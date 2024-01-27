Завершены первые марсианские летные испытания вертолета NASA

Национальное космическое агентство США, NASA, заявило о завершении работы на Марсе роботизированного вертолета «Индженьюити» (Ingenuity). Вертолет стал первым земным летательным аппаратом, который на своем двигателе самостоятельно перелетал с места на место в атмосфере другого небесного тела.

Ingenuity был доставлен на Марс 18 февраля 2021 года экспедицией «Марс-2020» вместе с марсоходом «Персеверанс» (Perseverance). За три года он совершил десятки полетов, значительно превзойдя все ожидания разработчиков.

Последний, 72-й полет завершился 18 января из-за повреждения несущего винта.

«Это одновременно печальная и радостная весть: наш маленький вертолетик закончил полеты на Марсе», - объявил администратор NASA Билл Нельсон. Видео выступления распространено в социальных сетях.

Эксперимент, заявленный как 30-дневная технологическая демонстрация с программой не более пяти кратковременных полетов, превзошел все ожидания разработчиков лаборатории NASA возле Лос-Анджелесе.

Ingenuity в конце концов прожужжал над поверхностью Марса на расстоянии в 14 раз превысившем изначально запланированное. В общей сложности он продержался в разряженной атмосфере соседней планеты более двух часов и пролетел 17 километров. Максимальная высота его полетов достигла 24 метров.

Винтовой аппарат был доставлен на Марс под брюхом ровера «Персеверанс», который опустился на поверхность планеты три года назад у Кратера Йезеро, чтобы собирать образцы грунта для последующей отправки этих образцов на Землю.

Первый скромный полет аппарата весом 1,8 килограмма 19 апреля 2021 года, длившийся 39 секунд, стал выдающимся достижением межпланетной авиации, отмечает агентство Reuters.