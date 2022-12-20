Залужный призвал Зеленского ужесточить наказание за дезертирство

Лояльная к властям Грузии телекомпания «Имеди» 19 декабря опубликовала опрос, проведенный центром изучения общественного мнения GORBI.

Результаты сильно отличаются от тех, которые публиковали по итогам аналогичных исследований западные институты IRI и NDI, пишет агентство «Новости-Грузия».

По данным GORBI, если парламентские выборы состоятся сегодня, то большинство, 52%, проголосуют за правящую партию «Грузинская мечта». За «Единое Национальное движение» – 23%.

По 3% у «Альянса Патриотов», «Стратегии Агмашенебели», «Лело», «Европейская Грузии», «Гирчи – больше свободы» Зураба Джапаридзе. У просто «Гирчи» – 2%, столько же у партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Партия «Для Грузии» Георгия Гахария и Лейбористская партия набрали по 1%. Четыре процента заявили, что голосовали бы за другие партии.

«Имеди» подчеркивает, что по сравнению с данным опроса GORBI в августе прошлого года рейтинг «Грузинской мечты» вырос почти на 5%, а у ЕНД упал на 4%.

Отдельно опубликованы цифры по отношению к созданному недавно движению «Сила народа» – в него вошли формально отделившиеся от правящей партии депутаты, выступающие с критикой Запада и посла США.

«Имеди» сообщило, что с действиями и взглядами «Силы народа» согласны 46% опрошенных . Чуть меньше, 45%, не согласны. Еще 9% не знают или отказались отвечать.

По данным опроса 65% согласны с решением правительства «Грузинской мечты» не присоединятся к экономическим санкциям против России. Не согласны — 25%, не знают или отказались отвечать 10%.

Считают несправедливым решение ЕС не предоставить статус кандидата Грузии 51% опрошенных. 35% говорят, что это было справедливо, 14% респондентов не знают или отказываются отвечать на вопрос.

Также был задан вопрос — как вы относитесь к решению правительства «Грузинской мечты» не втягивать Грузию в продолжающуюся войну между Россией и Украиной. Ответы: 81% поддерживают политику правящей партии в этом вопросе, 16% — не поддерживают , 3% не знают или отказываются отвечать.