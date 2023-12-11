За год в России в три раза выросло число авиаинцидентов

С начала текущего года в России зарегистрировано более 180 инцидентов, связанных с неисправностями и поломками самолетов местных авиакомпаний. Это ровно в три раза больше, чем за весь 2022 год.

Согласно подсчетам журналистов издания Newsweek, ситуация продолжает стремительно ухудшаться: если за весь ноябрь в российских самолетах произошло 12 поломок, то с 1 по 11 декабря их было уже 14.

Эксперты подчеркивают, что это связано с отсутствием качественного обслуживания бортов из-за введенных в отношении российской авиаотрасли санкций - в частности, запрета на техосмотры и ремонт у сертифицированных техников.

В результате российские компании самостоятельно ремонтируют свои самолеты, часто привлекая к этому неквалифицированных рабочих, а кроме того - занимаются так называемым «авиационным каннибализмом», то есть разбирают на запчасти одни борта для обслуживания других.