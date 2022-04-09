Мария Захарова: Youtube «подписал себе приговор»

Роскомнадзор потребовал от видеохостинга Youtube восстановить канал «Дума ТВ», на котором транслировались заседания Государственной думы России.

Youtube заблокировал канал, сославшись на правила в отношении применения санкций. Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против Госдумы как институции. Санкции предполагают, в частности, запрет для американских организаций иметь дело с попавшими под них субъектами. Youtube принадлежит корпорации Google.

На канал, как утверждается, были подписаны 145 тысяч пользователей, а общее число просмотров видео превышало 100 миллионов.

Глава Госдумы Вячеслав Володин назвал блокировку «очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном». «США хотят получить монополию на продвижение информации. Мы этого допустить не можем» - написал он в телеграме. Представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале: «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал» и призвала пользователей «побыстрее» переносить контент на российские платформы. «Youtube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона», - заявил влиятельный сенатор Андрей Клишас.

После начала войны в Украине в России был заблокирован доступ к соцсетям Facebook и Instagram, а их владелец, корпорация Meta, признан экстремистской организацией. Также заблокирован доступ к твиттеру. Российские власти нередко угрожали и блокировкой Youtube - в частности, за блокировку аккаунтов прокремлевских российских СМИ - однако до последнего момента воздерживались от такого шага. Это могло быть связано с тем, что полноценной функциональной замены видеохостингу, которым пользуются десятки миллионов пользователей из России, нет. Альтернативными площадками могут стать ВКонтакте, RuTube и телеграм.