрашивается резонный вопрос о целях подобных действий МУС, который, перешагнув через международное право, полностью дискредитировал европейское правосудие», – сказано в заявлении.
В Цхинвали считают, что решение «было принято на фоне кризиса в международных отношениях, в условиях, когда против России ведется тотальная война, а антироссийские санкции достигли беспрецедентных размеров».
«И это против страны, которая своими действиями в августе 2008 года прекратила войну, развязанную преступным режимом Саакашвили против народа Южной Осетии. В Международном уголовном суде, по всей видимости, решили внести свой посильный вклад в усугубление международной обстановки и кинуть свой камень в сторону России», – говорится в заявлении.
Решение Международного уголовного суда
30 июня Международный уголовный суд официально сообщил, что в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года выдал ордера на арест трех югоосетинских экс-чиновников.
Речь идёт о Михаиле Миндзаеве (в 2005-2008 годах – глава МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия), Гамлете Гучмазове (в 2008 году – начальник следственного изолятора югоосетинского МВД) и Давиде Санакоеве (в 2008-м – уполномоченный югоосетинского президента по правам человека, ныне – депутат, бывший кандидат в президенты).
- Михаил Миндзаев «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».
- Гамлет Гучмазов «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».
- Давид Санакоев «предположительно несет ответственность за военные преступления (взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».
В пресс-релизе МУС указано, что палата предварительного производства поручила секретарю Международного уголовного суда Питеру Льюису подготовить запрос о сотрудничестве в целях задержания и передачи суду этих подозреваемых.
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