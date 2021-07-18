За сутки на Северном Кавказе умер 61 человек с коронавирусом

За последние сутки на Северном Кавказе умер 61 пациент с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1203.

По данным властей, в Краснодарском крае умерли 26 человек, в Дагестане - девять, в Ставропольском крае - семь, в Карачаево-Черкесии - пять, в Калмыкии и Чечне по четыре, в Ингушетии, Адыгее и Калмыкии по два летальных случая.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 12 194 - человека с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего – в Адыгее.

Ставропольский край + 260 (60 754 за все время пандемии)

Краснодарский край + 231 (55 765)

Дагестан + 198 (39 100)

Чечня + 124 (14 318)

Калмыкия + 115 (23 319)

Кабардино-Балкария + 72 (25 936)

Ингушетия + 55 (16 928)

Северная Осетия + 54 (18 008)

Карачаево-Черкесия + 54 (21 641)

Адыгея + 40 (15 644)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 291 413 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 18 июля, выявлено 5 958 133 заболевших коронавирусом.