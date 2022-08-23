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Зеленский: Мы вернем Крым любыми средствами, ни с кем не консультируясь
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Киеве на втором международном саммите «Крымская платформа», заявил, что аннексированный Россией Крым будет возвращен под контроль Украины «любыми средствами, которые украинская власть будет считать правильными, не консультируясь с другими странами», а о переговорах с Россией» не может быть и речи», поскольку, по мнению Зеленского, в Кремле «никогда не думали о диалоге, а были готовы вести только войну».
«В 2014 году они приняли решение оккупировать нашу страну, и поскольку мир им по роже не дал, они пошли дальше. А мы им по роже даем», - сказал Зеленский, подчеркнув, что Украина не согласится «заморозить» линию фронта, чтобы «успокоить Россию».
Зеленский также выразил уверенность в том, что после деоккупации Крым вместе с Украиной станет частью Евросоюза, и это откроет «колоссальные возможности» для людей, живущих на полуострове. «Дороги Крыма будут дорогами всего европейского континента, порты Крыма будут портами всей Европы, только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту – с Неаполем», - заявил украинский президент.
- Саммит «Крымская платформа» проходит в Киеве в онлайн-формате. В нем принимают участие президенты, премьер-министры и представители политических и общественных организаций из 60 стран мира.
- С начала вооруженного вторжения на территорию Украины между российскими и украинскими властями состоялись несколько раундов переговоров по вопросу условий для прекращения боевых действий, однако результатов они не дали. Последняя такая встреча состоялась в конце марта в Стамбуле. Украина одним из главных условий для прекращения войны ставит возвращение российских войск на позиции, которые они занимали на 24 февраля. Россия же заявляет, что с ряда захваченных территорий не уйдет никогда.
- С конца февраля Россия почти полностью оккупировала Луганскую область, а также внушительные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Оккупационные власти, установленные на этих территориях, неоднократно заявляли о подготовке референдумов о присоединении к России. По планам РФ они должны пройти в сентябре. Зеленский в ответ на это заявлял, что это окончательно отрежет путь к возможности переговорного процесса.
Другие новости дня
На пожаре в Боржоми сохраняются открытые очаги огня
В муниципалитете Боржоми продолжаются противопожарные работы – там до сих пор фиксируются открытые очаги пожара в лесу между селами Зоврети и Дгвари, сообщает Общественное вещатель Грузии и распространяет видео с места событий.
По последним данным, осталось три основных очага пожара, которые пока не удается локализовать. Ситуацию осложняют плохие погодные условия и сложный рельеф. Так как со второй половины дня установилась ветреная погода, к тушению пожара не привлекалась авиация. Из-за жары в лесу периодически появляются новые очаги пожаров. Однако специалисты говорят, что в эвакуации жителей близлежащего села Дгвари необходимости нет.
Между тем очевидцы говорят, что дым от пожара чувствуется почти по всему региону - в Абастумани, Ахалцихе и близлежащих селах. На данный момент на различных участках тушения пожара задействовано около 1200 человек, в том числе 300 пожарных и 300 сотрудников Департамента специального назначения МВД.
К тушению пожара продолжают привлекаться вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины. За пожарами следят дроны.
Лесной пожар возник на прошлой неделе между селами Квабисхеви и Зоврети, на правом берегу реки Мтквари (Куры). По официальным данным, площадь пожара превысила 150 гектаров. На данном этапе угрозы распространения огня на населенные пункты не существует.
В правительстве Грузии рассчитывают, что локализовать все очаги удастся к среде.
Активист штаба Навального, уехав из России, признался в работе на ФСБ
Бывший активист штаба Алексея Навального в Удмуртии Михаил Соколов, несколько месяцев назад покинувший Россию, заявил о том, что до своего отъезда работал осведомителем Федеральной службы безопасности.
Соколов, который в данный момент находится в лагере для беженцев в Нидерландах, рассказал изданию «Верстка», что его завербовали еще до начала сотрудничества со штабом Навального, в 2016 году, когда он был активистом различных оппозиционных структур в Удмуртии. Тогда Соколову было 19 лет и он пытался избежать призыва в армию. Взамен возможности не служить ФСБ и предложила ему сотрудничество. Кроме того, завербованному оппозиционеру платили, с его слов, 10 тысяч рублей в месяц. В задачи Соколова входило оповещение сотрудников спецслужб о планирующихся акциях протеста, включая одиночные пикеты.
Спустя год Соколов стал исполнительным директором Фонда правового обеспечения граждан, связанного со штабом Навального. Активист должен был докладывать ФСБ об источниках финансирования организации. Позже якобы обнаруженные в фонде «хищения» стали одним из эпизодов уголовного дела о мошенничестве, по которому Навальный получил длительный срок заключения.
В 2021 году, после того, как российские власти признали штабы Алексея Навального «экстремистскими организациями», ФСБ помогла Соколову переехать в Грузию. Во время пребывания осведомителя в этой стране началось российское вооруженное вторжение в Украину, что стало для Соколова, по его словам, «последней каплей». Он отказался от работы на ФСБ и сбежал в Нидерланды, где хочет получить политическое убежище.
Казахстан выразил протест послу Украины после его слов об убийстве русских
Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины Петру Врублевскому после его интервью местному блогеру 21 августа. Дипломат, комментируя войну в Украине, высказался об убийстве русских. Слова привлекло внимание российских чиновников, в том числе министерства иностранных дел и Следственного комитета.
Поводом для вызова посла стало его интервью блогеру Диасу Кузаирову, в котором Врублевский, в частности, сказал: «Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям». Видео с этой цитатой широко разошлось в кремлевских СМИ и на их страницах в соцсетях, – отмечает украинское издание «Европейская правда».
Сейчас в видео с послом на канале Кузаирова этой фразы нет, по всей видимости, она была удалена. В заявлении Министерства иностранных дел Казахстана сказано, что представителю Украины было заявлено о «неприемлемости и несовместимости» подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Ранее высказывание назвали недопустимым в консультативном органе при президенте – Ассамблее народа Казахстана, – передает Tengrinews.
Фрагмент записи 22 августа распространила в телеграме пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. 23 августа сайт российского Следственного комитета сообщил, что председатель ведомства Александр Бастрыкин дал юридическую оценку слов Врублевского «в рамках возбужденных уголовных дел». Означает ли это, что дело уже возбуждено, неизвестно. Сообщается, что следствие предпримет комплекс мер, чтобы установить личности Врублевского и Кузаирова.
- В феврале Россия начала полномасштабное вооруженное вторжение на территорию Украины. Миллионы человек стали беженцами, по разным оценкам, от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек погибли.
- Во вторник председатель комитета по международным делам российской Госдумы Леонид Слуцкий на похоронах убитой дочери философа Александра Дугина заявил, что россияне должны быть едины во время войны, произнеся лозунг «Одна страна! Один президент! И одна победа!», похожий на нацистский лозунг «Один народ, один рейх, один фюрер».
Телекомпанию «Мтавари» оштрафовали на основании жалобы «Грузинской мечты»
Комиссия по коммуникациям на основании жалобы правящей партии «Грузинская мечта» оштрафовала оппозиционную телекомпанию «Мтавари» на 118 688.67 лари, что составляет 1% от годового дохода вещателя. На том же основании письменное предупреждение было вынесено оппозиционным телеканалам «Пирвели» и «Формула», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Грузинская мечта» обвинила три телекомпании в «незаконном размещении политической рекламы в эфире в невыборный период». Дело касается видеоклипа, транслировавшегося вещательными компаниями 23 и 24 июня с призывом принять участие в акции гражданских активистов за евроинтеграцию Грузии в рамках кампании «Домой, в Европу».
Комиссия по коммуникациям согласилась с доводами «Грузинской мечты» и постановила, что ролик является политической рекламой, которую можно представлять только в рамках предвыборной кампании. «Поскольку 23 и 24 июня 2022 года предвыборной кампании не было, вещатели не имели права размещать политическую рекламу. Соответственно, Комиссия по коммуникациям, принимая во внимание требования закона, приняла решение о санкциях в отношении вещателей за незаконное размещение предвыборной/политической рекламы в невыборный период», - сказано в сообщении комиссии.
Также в комиссии отметили, что «ТВ Пирвели» и «Формула» за последний год не совершали указанного нарушения закона и к ним не применялись санкции, поэтому им было вынесено только письменное предупреждение.
Что касается «Мтавари», то телекомпания была признана нарушителем за аналогичные действия четыре раза - в 2019, 2020 и 2021 годах. «В этом году указанное нарушение закона было совершено «Мтавари архи» во второй раз и вещатель уже был оштрафован. Соответственно, Комиссия по коммуникациям наложила на телеканал предусмотренную законом санкцию - штраф в размере 1% от годового дохода, 118 688,67 лари», - сказано в сообщении Комиссии по коммуникациям.
В видеоролике показана реакция условной семьи в Грузии на заявления представителей правящей партии в защиту Иванишвили, критику европарламента, оценки войны в Украине и решения ЕС по Грузии. Ни один из героев ролика, которые смотрят все это по телевизору, при этом не произносят ни слова - показаны только лица и эмоции людей.
«Грузинская мечта» считает, что ролик распространяет «вредные и вводящие в заблуждение» сообщения. В иске сказано, что это «изображает партию как антизападную» и «наносит ущерб ее репутации». При этом авторы видеоклипа используют «вырванные из контекста выдержки из заявлений «Грузинской мечты»/представителей правительства относительно резолюции Европарламента, статуса кандидата в члены ЕС и продолжающейся войны в Украине». Также в ГМ отметили, что ролик призван не допустить избрания «Грузинской мечты» на будущих выборах парламента в 2024 году.
«Крым – это Украина» – президент Грузии на саммите «Крымской платформы»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в онлайн-формате выступила на втором саммите «Крымской платформы», выразив поддержку Киеву.
«Я с гордостью могу сказать, что от имени Грузии присоединяюсь к Декларации «Крымской платформы» и подтверждаю нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, а также вашей стратегии деоккупации. Крым — это Украина», – заявила она.
По словам Зурабишвили, завтра Украина отмечает День Независимости, а также исполняется шесть месяцев со дня начала «украинского сопротивления российской агрессии».
«Эти даты не случайно совпали. Все мы знаем, что российская агрессия в Украине началась не в феврале, и первым вызовом был Крым, который хорошо напомнил всем нам, что безответные вызовы миру и безопасности, безответная агрессия, подрывающая территориальную целостность стран, ведет лишь к еще большей агрессии и нестабильности», – сказала она.
Грузинский лидер говорит, что борьба Украины уже успешна, так как она получила беспрецедентный резонанс со стороны международного сообщества и «поколебала чувство непобедимости и безнаказанности России».
«Для Грузии события в Украине, к сожалению, хорошо известны. Агрессия Кремля против своих мирных соседей — это поведение, с которым Грузия сталкивалась много раз. Мы очень хорошо знаем, что значит видеть завоевание и оккупацию территорий. Мы прекрасно понимаем цену, которую платят ваши военные и граждане. От имени народа Грузии я хотела бы выразить наше восхищение вашей отважной борьбой и сказать, что мы твердо верим, что эта борьба завершится победой», — заявила Саломе Зурабишвили.
- Украина сегодня проводит второй саммит «Крымской платформы» в онлайн-формате. Первый учредительным саммит состоялся 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 47 иностранных государств и международных организаций.
- «Крымская платформа» – это инициированный Украиной международный консультационно-координационный формат, направленный на повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответ на рост угроз безопасности, усиление международного давления на РФ, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв российского режима, а также достижение главной цели – деоккупации Крыма и возвращение его Украине.
Югоосетинское министерство обороны возглавил Марат Павлов
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев подписал указ о назначении Марата Павлова министром обороны. Сегодня же Гаглоев представил нового руководителя личному составу министерства.
Гаглоев подчеркнул, что Павлов длительное время плотно взаимодействовал c оборонным ведомством и внес существенный личный вклад в дело укрепления боеспособности Южной Осетии. Биографию Павлова югоосетинские власти пока не опубликовали.
«Я верю, что потенциал министерства обороны при новом руководителе возрастет и ситуация улучшится по всему спектру проблем – начиная с заработной платы сотрудникам до повышения боеготовности армии. У Марата Григорьевича есть все условия для того, чтобы решать эти вопросы. Я призываю вас поддержать его. Верю, что все возможные перемены будут во благо ведомства и нашего народа», – сказал Гаглоев.
Марат Павлов, в свою очередь, поблагодарил Алана Гаглоева за оказанное доверие.
«Хотелось бы отметить, что в современном мире происходят изменения и министерство обороны Республики Южная Осетия не должно отставать. Основной упор в работе мы будем делать на подготовку национальных кадров и улучшение боевой подготовки. Особое внимание будет уделено повышению уровня социального обеспечения военнослужащих и уже в этом году планируется индексация денежного довольствия военных и сотрудников оборонного ведомства», – сказал он.
Еще одним указом югоосетинский лидер освободил от должности начальника генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Виктора Федорова.
- Ранее Алан Гаглоев уволил главу Минобороны и его заместителя. Увольнение было связано с избиением сотрудниками ведомства жителя Цхинвали.
- Накануне в югоосетинской прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств при строительстве объектов на территории Минобороны.
Президент Польши: «Необходимо деоккупировать всю территорию Украины, включая Крым»
Президент Польши Анджей Дуда, который лично прибыл в Киев для участия в «Крымской платформе», заявил о необходимости деоккупации всей территории Украины, включая аннексированный Россией Крым.
«Как Гданьск и Люблин являются частью Польши, так и Крым есть и будет частью Украины», – заявил Дуда.
Он отметил, что нет возврата к «обычному бизнесу» с Россией после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Дуда отметил, что верит, что президент Украины покажет ему Крым, когда полуостров будет освобожден от российских войск.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, открывая саммит «Крымская платформа», обратился к крымчанам с утверждением, что украинская власть «точно вернется» в Крым.
Как пишет сайт Крым.Реалии, российский глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале раскритиковал украинские власти за организацию «Крымской платформы».
- «Крымская платформа» – это инициированный Украиной международный консультационно-координационный формат, направленный на повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответ на рост угроз безопасности, усиление международного давления на РФ, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв российского режима, а также достижение главной цели – деоккупации Крыма и возвращение его Украине.
Сепаратисты заявили об обстреле здания администрации «ДНР»
Российские информагентства со ссылкой на сепаратистов так называемой "ДНР" сообщили во вторник о "массированном" обстреле Донецка, во время которого произошло прямое попадание в здание администрации главы самопровозглашённой республики.
По сведениям ТАСС, снаряды попали в фасад, повреждено также правое крыло и верхних этаж. Как сказали "Интерфаксу" в администрации сепаратистов, глава "ДНР" Денис Пушилин в результате удара не пострадал. Позднее появился комментарий самого Пушилина о том, что при обстреле использовались снаряды "натовского образца".
Мэр подконтрольного сепаратистам Донецка Алексей Кулемзин в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что в результате обстрела центра города со стороны ВСУ два человека погибли, ещё шестеро получили ранения.
Ряд пророссийских телеграм-каналов утверждают, что для обстрела была использована система HIMARS и демонстрируют фрагменты, якобы оставшиеся от разорвавшихся американских боеприпасов. Независимых подтверждений того, что эти фрагменты собраны именно в это время и в этом месте нет.
Украинская сторона не брала на себя ответственность за удар по Донецку.
Населенные пункты в Лачинском коридоре вернутся под контроль Баку с 25 августа
Лачинский коридор с общинами Бердзор (Лачин), Агавно (Забух) и Сус с 25 августа должен вернуться под полный контроль Азербайджана. Большая часть жителей уже покинула населенные пункты.
Лачинский район перешел под контроль Баку 1 декабря 2020 года – по итогам Второй карабахской войны. При этом в трехстороннем заявлении, подписанном после окончания войны, говорилось, что Лачинский коридор шириной 5 км, обеспечивающий связь Нагорного Карабаха с Арменией, «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации». Планировалось, что в течение трех лет «будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору» с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.
После обострения ситуации в Карабахе в начале августа текущего года власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявили: азербайджанская сторона через российских миротворцев требует организовать сообщение между Карабахом и Арменией по новому маршруту. Жителям общин Бердзор, Ахавно и Сус, расположенных на территории Лачинского коридора, сообщили, что после 25 августа на этой территории не будет российских миротворцев, поэтому им необходимо покинуть свои дома до конца месяца.
12 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что люди, «незаконно расселенные» в Лачине (Бердзоре) и селах Забух (Ахавно) и Сус, должны уйти оттуда «по доброй воле», а поселятся там семьи граждан Азербайджана, покинувших эти места в 1990-х годах. Алиев подчеркнул, что конкретная дата выселения жителей ему не важна. «Пусть это будет не 5 августа, а 25 августа, 1 сентября – особой разницы нет», – сказал он.
11 августа Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщило, что строительство автомобильной дороги по новому маршруту Лачинского коридора завершено и трасса готова к эксплуатации. При этом в Ереване говорят, что армянский участок дороги будет завершен лишь к маю следующего года. По словам советника-посланника посольства России в Ереване Максима Селезнева, российские миротворцы будут передислоцированы только тогда, когда будет готова новая дорога.
«Российские миротворцы не займут новый коридор, пока он не будет запущен, и по этому поводу есть договоренности. Стороны находятся в прямом контакте, и, я вас уверяю, миротворцы не сдвинутся ни на сантиметр, пока нового коридора не будет», – сказал Максим Селезнев.
Жителям общин, покидающим свои дома, запретили сжигать их, сказав, что в таком случае они не получат компенсации. Несмотря на это, по информации «Кавказского узла», по меньшей мере два жителя сожгли свои дома перед эвакуацией. После этого, 20 августа в Лачин прибыли пожарные расчеты МЧС Азербайджана в сопровождении российских миротворцев.
Как пишет Радио Азатутюн, несколько недель назад в первом и пока единственном публичном выступлении по этому вопросу премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что необходимо подписать документ в трехстороннем формате, касающийся как передислокации миротворцев, так и инфраструктур, питающих Карабах. До сих пор неизвестно, согласился ли Баку подписать подобный документ.
За неделю в Грузии от коронавируса скончались шесть человек
12 595 случаев заражения коронавирусом выявлено в Грузии с 14 по 21 августа, что примерно на 2% больше числа заболевших на прошлой неделе.
Согласно официальной статистике, за отчетный период скончались шесть человек с COVID-19. Выздоровели 12 329 пациентов.
Результаты получены по итогам проведения более 74,1 тысячи тестов на коронавирус. Показатель выявляемости за неделю составил 16,98%.
До этого, с 7 по 14 августа, в Грузии было выявлено 12 338 новых случаев COVID-19, выздоровели около 12,8 тысячи человек, шесть пациентов скончались.
Всего с начала распространения коронавируса в Грузии подтверждено 1 738 785 случаев заражения, 16 884 человека скончались, пишет агентство «Новости-Грузия».
В Риге начался демонтаж памятника советским воинам в парке Победы
В Риге во вторник начался демонтаж постамента памятника советским воинам в парке Победы, в районе Пардаугаве.
По информации Delfi-Латвия, в парк прибыли строители, спецтехника. Территорию объекта огородили. Заборы возле памятника оборудовали светонепроницаемой плёнкой. С утра там дежурят сотрудники Государственной полиции и Рижской муниципальной полиции. На месте можно увидеть не менее десяти их микроавтобусов.
Днём ранее начались подготовительные работы для сноса. В ответ на планы по демонтажу у монумента собрались около 50 протестующих. При этом полиция призывала там не собираться. Акцию в течение часа разогнали. Были задержаны семь человек.
Как пишет "Европейская правда", заявку на проведение протестной акции в мэрию Риги подавала партия "Российский союз Латвии". В согласовании ей было отказано. К участникам несогласованной акции у памятника в понедельник вечером подошла группа молодежи с флагами Латвии и плакатом "Чемодан-вокзал-Россия", между ними и протестующими время от времени возникали перепалки.
По сведениям "Интерфакса", начаты десять об адмнистративных парвонарушениях - по обвинениям в несанкционированном собрании, мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полиции. Местные власти отмечают, что будут и дальше следить за присходящим возле памятника и реагировать на любые ситуации.
Сообщается также, что воздушное пространство в районе парка Победы закрыто для летательных аппаратов и будут пресекаться любые попытки запуска дронов.
- Решение снести установленный во времена СССР памятник воинам советской армии было принято в середине мая на внеочередном заседании Рижской думы. Часть латвийского общества считает его одним из символов советской оккупации. Значительная часть русского населения страны выступает против сноса, считая, что памятник увековечивает память освободителей Риги от нацизма.
В Москве простились с дочерью идеолога «русского мира» Дарьей Дугиной
В телецентре «Останкино» в Москве прошла церемония прощания с Дарьей Дугиной – дочерью философа, идеолога «русского мира» Александра Дугина.
Как пишет русская служба Би-би-си, на похороны пришел ее отец, российские депутаты и владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев, где работала Дугина.
«Чуть ли не первыми ее словами, которым, конечно, мы ее учили, были «Россия», «наша держава», «наш народ», «наша империя». Она погибла за Россию. Самая большая цена, которую приходится платить, может быть оправдана только победой. Она жила во имя победы и она погибла во имя победы. Нашей русской победы», – сказал о дочери Александр Дугин.
«Одна страна. Один президент. Одна победа. А Даше – Царство небесное» – глава ЛДПР Леонид Слуцкий на прощании с погибшей Дарьей Дугиной произнес фразу, которая сильно напоминает нацистский лозунг «Один народ, один рейх, один фюрер».
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что исполнители и заказчики убийства Дарьи Дугиной предстанут перед международным трибуналом, а заказчик, по его словам, — лично президент Украины Владимир Зеленский.
- Дарья Дугина была убита под Москвой в результате взрыва, который прогремел в ее автомобиле в субботу вечером. Перед этим она вместе с отцом посетила фестиваль «Традиция» в подмосковной усадьбе Захарово.
- Вскоре после ее смерти ФСБ заявила, что убийство Дугиной раскрыто, и в нем виноваты украинские спецслужбы. Представители властей Украины отрицают причастность к смерти дочери Дугина.
IMAX запретила кинотеатрам в РФ использовать своё оборудование – даже для показа российских фильмов
Канадская компания IMAX, в начале лета покинувшая российский рынок, запретила использовать свое оборудование в России, несмотря на то что формально оно принадлежит владельцам киносетей. Запрет распространяется даже на показ российских фильмов в этом формате. Об этом РБК сообщил гендиректор объединённой киносети "Синема Парк" и "Формула кино" Алексей Васясин.
"Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы – "Движение вверх", "Сталинград" – сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата", – сказал Васясин.
Васясин заявил, что киносети готовы судиться, если канадская компания не вернётся до конца года на российский рынок. "У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать", – сказал он.
Накануне сообщалось, что BBC Studios прекратила лицензирование всего своего контента для российских пользователей.
В целом, ситуация в сфере кинопроката в России хуже, чем в пандемию, из-за ухода с российского рынка голливудских блокбастеров, отметил Алексей Васясин.
По его словам, в пандемию прокатчики знали, что голливудские фильмы рано или поздно появятся на экранах в России. В нынешней ситуации неизвестно, получат ли российские кинотеатры снова права на прокат западных фильмов.
В марте из-за российского вторжения в Украину кинокомпании Disney, Warner Brothers, Sony, Universal Pictures приостановили в России прокат своих картин. Позже некоторые из них окончательно ушли из России.
Лишь из-за отказа выпускать в прокат "Бэтмена" и "Морбиуса" российские кинотеатры потеряли около 5 млрд рублей. За это время в стране закрылись около 200 кинотеатров, почти треть коммерческих кинозалов оказались заморожены.
Ассоциация владельцев кинотеатров в августе 2022 обратилась за помощью к Владимиру Путину за поддержкой. Прокатчики заявили, что показ китайских, корейских и советских фильмов смог компенсировать пять процентов сборов, которые давали голливудские блокбастеры.
Президент Грузии сегодня примет участие в онлайн-саммите «Крымской платформы»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня примет участие в онлайн-саммите «Крымской платформы».
Как сообщили в пресс-службе грузинского лидера, Зурабишвили выступит перед участниками мероприятия – мировыми лидерами и представителями международных организаций.
Второй саммит «Крымской платформы» пройдет в онлайн-формате из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Из соображений безопасности украинские власти пока не обнародовали точный список его участников.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба накануне заявил, что «саммит этого года положительно удивит как количеством участников, так и глобальной географией и уровнем представленности». Кроме того, заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар сообщала, что в саммите примут участие большинство лидеров стран «Группы семи». Также известно, что на саммите намерен выступить генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Первый учредительным саммит «Крымской платформы» состоялся в прошлом году 23 августа. В нем приняли участие 47 иностранных государств и международных организаций.
«Крымская платформа» – это инициированный Украиной международный консультационно-координационный формат, направленный на повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответ на рост угроз безопасности, усиление международного давления на РФ, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв российского режима, а также достижение главной цели – деоккупации Крыма и возвращение его Украине.
Отметим, что ранее Саломе Зурабишвили заявила, что правительство Грузии запретило ей посетить ряд стран, в том числе Украину. С начала войны Киев не посещал и премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, заявивший, что не введет санкции против РФ.
Источник: США могут передавать Украине ряд вооружений тайно
Власти США, возможно, не сообщают публично о передаче Украине некоторых видов вооружений в рамках военной помощи. Об этом пишет Politico.
По данным издания, высокопоставленный представитель Пентагона 19 августа признал, что США в течение некоторого времени поставляли Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, хотя это не было анонсировано публично. "Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то, их упоминание в заявлении, не было конкретным. Мы описали это так, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности", — сказал чиновник на брифинге.
По словам двух источников Politico, в новый пакет военной помощи Киеву, о котором было объявлено на прошлой неделе, вошли управляемые артиллерийские снаряды Excalibur. При этом в официальном заявлении Пентагона о вооружениях, поставляемых Украине, они не упоминаются.
Politico также ознакомилось с официальным уведомлением Конгрессу в связи с выделением Украине очередного пакета помощи, в котором, по данным газеты, отмечается, что поставляемое Вашингтоном Киеву вооружение "не ограничивается" тем, что указано в списке.
- 19 августа президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную помощь Украине. Общая стоимость пакета составит 775 млн долларов. В числе вооружения, которое США поставят Украине, будут 16 105-миллиметровых гаубиц, 15 разведывательных дронов Scan Eagle, 40 единиц бронетехники и 1 тыс. противотанковых комплексов "Джавелин", а также боеприпасы к ним.
- Таким образом, общий объем военной помощи США Украине с начала российского военного вторжения составит 10,6 млрд долларов.
- Власти России критикуют поставки западными странами вооружений в Украину, угрожая эскалацией конфликта.
Разведка США: Россия готовит удары по инфраструктуре Украины
Разведка США располагает данными о том, что Россия планирует в ближайшее время осуществить новые атаки на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты Украины. Об этом пишут Reuters и The New York Times со ссылкой на заявления американских чиновников.
Власти США отметили, что рассекречивают это предупреждение разведки, чтобы донести опасения по поводу угрозы до максимально широкой аудитории.
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага, завтра - День независимости. Ранее президент страны Владимир Зеленский предупреждал, что в праздничные дни Россия "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".
С предупреждением к украинцам выступило также Главное управление разведки Минобороны Украины. Особенно осторожными граждан призвали быть в День независимости Украины. "Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи", — заявил в эфире национального телемарафона представитель ведомства Андрей Юсов.
В течение всей недели в Киеве запрещены массовые мероприятия. Городская полиция попросила киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги с 23 по 25 августа.
Дочь российского сенатора, осудившая войну в Украине, находится в Грузии
Дочь российского сенатора от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуарда Исакова – Диана Исакова, осудившая российское вторжение в Украину, находится в Грузии.
«Сейчас я в Грузии и поэтому чувствую себя в безопасности. Я также ничего в Instagram не рассказывала о том, что происходило со мной в течение пяти месяцев. Происходило многое. Я делала акцию, меня задержали полицейские. Я уехала из Сочи, очень много путешествовала, общалась с людьми, с оппозиционерами, прощалась с родственниками в Сибири. Планировала поездку в Грузию и наконец, все произошло», – написала Исакова в инстаграме.
18 августа 25-летняя Диана Исакова сообщила, что покидает Россию и готова рассказать о своём отношении к войне. 19 августа вышли её интервью Би-би-си и «Медузе». В них она рассказала, что уже несколько лет придерживается оппозиционных взглядов и не раз конфликтовала с отцом, в том числе из-за отношения к правам ЛГБТ. В марте она вышла в Сочи на малочисленный митинг против войны, а в апреле провела собственную антивоенную акцию и была задержана.
Отец, как следует из интервью, узнал о её задержании от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Сам сенатор сказал Би-би-си, что Матвиенко просила его «поговорить с дочерью, объяснить ей причины и необходимость спецоперации». Разговор завершился тем, что Исаков, по словам его дочери, объявил ей, что она ему больше не дочь.
Комментируя интервью, член Совета Федерации Эдуард Исаков назвал свою дочь Диану «предателем». В телеграм-канале сенатор от Ханты-Мансийского округа написал, что его дочь «продала своего отца, семью, Родину».
«Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем», – написал Исаков.
Исаков подчеркнул, что Диана – его дочь от первого брака, которую он «не воспитывает с трех лет». Он также выступил с утверждениями, что она состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, называла себя представительницей ЛГБТ и с ней «сложно общаться».
«С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я её не обеспечиваю, не предоставляю жилье», – написал Исаков.
Исаков находится в санкционных списках Великобритании, Европейского союза и Канады. Он активно выступает в поддержку войны.
- После 24 февраля Грузия стала одним из наиболее желанных направлений для эмигрантов из России. Граждане РФ могут въезжать в Грузию без визы на срок до одного года. При этом некоторым журналистам, активистам, общественным деятелям, а также жителям Северного Кавказа грузинские пограничники отказывают во въезде в страну.
Глава сирийского МИДа планирует посетить Абхазию
Глава МИД Сирии Фейсал Микдад отправится в самопровозглашенную республику Абхазия с официальным визитом. Об этом РИА Новости сообщил сирийский посол в России Рияд Хаддад.
По его словам, Микдад посетит Абхазию после поездки в Москву, которая состоится 23 августа.
В Абхазии глава сирийского ведомства планирует встретиться с высокопоставленными официальными лицами Абхазии.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября 2020 года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. В мае 2021 года Сирию посетил абхазский президент Аслан Бжания.
WSJ: США предостерегают Турцию от нарушения санкций против России
США предостерегли турецкие компании от сотрудничества с российскими фирмами и гражданами, ставшими объектами америанских санкций, пишет газета Wall Street Journal.
В распоряжении газеты оказалось письмо заместителя министра финансов США Уолли Адиемо, направленное Американской торговой палате в Турции и турецкой Ассоциации промышленности и бизнеса, в котором говорится о том, что турецкие компании, имеющие дело с российскими, внесенные в санкционные списки, подвергают себя риску американских санкций. В письме особо упоминаются турецкие банки. "Отношения с подвергнутыми санкциям российскими гражданами и организациями могут подвергнуть турецкие финансовые институты и бизнесы риску санкций", - говорится в письме. Газета уточняет, что турецким банкам, поддерживающим корреспондентские отношения с российскими, будет запрещено иметь дело с американскими банками.
Это предупреждение - свидетельство нарастающего давления на Анкару со стороны Вашингтона. Турция единственной из стран-членов НАТО не присоединилась к международным санкциям, введенным против России в наказание за вторжение в Украину. Как пишет Wall Street Journal, в результате, Турция превратилась в убежище для российских капиталов. В конце прошлой недели министерство финансов США сообщило о телефонном разговоре заместителей министров финансов США и Турции, во время которого Уолли Адиемо выразил тревогу по поводу того, что Турция используется россиянами для обхода санкций. Заместитель министра финансов Турции заверил американского коллегу, что турецким компаниям и гражданам не разрешено нарушать международные санкции.
Трамп предъявил иск генеральной прокуратуре США
В понедельник бывший президент США Дональд Трамп предъявил иск американскому правительству с требованием назначить специального независимого представителя для разбора документов, изъятых агентами ФБР во время обыска его резиденции во Флориде и призвал судью запретить сотрудникам ФБР изучать изъятые у него документы.
В своем иске Дональд Трамп утверждает, что решение об обыске было принято на основании политических калькуляций за 90 дней до промежуточных выборов в Конгресс с целью "заглушить ведущий голос в Республиканской партии, президента Трампа". В иске говорится, что назначение независимого представителя для разбора бумаг бывшего президента является "единственно приемлемым вариантом" действий в данной ситуации.
8 августа агенты ФБР провели беспрецедентный обыск в резиденции бывшего президента Мар-а-Лаго во Флориде на основании ордера, подписанного федеральным судьей во Флориде. Согласно ордеру, ФБР расследует потенциальные нарушения бывшим президентом законов о хранении секретных документов, которые он взял с собой, покидая Белый дом в 2021 году. По данным прессы, во время обыска было изъято 11 комплектов секретных документов и около двух десятков коробок, о содержимом которых не сообщается. Дональд Трамп заявляет, что ему не известно, что конкретно забрали сотрудники ФБР, требует предоставить полный список изъятого, он настаивает, что изъятие производилось незаконно, поскольку многие из документов он рассекретил своей властью, что сотрудники ФБР и генеральной прокуратуры не имеют права разбирать документацию, которая может не иметь отношения к расследуемому ФБР делу. Обыск 8 августа был "санкционирован федеральным судом, обнаружившим необходимые основания " для такой акции, говорится в ответе представителя генеральной прокуратуры.
Обыск в доме бывшего президента вызвал резко критическую реакцию многих видных политиков-республиканцев, которые называют неоправданным беспрецедентный обыск резиденции бывшего президента. Они, вместе с Дональдом Трампом и несколькими ведущими американскими СМИ призывают Генеральную прокуратуру обнародовать так называемые письменные показания агентов ФБР, ведущих расследование, которые дали судье основания для санкционирования обыска. Судья предложил генеральной прокуратуре обнародовать этот документ за исключением данных, которые, по ее мнению, являются секретными.
США не будут вводить запрет на выдачу виз россиянам
Представитель Государственного департамента США в понедельник сообщил, что Соединенные Штаты не намерены вводить запрет на выдачу американских виз гражданам России. Он заявил, что необходимо различать между российскими властями и их действиями в Украине, и простыми россиянами. В Государственном департаменте также подчеркнули, что отказ всем россиянам в получении виз отрезал бы пути к безопасности для российских диссидентов и всех, кто подвергается преследованиям на родине.
Представитель Госдепартамента подчеркнул, что визовые ограничения коснутся или уже коснулись российских чиновников и тех, кто причастен к их решениям. С начала военного вторжения России в Украину 24 февраля в санкционные списки США внесено более 5 тыс. граждан России, и эти списки будут пополняться.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post призвал западные страны запретить въезд всем гражданам России. Латвия и Эстония приостановили выдачу россиянам шенгенских туристических виз, Финляндия объявила, что ограничит их количество. За запрет выдачи виз россиянам на уровне всей шенгенской зоны выступили Латвия, Литва, Эстония и Чехия. Некоторые другие страны ЕС, например Португалия, высказались против такой меры. Идею запретить выдачу виз россиянам не поддержал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Вопрос о шенгенских визах для российских граждан на уровне Евросоюза будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в конце августа в Праге.
Задержан конвоир после попытки самоубийства заключенного в Тбилиси
Сотрудник службы сопровождения заключенных задержан по обвинению в служебной халатности после попытки самоубийства 28-летнего Гурама Сванидзе в психиатрической клинике Тбилиси, сообщает Специальная следственная служба.
Случай произошел 20 августа в Центре психического здоровья и профилактики наркомании. Заключенный глданской тюрьмы отнял пистолет у своего конвоира и выстрелил себе в голову, пишет агентство «Новости-Грузия». До сих пор он остается в коме, его состояние критическое.
Следствие установило, что по третьему этажу клиники, где находились заключенные с психическими заболеваниями, конвоир передвигался со штатным оружием, пренебрегая мерами предосторожности. Кроме того, офицер не обращал никакого внимания на Сванидзе, который вышел в коридор, хотя должен был попросить вернуться его в палату.
«Из-за этого безответственного действия офицера заключенный подкрался к нему и достал из кобуры служебное огнестрельное оружие, из которого произвел три выстрела, в том числе, одним выстрелом нанес себе огнестрельное ранение», - говорится в заявлении службы.
Ведомство предоставило СМИ видеозапись инцидента, однако кадров попытки самоубийства на ней нет. Следователи пояснили, что это сделано сознательно «из-за тяжелого содержания».
Конвоир задержан по обвинению в «халатности должностных лиц, повлекшей тяжкие последствия». Специальная следственная служба продолжает расследование дела.
В сентябре в Литве появится бригада НАТО
В Литве будет дислоцирована бригада войск НАТО, сообщает Deutsche Welle. Первые военнослужащие прибудут в Литву уже в сентябре. В основном в бригаде будут служить солдаты и офицеры немецкого Бундесвера. Общая численность бригады составит около от трех до пяти тысяч человек.
По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, появление в Литве войск НАТО должно усилить обороноспособность страны в условиях продолжающегося военного вторжения России в соседнюю Украину. После его начала Североатлантический альянс решил укрепить оборону на восточном фланге и усилить существующие там боевые группы НАТО до бригадного уровня. Ранее в Литве уже был дислоцирован батальон НАТО численностью около 1600 военнослужащих, возглавляемый бундесвером. Тысяча из них - немецкие солдаты.
Во время визита в Литву в начале июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает формирование «надежной боевой бригады» для защиты восточного фланга НАТО. «Как союзники по НАТО мы чувствуем приверженность друг другу и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО в случае нападения», - сказал Шольц.
- Собственные вооруженные силы Литвы насчитывают около 40 тыс. военнослужащих, из них около 18,5 тыс. служат в регулярных войсках.
ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту
Вооруженные силы Украины нанесли новый ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области. Пророссийская администрация частично захваченной территории сообщила о как минимум 15 раненых во время атаки. По их утверждению, удар был нанесен с использованием американских установок залпового огня HIMARS.
Антоновский мост - единственная в Херсоне постоянная автомобильная переправа через Днепр. Он имеет ключевое значение для снабжения как самого города, так и дислоцирующихся там в данный момент российских войск. В июле и августе мост многократно подвергался атакам ВСУ с целью отрезать российские части от снабжения. На момент сегодняшнего обстрела движение по мосту было перекрыто, на нем шел ремонт после предыдущих ударов. Через Днепр российскими войсками организована паромная переправа, сообщалось о наведении понтонного моста.
После обстрела 27 июля местная пророссийская администрация сообщала, что несущая способность Антоновского моста из-за повреждений уменьшилась со 100 тонн до пяти.
По словам начальника координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Натальи Гуменюк, ВСУ понимают важность моста, по которому противник «будет пытаться подтягивать резервы», и поэтому «корректируют» ремонтные работы на нем. Также Гуменюк сообщила, что сейчас задача ВСУ на Херсонском направлении - истощение сил противника.
- 22 апреля в России заявили о новых планах во время «второй фазы» «спецоперации» в Украине (так там называют полномасштабное вторжение). Российские военные заявили о намерении установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной для обеспечения сухопутного коридора в аннексированный Крым и получения выхода в Приднестровье.
- Оккупационные власти неоднократно заявляли о подготовке референдумов о присоединении к России Херсонской и Запорожской областей Украины. По планам Москвы они должны пройти в сентябре.
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