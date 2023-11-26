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За ночь над Россией были сбиты не менее 20 беспилотников

Не менее 20 беспилотников были сбиты над центральными регионами России в ночь на воскресенье. По сообщениям Минобороны, атаке дронов подверглись Московская, Тульская, Калужская, Смоленская и Брянская области.

В Туле беспилотник врезался в многоквартирный дом, повредив балкон и выбив несколько стекол. Три человека пострадали от порезов осколками стекла.

По данным телеграм-канала Shot, 60 жителей подъезда, где находится пострадавшая квартира, эвакуировали. Их разместили в гостинице и детском саду.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что целью беспилотников была Москва. Московские аэропорты Домодедово и Внуково на некоторое время приостанавливали работу.

Министерство обороны России называет налеты дронов «попыткой киевского режима осуществить террористическую атаку». Украинская сторона события не комментирует.

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