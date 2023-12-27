За время войны в Россию ввезли прицелы на сумму в 16 млрд рублей

В Россию в 2022-2023 году ввезли десятки тысяч иностранных оптических прицелов на сумму более 16 миллиардов рублей. Они закупаются как охотничьи и спортивные товары, но часто попадают на войну в Украине, выяснили «Важные истории».

Среди лидеров по импорту оптики, в том числе произведённой в США и Европе, журналисты выделяют петербургский интернет-магазин «Поинтер» и московский «Навигатор».

У «Поинтера», в свою очередь, закупали продукцию такие российские производители винтовок, как «Промтехнология» и Bespoke Gun. На это они потратили порядка 90 млн рублей. Расследователи отмечают, что всего за время войны один только «Поинтер» ввёз в Россию товары для охоты и спортивной стрельбы на сумму более 17 млрд рублей. Многие из них могут быть использованы и в боевых действиях.

Стоимость прицелов, ввезённых московским «Навигатором» с начала войны, составляет порядка 400 млн рублей. «Охотничьих» и «спортивных» товаров фирма закупила на 4,5 млрд. А один из клиентов «Навигатора» – петербургская компания «Технология», которую связывают с Евгением Пригожиным.