Задержаны подозреваемые в массовом убийстве в Волновахе

Следственный комитет России вечером в понедельник сообщил о задержании двух подозреваемых по делу об убийстве девяти человек в Волновахе Донецкой области. Это российские военнослужащие с Дальнего Востока, проходящие службу по контракту. Сейчас с ними проводятся следственные действия. Предполагаемый мотив преступления - конфликт на бытовой почве.

27 октября в частном доме в городе Волноваха, который находится на подконтрольной России территории Донецкой области, были обнаружены тела девяти человек, в том числе двоих детей - дошкольника и школьницы, с пулевыми ранениями. Помимо владельцев дома - мужа и жены, и их детей, убиты были пятеро их родственников и друзей, собравшихся на семейное торжество. Как сообщали местные жители, накануне у хозяина дома возник конфликт с российскими военными, которые требовали у него самогона.