Зеленский об Ил-76: буду настаивать на международном расследовании

Президент Украины Владимир Зеленский поздно вечером в среду прокомментировал крушение российского военного самолёта Ил-76 в Белгородской области, на котором, согласно заявлениям Минобороны России, перевозили украинских военнопленных для обмена.

«Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества», – заявил, в частности, Зеленский, ни слова не сказав о возможных причинах падения самолёта, как и о том, были ли на его борту готовившиеся к обмену солдаты ВСУ. При этом Зеленский упомянул, что заслушал доклады о произошедшем от представителей Минобороны, ВСУ, СБУ и военной разведки.

Одновременно с этим президент Украины заявил, что будет настаивать на международном расследовании катастрофы.

«Необходимо установить чёткие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолёта произошло на российской территории – вне нашего контроля», – подытожил украинский президент.

За несколько часов до этого стало известно, что Владимир Зеленский отменил поездку в центральные регионы страны и запретил назначать встречи для поздравлений со своим днём рождения. В четверг, 25 января, президенту Украины исполняется 46 лет.