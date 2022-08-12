Запад пообещал Украине военную помощь ещё на 1,5 миллиарда евро

Западные страны пообещали выделить ещё более полутора миллиардов евро на военные нужды Украины для отражения российской агрессии. Об этом было заявлено на конференции министров обороны 26 стран в Копенгагене.

Эти средства будут использоваться для поставок оружия, ракет и боеприпасов, увеличения производства оружия для Украины, подготовки украинских солдат и разминирования охваченных войной территорий в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам по видеосвязи с просьбой предоставить больше денег и боеприпасов. "Чем скорее мы остановим Россию, тем скорее мы почувствуем себя в безопасности. Нам нужно оружие и снаряды для нашей обороны," – заявил Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил журналистам, что приоритетом для страны являются поставки истребителей. Однако направлять Киеву боевые самолеты союзники пока не решаются, зато намерены поставлять другие виды оружия.

Министры обороны Польши, Словакии и Чехии выразили готовность расширить производство артиллерийских систем, боеприпасов и другого военного оборудования для Украины.

Великобритания пообещала выделить дополнительные 300 миллионов евро, в том числе на ракетные системы залпового огня и высокоточные ракеты M31A1, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 километров.

В совместном заявлении страны-участницы конференции обязались обеспечить постоянную и устойчивую военную поддержку Украины.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что эта поддержка "посылает очень четкий сигнал: Великобритания и международное сообщество по-прежнему… будут стоять плечом к плечу, оказывая оборонительную военную помощь Украине", вопреки утверждениям президента России Владимира Путина о том, что западные страны "устанут от конфликта и международное сообщество разойдется в разные стороны".

Конференции в Копенгагене предшествовала апрельская встреча на американской авиабазе в Германии, на которой была создана возглавляемая США Контактная группа по вопросам обороны Украины для координации международной военной помощи Киеву.