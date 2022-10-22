Замглавы АП Кириенко призвал к «народной войне»

Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Россия добьется победы в войне в Украине, если война станет «народной».

Кириенко, который в последние месяцы неоднократно посещал Донбасс и другие недавно аннексированные территории, выступил в субботу на Всероссийском форуме классных руководителей.

«Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность», - приводит слова чиновника ТАСС.

«Самой важной битвой» при этом Кириенко назвал «битву за молодежь». По его мнению, страны Запада пытаются повлиять на российскую молодежь, а классные руководители должны этому помешать. Он также призвал оказывать помощь семьям участников так называемой спецоперации, напомнив о существовавшем в советские времена тимуровском движении.

По мнению Кириенко, Россия «не воюет с Украиной», но страны НАТО ведут против России «неприкрытую войну» с целью «ликвидировать Россию как самостоятельное суверенное государство».

Сергей Кириенко - бывший премьер-министр России и лидер партии Союз правых сил, в свое время считался реформатором-технократом. В Администрации президента курировал внутреннюю политику. После начала войны в Украине, по многочисленным сообщениям, стал куратором оккупированных территорий. Несколько дней назад он был в Херсоне.