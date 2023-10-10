В Финляндии заподозрили диверсию на подводном газопроводе в Эстонию

Власти Финляндии заподозрили, что авария на подводном газопроводе в Эстонию могла быть не случайной, сообщает национальный телерадиовещатель Yle. Правительство планирует провести пресс-конференцию о случившемся.

Как пишет таблоид Iltalehti, финское министерство обороны подозревает, что причиной аварии стала диверсия, которую могла совершить Россия. Официально эта информация на момент публикации новости не подтверждалась.

Газопровод Balticconnector соединяет эстонские и финские газовые сети, позволяя, в частности, Финляндии использовать газохранилище в Латвии. Об аварии на подводной линии стало известно 8 октября. Позже стало известно, что повреждения мог получить кабель связи, проложенный между странами.

Финский оператор ветки Gasgrid предупредил тогда, что из трубы под водой утекает газ. Эстонский оператор Elering в понедельник, 9 октября, сообщил, что при расследовании случившегося не исключаются все версии, включая саботаж, — передавало агентство Reuters.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил журналистам во вторник, что власти начали расследования инцидента. Он сказал, что Хельсинки проинформировал о ситуации партнёров по ЕС и НАТО. По его словам, правительство не считает, что стране сейчас угрожает опасность в связи со случившимся.

Весной Iltalehti сообщала, что военно-морские силы Финляндии и Швеции повысили свою готовность к предотвращению российских атак на энергосистемы. Это случилось после взрывов на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море из России в Германию. Он был подорван в сентябре 2022 года. Эта диверсия не раскрыта.