Запуск «Старшип» завершился неудачей, однако был достигнут прогресс

Второй тестовый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя с кораблем «Старшип» компании SpaceX Илона Маска завершился взрывом отделившейся от ракеты первой ступени и потерей связи со второй ступенью – намеченная программа испытаний не была доведена до конца. В компании, однако, расценивают запуск как успех, был достигнут прогресс по сравнению с первым испытанием ракеты, которое прошло в апреле.

Тогда ракета взорвалась спустя несколько минут после старта, достигнув высоты в 38 километров. На этот раз полет шел штатно до момента отделения первой ступени, которая должна была вернуться на Землю. Вместо этого она взорвалась вскоре после отделения. Вторая ступень продолжила полет, однако связь с кораблем прервалась, когда он достиг высоты 148 километров, то есть преодолел официальную границу космоса. Планировалось, что «Старшип» совершит суборбитальный полет и вернется на Землю.

Трансляция запуска, прошедшего на космодроме Бока-Чика в штате Техас, велась в соцсетях SpaceX. Илон Маск поздравил команду SpaceX с запуском. С поздравлениями выступил также глава НАСА Билл Нельсон, отметив, что НАСА и SpaceX «вернут человечество на Луну, отправят его на Марс и дальше».

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).