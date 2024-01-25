Зеленский об Ил-76: буду настаивать на международном расследовании

Президент Украины Владимир Зеленский поздно вечером в среду прокомментировал крушение российского военного самолёта Ил-76 в Белгородской области, на котором, согласно заявлениям Минобороны России, перевозили украинских военнопленных для обмена.
«Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества», – заявил, в частности, Зеленский, ни слова не сказав о возможных причинах падения самолёта, как и о том, были ли на его борту готовившиеся к обмену солдаты ВСУ. При этом Зеленский упомянул, что заслушал доклады о произошедшем от представителей Минобороны, ВСУ, СБУ и военной разведки.
Одновременно с этим президент Украины заявил, что будет настаивать на международном расследовании катастрофы.
«Необходимо установить чёткие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолёта произошло на российской территории – вне нашего контроля», – подытожил украинский президент.
За несколько часов до этого стало известно, что Владимир Зеленский отменил поездку в центральные регионы страны и запретил назначать встречи для поздравлений со своим днём рождения. В четверг, 25 января, президенту Украины исполняется 46 лет.
- В среду утром в Белгородской области разбился российский военно-транспортный самолёт Ил-76. Минобороны России утверждает, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили в Белгород для обмена, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Все они, по данным ведомства, погибли. Российские власти назвали крушение Ил-76 терактом, обвинив в нём нём ВСУ.
- Украинские власти пока фактически не подтверждают, но и не опровергают ни одну из версий катастрофы. В ГУР Украины при этом подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, заявив также, что «украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом».
- С утра ряд крупных украинских изданий сообщили, что самолёт был сбит ВСУ, однако позже все сообщения об этом были удалены.