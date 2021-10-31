За сутки на Северном Кавказе умерли 109 человек с коронавирусом

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 109 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 530.

По данным властей, в Краснодарском крае умер 41 человек, в Ставропольском крае - 36, в Чечне - семь, в Адыгее, Дагестане и Кабардино-Балкарии - по шестеро, в Калмыкии - трое, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии зафиксировано по два летальных случая.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 23 870 человек с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Калмыкии.

Ставропольский край + 445 (97 760 за все время пандемии)

Краснодарский край + 279 (81 526)

Дагестан + 160 (56 009)

Кабардино-Балкария + 128 (35 108)

Чечня + 118 (25 297)

Северная Осетия + 101 (25 528)

Карачаево-Черкесия + 85 (27 507)

Ингушетия + 81 (23 660)

Адыгея + 78 (21 560)

Калмыкия + 55 (32 307)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 422 336 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 31 октября, выявлено 8 513 790 заболевших коронавирусом.