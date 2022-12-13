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Зеленский предложил России начать к Рождеству вывод войск из Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия могла бы начать вывод своих войск с территории Украины на Рождество и показать, таким образом, свою способность отказаться от агрессии.
«Предлагаем России осуществить конкретный, содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят», – сказал Зеленский, выступая по видеосвязи перед лидерами «Группы семи» (G7).
По словам Зеленского, если Россия осуществит вывод войск, то этим будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий.
«Ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят», – добавил президент Украины и призвал лидеров G7 поддержать этот призыв.
Обращаясь к участникам онлайн-саммита G7, Зеленский вновь попросил предоставить Украине реактивную артиллерию и ракеты большой дальности для защиты от российской агрессии.
При этом Зеленский заявил, что чувствует «возможность использовать дипломатию, чтобы приблизить освобождение» украинцев и украинских территорий. Он предложил созвать Глобальный саммит мира (Global Peace Formula Summit), чтобы определиться, как именно и когда страны смогут реализовать украинскую формулу мира. Она состоит из 10 пунктов и включает в себя, в том числе вывод российских войск и возврат под контроль Украины всех аннексированных Россией территорий.
Страны G7 на онлайн-саммите в понедельник пообещали продолжать помощь Украине, прежде всего, средствами ПВО для защиты от российских ракетных ударов.
В итоговом документе лидеры «Группы семи» заявили, что будут добиваться того, чтобы президент России был привлечен к ответственности за вторжение в Украину, а Россия заплатила за причиненный войной ущерб.
Какие конкретные шаги в этом направлении намерены сделать страны G7, в заявлении не уточняется.
Другие новости дня
Власти Ирана ввели санкции против Иранской службы Радио Свобода
Правительство Ирана внесло Радио Фарда – Иранскую службу Радио Свобода – в список организаций, на которые распространяются санкции за поддержку международного терроризма или подстрекательство к насилию.
Радио Фарда освещает протесты в Иране, которые начались после смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов за "неправильное" ношение хиджаба. Власти жестоко подавляют протесты. Правозащитники сообщают о гибели более 500 человек, в том числе более 400 участников протестов и нескольких десятков сотрудников силовых структур, около 18 тысяч были задержаны.
"Внесение в этот список – это абсурдная манипуляция правдой. Реальность такова, что каждый день иранский режим убивает мужчин, женщин и детей, протестующих за лучшее будущее. Он обвиняет жертв и жестоко обращается с их семьями. Несмотря на все это, источники и аудитория доверяют Радио Фарда как источнику информации о том, что происходит на самом деле", – заявил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай.
Несмотря на государственную цензуру, аудитория Радио Фарда растет. С начала протестов 16 сентября и по 30 ноября количество просмотров видео Радио Фарда на YouTube увеличилось на 408%, в Instagram – на 619% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В ЮНИСЕФ поступили 103,5 млн долларов от Дмитрия Муратова
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ получил 103,5 млн долларов, пожертвованные главным редактором "Новой газеты" и лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрием Муратовым. За эту сумму на аукционе Heritage Auctions в июне была продана его нобелевская медаль. Ещё до аукциона Муратов заявил, что потратит все вырученные деньги на благотворительность.
"Новая газета" рассказала о том, как были распределены деньги. Согласно отчёту, 70% транша ЮНИСЕФ направил на нужды украинских детей-беженцев и их семей. "Нобелевская" сумма стала частью общей программы поддержки беженцев. Около 150 тысяч детей и их родителей получили доступ к первичной медицинской помощи в странах, которые принимают беженцев из Украины.
30% суммы были направлены на помощь детям в беднейших странах мира - в первую очередь Йемена и стран восточной Африки, где население страдает от голода, инфекционных болезней и нехватки чистой воды. На эти деньги были закуплены питьевая вода, детские вакцины против полиомиелита и гепатита B, тесты на Covid-19, а также оплачена медицинская помощь.
Как заявил директор ЮНИСЕФ по чрезвычайным программам Мануэль Фонтейн, этой зимой фонд ждёт новой волны беженцев из Украины, которые будут вынуждены покинуть свои дома из-за разрушения российскими бомбёжками энергетической инфраструктуры. В то же время, подчеркнул он, за 10 месяцев войны фонд смог наладить структуру помощи украинцам не только за пределами страны, но и в ней самой. Миссии ЮНИСЕФ отправляются в Украину, включая её отдалённые и труднодоступные районы, два-три раза в неделю. Фонтейн выразил озабоченность тем, что если украинские власти охотно принимают помощь ЮНИСЕФ, то большинство попыток фонда работать на территориях, контролируемых Россией, оказываются безуспешны.
12 декабря также стало известно о ещё одной премии, вручённой Дмитрию Муратову: он стал лауреатом медали Альбера Лондра - одной из самых престижных журналистских премий мира. За 90 лет существования премии она впервые вручается не франкоязычным авторам: помимо Муратова, её обладателями в этом году стали украинские журналисты Севгиль Мусаева и Андрей Цаплиенко.
- Дмитрий Муратов был награждён Нобелевской премией мира в 2021 году с формулировкой "за усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира". Премию он разделил со второй лауреаткой - филиппинской журналисткой Марией Ресса.
- "Новая газета", главным редактором которой является Муратов - общественно-политическое издание, выходившее в России с 1993 года. В марте 2022 года редакция приостановила работу, объяснив это невозможностью освещать события в России в условиях введённой в стране военной цензуры; в сентябре лицензии на выпуск в России печатной газеты и на её сайт были аннулированы по требованию Роскомнадзора. Часть сотрудников редакции покинула страну и начала за границей выпуск "Новой газеты - Европа".
Reuters: Россия использует снаряды, произведенные более 40 лет назад
По мере истощения запасов вооружений Россия вынуждена использовать боеприпасы, произведенные более сорока лет назад, надежность которых крайне низка, утверждает высокопоставленный источник информационного агентства Reuters в Пентагоне.
По словам собеседника Reuters, Россия начала поставлять в войска боеприпасы из старых арсеналов, многие из этих боеприпасов были произведены десятилетия назад и их использование сопряжено с риском. "Когда вы заряжаете такой снаряд, вы держите пальцы скрещенными, надеясь, что орудие выстрелит и снаряд, попав в цель, взорвется", - говорит источник Reuters.
В последние месяцы американские разведслужбы сообщали о том, что Россия обратилась за помощью к Северной Корее из-за неспособности ее военно-промышленного комплекса произвести достаточное количество боеприпасов для ведения масштабной военной кампании. В частности, по разным данным, Россия резко уменьшила использование высокоточного вооружения, производство которого должно быть сильно затруднено из-за запрета на экспорт в Россию ключевых компонентов такого оружия. Но проблемы не ограничиваются высокоточным оружием. Как пишет Reuters, по оценке Пентагона, при сохранении нынешнего уровня интенсивности использования ракет и снарядов, российская армия исчерпает свой арсенал сравнительно недавно произведенных боеприпасов в начале 2023 года.
Согласно американским и британским официальным лицам, в дополнение к поставкам иранских самолетов-беспилотников, Россия пытается приобрести сотни баллистических ракет у Ирана, предлагая Тегерану масштабное военно-техническое сотрудничество.
В СМИ появились сообщения о взрывах в двух местах в Брянской области
По сообщениям СМИ со ссылкой на местных жителей, в городе Клинцы и посёлке Климово Брянской области в ночь на 13 декабря произошли взрывы.
Власти Брянской области пока никак не комментировали информацию о взрывах. В местных пабликах администраторы удаляли свидетельства очевидцев о произошедшем.
Клинцы находятся примерно в 60 километрах от границы с Украиной. Согласно данным из открытых источников, в городе дислоцирован мотострелковый полк.
Телеграм-канал "Новости Брянска" пишет об обстреле со стороны ВСУ. По словам жителей Клинцов, взрывы были такой силы, что разбудили весь город.
В посёлке Климово, по сообщениям телеграм-канала, перед взрывами произошёл пожар . Посёлок находится в 30 километрах от границы с Украиной и там также расположена воинская часть и военный аэродром.
- После начала военного вторжения России в Украину регулярно сообщается о напряжённой обстановке в российских регионах, граничащих с зоной боевых действий. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует.
Брюссель не будет продлевать мандат наблюдательной миссии ЕС в Армении
Брюссель не будет продлевать мандат наблюдательной миссии Евросоюза в Армении, который заканчивается на следующей неделе, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, отметив, что такое решение было принято на состоявшейся сегодня в Брюсселе встрече министров иностранных дел государств-членов Евросоюза, сообщает Радио Азатутюн.
По оценке Борреля, работа миссии была «эффективной», но он не стал говорить о причинах непродления срока миссии, лишь отметил, что, «согласно договоренности как с Арменией, так и с Азербайджаном», миссия должна завершить свою деятельность 19 декабря.
«Однако для сохранения нашей репутации посредника в диалоге между Арменией и Азербайджаном в Армению будет направлена группа для планирования возможного направления гражданской миссии, если такая договоренность будет достигнута в следующем году», - заявил Боррель.
В Черногории массовые протесты, полиция применяет слезоточивый газ
В столице Черногории Подгорице в понедельник проходят массовые выступления граждан у здания парламента. Демонстранты протестуют против нового закона, ограничивающего полномочия президента. Полиция разгоняет протестующих, применяя слезоточивый газ; те в ответ бросают в полицейских камни и пиротехнику.
Парламент был вынужден остановить заседание. Как сообщает местной издание Vjesti, к демонстрантам присоединились депутаты Предраг Бошкович, Милош Николич и Андрия Николич, а также мэр Подгорицы Иван Вукович. Представитель гражданского движения «Има Нас» Предраг Вушурович заявил, что сегодняшние выступления - это «блокада Подгорицы», и если требования демонстрантов не будут удовлетворены, протесты ждут и другие черногорские города. Протестующие пообещали перекрыть дороги в стране и назначили следующую крупную акцию на конец недели.
Политический кризис в Черногории длится c конца лета, когда из Конституционного суда страны уволились четыре из шести судей, и парламент оказался неспособен выбрать новый состав суда, что фактически прекратило его работу. 12 декабря парламент страны принял поправки к закону о полномочиях президента, значительно ограничивающие его власть. В парламенте противостоят друг другу прочерногорские и просербские группировки, причем та чаcть политиков, что представляет сербское население, выступает против независимости Черногории, считая страну частью Сербии.
- Черногория, население которой составляет всего 625 тыс. человек, является членом НАТО и кандидатом на вступление в Евросоюз.
Нона Мамулашвили будет участвовать в выборах лидера ЕНД
Бывший депутат парламента Нона Мамулашвили заявила, что выставляет свою кандидатуру на выборах председателя «Единого Национального движения», сообщает агентство «Новости-Грузия». Одновременно с ней свою кандидатуру на пост генерального секретаря ЕНД выставляет Георгий Хведелиани.
В начале ноября Мамулашвили отказалась от депутатского мандата и заявила о выходе из Национального движения «из-за системных проблем в партии». Сейчас она пишет, что в разное время из ЕНД ушли многие по одной и то же причине, не видя пути оздоровления. Но этим путем стали внутрипартийные выборы. Мамулашвили и Хведелиани будут участвовать во внутрипартийных выборах под лозунгом «Вместе выступим за перемены».
Главными задачами они, как и все кандидаты, называют борьбу с олигархическим правлением, освобождение Саакашвили и Ники Гварамия.
Выборы руководства ЕНД назначены на конец января будущего года. На данный момент на пост кандидата претендуют нынешний лидер ЕНД Ника Мелия, депутат Леван Хабеишвили и Георгий Мумладзе.
Взорван автомобиль назначенного Россией замглавы Херсонской области
В городе Скадовск на аннексированной Россией территории Херсонской области Украины в понедельник был взорван автомобиль, в котором находился назначенный российскими властями первый вице-губернатор области Виталий Булюк. Как сообщает Интерфакс, водитель автомобиля погиб на месте. Булюк получил травмы и находится в больнице в состоянии средней тяжести. Автомобиль сгорел.
Министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев, рассказавший журналистам о состоянии Булюка, также сообщил, что, по его сведениям, автомобиль взорвался на мине направленного действия. Украинское издание «Суспильне» уточняет со ссылкой на очевидцев, что взрыв произошел у дома Булюка, когда тот сидел в автомобиле вместе с водителем.
Как указано на сайте администрации Херсонской области, Виталий Булюк курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов. До 2015 года он был руководителем херсонской таможенной службы, позже был уволен в связи с люстрацией. На должность замглавы продконтрольной российским войскам части Херсонской области он был назначен в мае.
- Россия объявила о вхождении в ее состав Донецкой, Луганской, части Запорожской и части Херсонской областей, однако сам Херсон сейчас находится под контролем Украины.
- На контролируемых Россией территориях Украины регулярно происходят покушения на назначенных Москвой чиновников, многие из них были убиты. Россия обвиняет в этом Украину, Киев официально на себя ответственности не берет.
ЕС одобрил увеличение Европейского фонда мира на 2 млрд евро
Европейский совет одобрил увеличение Европейского фонда мира на два миллиарда евро в 2023 году. Этот фонд использовался странами ЕС для финансирования закупок оружия для Киева, но был в значительной степени израсходован за почти 10 месяцев войны в Украине.
«Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров. Менее чем за два года Европейский фонд мира доказал свою состоятельность. Это полностью изменило то, как мы поддерживаем наших партнеров по обороне. Это делает ЕС и его партнеров сильнее», – заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
Европейский совет также одобрил возможность дальнейшего увеличения фонда. Общее увеличение финансового объема фонда до 2027 года составит до 5,5 млрд евро.
- Европейский фонд мира был создан Европейским советом в марте 2021 года. Финансирование фонда осуществляется за счет взносов стран-членов ЕС.
Дорога Степанакерт-Шуши по-прежнему закрыта, переговоры продолжаются
Дорога Степанакерт-Шуши перекрыта уже в течение 6 часов, переговоры все еще продолжаются, сообщает МВД непризнанного Нагорного Карабаха.
Согласно сообщению, доставка в Карабах предметов медицинского назначения, лекарств и пациентов с серьезными проблемами со здоровьем стала невозможна, пишет Радио Азатутюн.
Сотни граждан, в том числе и несовершеннолетние дети, остались на дороге. Некоторые возвратились в Горис, граждане, часами ожидавшие на дороге Степанакерт-Шуши, в сопровождении сотрудников дорожной полиции были доставлены в Степанакерт, сообщает ведомство.
«Нарушая международные гуманитарные права, Азербайджан пытается привести Арцах [Нагорный Карабах – ред.] к гуманитарной катастрофе», - говорится в сообщении.
Утром азербайджанцы снова перекрыли единственную дорогу, соединяющую Армению с Нагорным Карабахом, поставили палатки посреди дороги и стали пить чай. Азербайджанцы, заблокировавшие коридор в районе Шуши, называют себя независимыми экологами и требуют встречи с командующим российскими миротворческими силами, дислоцированными в Карабахе, Андреем Волковым.
Здание парламента Грузии в Кутаиси правительство передает под IT-хаб
Заброшенное здание парламента в Кутаиси, которое было построено при прошлых властях, правительство Грузии собирается передать под IT-хаб. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что переговоры об этом проекте уже ведутся с компанией в Израиле и речь идет об инвестициях в несколько десятков миллионов долларов.
«Здание парламента в Кутаиси практически не функционирует. Наша цель – максимально способствовать развитию IT-направления в регионе. Мы уже работаем с еврейской компанией, которая изъявляет желание создать на базе здания IT-хаб, это больше чем технопарк, и проект будет привлекать и трудоустраивать студентов и молодых людей, работающих в этой сфере», - сказал Гарибашвили.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что перевод парламента в Кутаиси был амбициозным проектом властей в период президентства Михаила Саакашвили, целью была объявлена децентрализация и развитие региона. Здание строилось несколько лет и было торжественно открыто в мае 2012 года, за несколько месяцев до того, как ЕНД уступило «Грузинской мечте» позиции правящей партии. Стоимость строительства шестиэтажного здания со стеклянным куполом составила 326 миллионов лари, по курсу тех лет около 110 млн долларов.
«Грузинская мечта» после прихода к власти сочла идею существования парламента в Кутаиси неэффективной и вернула его в Тбилиси. Для этого пришлось снова вносить поправки в Конституцию. Затем здание сначала планировали передать МВД, потом сделать университет. Этой весной правительство Грузии говорило о планах обустроить в здании технопарк.
Грузинская комиссия по энергетике оставила прежними тарифы на газ
Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения оставила на прежнем уровне потребительские тарифы на природный газ, пишет агентство «Новости-Грузия».
«На фоне энергетического кризиса в Европе нам удалось не повысить тарифы. Сохранение тарифов было вызвано участием государства в финансировании социального газа, а также стабильностью курса лари», - сказал председатель комиссии Давид Нармания.
В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр.
Последний раз тариф на газ в Тбилиси для населения повышался в июне прошлого года, для коммерческих потребителей - летом этого года. 99% потребления газа в Грузии удовлетворяется за счет газа, поступающего из Азербайджана, поставка которого обеспечена долгосрочным соглашением.
Нармания отметил, что тариф для населения сохраняется на одном уровне несколько лет. По его словам, инвестиционная составляющая уже включена в тарифы, а это значит, что восстановление и развитие газораспределительной сети будет продолжаться, и в ближайшие годы у населения не возникнет проблем с обеспечением природным газом.
Комиссия увеличила период регулирования тарифов с трех до пяти лет для нескольких газораспределительных компаний: ООО «СОКАР Джорджия Газ», АО «Сакорггаз», ООО «Телавгаз», ООО «ДИ-В-ЭС», ООО «Чирагдани», ООО «Гама», ООО «Гогочури и Компания», ООО «Энергия+». В этом списке не упоминается Tbilisi Energy, распределяющая газ в Тбилиси.
На открытом заседании 12 декабря комиссия также обсудила тариф ООО «Грузинская газотранспортная компания» на 2023-2027 годы. Тариф на транспортировку газа снижен с 1,895 тетри/м3 до 1,583 тетри/м3.
США поддержали допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024
Олимпийский и паралимпийский комитет США поддержал идею допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года, если они будут выступать под нейтральным флагом. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы комитета Сюзанны Лайонс.
«США поддерживают возвращение спортсменов к соревнованиям, к которым они готовились всю свою жизнь. В то же время мы категорически против того, чтобы спортсмены вернулись под национальными флагами стран, правительства которых находятся под санкциями», – заявила Лайонс. Она добавила, что комитет по-прежнему поддерживает Украину и украинских спортсменов.
На прошлой неделе президент Международного олимпийского комитета Томас Бах также высказался за допуск спортсменов из России и Беларуси к Играм в Париже.
- 9 декабря Международный олимпийский комитет на саммите в Лозанне оставил в силе санкции, наложенные на Россию и Беларусь после начала военного вторжения в Украину. В декларации МОК говорится, что власти России и Беларуси своими действиями в Украине нарушили в том числе и Олимпийскую хартию, поэтому эти страны не должны быть представлены на международных соревнованиях. Национальным олимпийским комитетам России и Беларуси запрещено организовывать международные спортивные события или участвовать в них. На спортивных мероприятиях исключено появление флагов этих стран и исполнение их гимнов.
- Вскоре после начала российского вторжения в Украину МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам, а также официальным лицам. Большинство спортивных федераций и ассоциаций поддержали эти рекомендации.
- Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.
В Чечне 500 силовиков ищут участников массовой драки со стрельбой
В чеченском Урус-Мартане с вечера 11 декабря проходит рейд по поиску участников массовой драки со стрельбой – ранее сообщалось, что конфликт произошел между сотрудниками СОБРа и ГИБДД. При этом несколько источников пишут, что правоохранители ищут и свидетелей потасовки, некоторые из них якобы были похищены.
Как сообщает ЧГТРК «Грозный», в Урус-Мартан накануне прибыли порядка 500 силовиков: они досматривали машины и проверяли документы у водителей. На месте находились работники местных официальных СМИ, а также высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, к примеру, командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев и начальник управления Госавтоинспекции МВД по региону Идрис Черхигов.
Как пишет сайт Кавказ.Реалии, Чалаев обратился к местным жителям на чеченском языке – он призвал недовольных выйти и «попробовать сказать слово хоть одному сотруднику» и пообещал заставить виновных «пожалеть о том, что они появились на свет». Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что замешанных в конфликте жителей отправят на войну в Украину.
По данным телеграм-канала Niyso, в Урус-Мартане во время рейда похищены около 20 человек, а силовики разбивают тонированные стекла в машинах. По информации издания The Insider, документы проверяли не только у водителей, но и у прохожих. Baza пишет, что сейчас в городе ищут не только тех, кто принял участие в конфликте, но и тех, кто за ними наблюдал.
Инцидент произошел в ночь на 11 декабря. По данным телеграм-канала SKFO Times, сотрудник СОБРа дал пощечину сотруднику ГИБДД, а тот в ответ стал стрелять в землю. По информации Baza, конфликт произошел из-за «старых обид» – росгвардейца якобы уже задержали.
- В ноябре в квартальной мечети Грозного 19-летний Мовсар Закриев, вооруженный ножом, убил младшего лейтенанта ГИБДД Джабраила Джамалова. Он якобы забрал у инспектора оружие, выбежал на улицу, где открыл огонь еще по двум силовикам (они не пострадали). Его застрелили ответным огнем.
- После этого стало известно, что в чеченском поселке Алды силовики похитили родственников Закриева.
- По неофициальным данным, в августе в центре Грозного произошла стрельба с участием объявленного в федеральный розыск бывшего вице-президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисова. По данным «Базы», ночью 20 августа Идрисов встретил в центре Грозного группу земляков, среди которых был его давний знакомый, спортсмен Надир Хабибов. Бывший вице-президент «Анжи» отвел его на разговор, а затем достал пистолет и прострелил Хабибову ноги, требуя извинения за старый конфликт.
Словакия по-прежнему готова передать Украине МиГ-29
Словакия готова передать Украине свои боевые истребители МиГ-29, решение этого вопроса зависит от переговоров с партнёрами по НАТО. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.
По его словам, возможная передача истребителей обсуждалась на прошлой неделе в Киеве, куда приезжала делегация из Словакии. По словам министра, спустя несколько недель в Словакию, в свою очередь, приедет украинская делегация для переговоров в том числе по этой проблематике. В них, как ожидается, примут участие и представители США.
Качер также рассказал о том, что в Словакии будет открытаа ремонтная база для повреждённой украинской военной техники.
После февральского вторжения в Украину Словакия отказалась от эксплуатации своих самолётов МиГ-29, договорившись с Чехией и Польшей о том, что они временно будут защищать словацкое воздушное пространство до тех пор, пока Братислава не приобретёт западные истребители. 10 же советских машин Словакия предложила передать Киеву.
Такой же шаг со своей стороны предлагала Польша. Украина не раз заявляла о том, что заинтересована в поставках из стран НАТО боевых самолётов - если не современных западных, то хотя бы советского производства. Однако решение о передаче этих самолётов до сих пор не принято. Британское издание The Spectator писало, что Соединённые Штаты не одобрили передачу истребителей польских ВВС МиГ-29 Украине из-за позиции Китая, который выразил опасения, что это приведёт к эскалации войны в Украине. Пекин, в свою очередь, как утверждало издание, взял на себя обязательство сделать всё возможное для давления на Россию с целью отказаться от планов применения ядерного оружия.
Пашинян выступил в поддержку формата Армения-Грузия-Азербайджан
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поддерживает идею обсуждения ситуации на Южном Кавказе между Ереваном, Тбилиси и Баку для искоренения риторики вражды.
«Существовала идея, и, предполагаю, она сохранилась, начать на Южном Кавказе в каком-то формате обсуждения между Арменией, Грузией, Азербайджаном. Эта не новая идея… Я всегда ее поддерживал, но я предлагал очень важную, фундаментальную формулу: эта площадка в первую очередь должна быть использована для искоренения риторики вражды», – сказал Пашинян в ходе стартовавшего в Ереване глобального форума «Против преступления геноцида».
По его мнению, главы государств должны сделать официальное заявление о согласии к сотрудничеству для исключения враждебной риторики, пишет РИА Новости.
В октябре текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности регионального сотрудничества на Южном Кавказе. Кроме того, сообщалось, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть подписан в Тбилиси.
«Я умираю» – Саакашвили обратился за помощью к Макрону
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тбилисской клинике «Вивамеди», направил письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Как пишет издание Le monde, в письме Саакашвили просит у Макрона помощи и отмечает, что «умирает, у него мало времени».
«Я всю жизнь боролся за свободу и реформы в Грузии и Украине, выступал против империалистической политики России. Путин считает меня одним из своих главных врагов. Он публично пообещал убить меня. Сейчас я сижу в тюрьме, как один из его личных узников. Токсикологи пришли к выводу, что меня отравили в тюрьме», – говорится в письме.
«Я уже потерял треть своего веса, не могу двигаться. Мне необходима международная реакция, потому что я умираю, у меня мало времени», - добавил Саакашвили.
Экс-президент Грузии надеется на помощь президента Макрона и народа Франции.
На прошлой неделе французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн заявил, что в ближайшее время Европарламент намерен вплотную заняться вопросом перевода бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в европейскую больницу. Глюксманн – бывший советник Саакашвили, напоминает СОВА.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили находится в заключении с 1 октября прошлого года. Он тайно прибыл в страну из Украины и был арестован по делам, решение по которым было вынесено заочно. Полгода назад Саакашвили был переведен из тюрьмы в клинику «Вивамеди». Адвокаты и независимая экспертиза заявляют о катастрофическом ухудшении его состояния, что может привести к коме и летальному исходу, власти это отрицают.
В Москве мундепа Кетеван Хараидзе приговорили к четырем годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил муниципального депутата Кетеван Хараидзе к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о вымогательстве. Об этом пишет «ОВД-Инфо».
Ей также запрещено два года занимать должности в государственных органах, также она должна выплатить 700 тысяч рублей штрафа и пять миллионов рублей в пользу потерпевшего. Хараидзе связывает уголовное преследование с политической деятельностью и попыткой принять участие в выборах в Госдуму 2021 года.
Полиция задержала ее в ночь с 17 на 18 июня прошлого года, через месяц после того, как она заявила о намерении баллотироваться в Госдуму. Против Хараидзе возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Поводом стала борьба мундепа со строительными работами на улице Фадеева. По версии следствия, Хараидзе вместе с жителем Тверского района Гурамом Григоряном вымогала у представителя застройщика 15 млн рублей за дачу разрешения на производство строительных работ. По словам защиты мундепа, дом был возведен с градостроительными нарушениями без собственной канализации и Хараидзе добивалась того, чтобы их исправили.
Единственным вещественным доказательством стали упомянутые в обвинительном заключении две пятитысячные купюры, которые нашли в кармане пальто Хараидзе. Адвокат Бирюков подчеркнул, что защита настаивает только на оправдательном приговоре, а сама она вину не признает.
Хараидзе находилась в СИЗО-6. В знак протеста против своего уголовного преследования она начала голодовку. 28 июня 2021 года стало известно, что мундеп прекратила ее. Из СИЗО она также передала письмо о том, что даже в аномальную жару ей не дают воду.
Григорий Явлинский, один из основателей партии «Яблоко», от которой избралась Хараидзе, предлагал внести миллион рублей в качестве залога за освобождение муниципального депутата из СИЗО.
12 июля 2021 года Хараидзе выпустили из СИЗО под домашний арест. Несмотря на это, в сентябре она выиграла выборы в Тверском районе Москвы.
В Цхинвали будут собирать гуманитарную помощь для осетинских бойцов
В Цхинвали сегодня, 12 декабря начали сбор гуманитарной помощи для осетинских бойцов, участвующих в т.н. «специальной военной операции» – российском вторжении в Украину. О проведении акции объявила общественная организация «Гражданская платформа».
«Собранные вещи и предметы первой необходимости напрямую передадут на фронт. Пункт сбора будет работать в здании гостиницы «Алан» по улице Героев с 12 декабря», – сообщила журналист Арзу Мамедова.
Акции в помощь осетинским бойцам проходят в самопровозглашенной республике Южная Осетия с самого начала войны в Украине. Как сообщают организаторы акции, бойцы, в частности, нуждаются в специальной технике и теплой одежде.
Как сообщалось ранее, югоосетинский лидер Алан Гаглоев в конце ноября посетил город Мелитополь в аннексированной Россией части Запорожской области Украины. Он встретился с военнослужащими 4-ой военной базы и добровольцами из Южной Осетии и передал им технические средства и экипировку.
По информации пресс-службы югоосетинского президента, бойцов обеспечили средствами разведки и другими техническими средствами. Переданный груз также содержал зимнюю военную экипировку, лекарства первой необходимости, генераторы и продукты питания.
- Ранее Алан Гаглоев выразил надежду на скорое завершение т.н. «специальной военной операции» в Украине. По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли как минимум 20 уроженцев Южной Осетии. Это – российские военнослужащие и добровольцы: Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев, Альберт Джуссоев и Иван Елбакиев.
Кремль отменил ежегодную пресс-конференцию Путина
Традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в этом году не будет. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Вместе с тем мы рассчитываем, что президент всё-таки найдёт возможность пообщаться с журналистами", – сказал Песков. Он отметил, что президент делает это регулярно, в том числе в зарубежных поездках.
После своего вторжения в Украину Путин официально съездил за границу семь раз: в Иран и шесть стран СНГ.
В ноябре газета "РБК" писала, что в Кремле ещё не определились, будут ли проводить традиционные эфиры с Путиным – на это среди прочего влияет ход войны в Украине. Вероятные даты "Прямой линии" с президентом, в ходе которой Путин с 2001 года отвечал на вопросы россиян, неоднократно переносились.
Состоится ли ежегодное послание Путина Федеральному собранию, также неизвестно. "По посланию надо уточнять", – сказал Песков. Ранее он сообщал, что подготовка к нему "начата давно".
- Большая пресс-конференция президента России традиционно проводится с 2001 года, когда Путин стал президентом. Не было её лишь однажды – в 2005 году.
- "Прямая линия" с Владимиром Путиным не проводилась в 2004 году, а в 2020 году была объединена с большой пресс-конференцией.
- По окончании мероприятий провластные СМИ фиксируют продолжительность общения Путина с людьми и количество заданных ими вопросов.
- В соответствии с Конституцией России президент обязан обращаться к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
«Вкусно – и точка» не может открыть сеть в Абхазии из-за «Макдоналдса»
Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно – и точка», заменившая в России «Макдоналдс», хочет открыть рестораны в самопровозглашенной республике Абхазия. Как заявил сообщил журналистам владелец «Вкусно – и точка» Александр Говор, ведутся переговоры с корпорацией McDonald’s.
«Есть вопросы, мы все для этого делаем, чтобы туда зайти, но это не так просто. По крайней мере, от нас это не зависит. Это, например, Абхазия, а также Крым», – сказал Говор.
Как пояснил ТАСС генеральный директор сети Олег Пароев, согласно договору с корпорацией McDonald’s, «Вкусно – и точка» не может работать на тех рынках, где присутствует американский бренд.
«С Абхазией есть сложность. В Грузии McDonald’s есть, однако в Абхазии его нет, при этом для корпорации Абхазия является частью Грузии. Для того, чтобы эту коллизию решить, мы работаем сейчас с корпорацией по нахождению варианта. Мы хотим соблюсти обязательства перед корпорацией и нам важно выйти на этот рынок правильно, законно. Мы над этим работаем и это займет определенное время», – сказал он и добавил, что пока не может назвать сроки выхода на рынок Абхазии.
- Сеть McDonald's ушла из России из-за войны с Украиной. Российский бизнес компании купил предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Сеть новых ресторанов называется «Вкусно – и точка». Планировалось, что под таким же брендом будут работать и рестораны McDonald's в Беларуси, но американская сеть пока остается в этой стране.
- По информации российских СМИ, «Вкусно – и точка» представлена в 63 субъектах РФ. В настоящее время открыты уже более 840 точек сети из 850, входивших в сеть McDonald’s.
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
МВД России объявило в розыск основателя «Партии мёртвых»
МВД объявило в федеральный розыск одного из основателей группы анонимных художников «Партия мертвых» Максима Евстропова.
Согласно карточке розыска, Евстропова разыскивают по уголовной статье. Ранее стало известно, что он стал обвиняемым по делу об оскорблении чувств верующих. У него и других активистов прошли обыски.
Активисты «Партии мертвых» объяснили на своей странице во «ВКонтакте», что причиной появления уголовного дела стал их пасхальный пост «с нелицеприятным высказыванием в адрес патриарха Кирилла, поддерживающего войну и поклоняющегося заднице президента».
- «Партия мёртвых» – российский художественный проект, занимающийся арт-активизмом. Художник Максим Евстропов создал его в 2017 году. Он уехал из России после начала вторжения в Украину.
Среди погибших при ударе по аэродрому под Рязанью был майор
Среди погибших при ударе предположительно украинского беспилотника по российскому аэродрому Дягилево под Рязанью был майор Воздушно-космических сил России. Об этом сообщают российские и украинские телеграм-каналы, а также "Новая газета. Рязань". Издание публикует репортаж о похоронах троих погибших в результате удара и называет их имена - Евгений Навлютов, Александр Шнотин и Андрей Столяров. Воинское звание - майор - названо только у Навлютова. Судя по опубликованным фотографиям погибших, Столяров также был офицером.
В официальном сообщении Министерства обороны России о происшествии на аэродроме Дягилево утверждалось, что погибли "трое российских военнослужащих технического состава".
Ранее о гибели майора Навлютова сообщили ВКонтакте его близкие. Из записей следует, что он служил под Калугой в воинской части, расположенной на аэродроме Шайковка, и приехал в Рязань в командировку. На аэродроме Шайковка базируются в том числе бомбардировщики Ту-22М3. В ряде телеграм-каналов появились утверждения, что Навлютов был именно пилотом такого бомбардировщика и участвовал в налётах на Украину. "Новая газета.Рязань" пишет, что Шнотин был его сослуживцем. О Столярове подробностей не приводится.
Ту-22М3 были размещены также на аэродроме в Дягилево, что может объяснить командировку Навлютова. В результате удара как минимум один самолёт получил повреждения. Помимо троих погибших, сообщалось также о пяти раненых.
В тот же день - 5 декабря - был нанесён удар по ещё одной авиабазе в российском тылу, в городе Энгельс Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение бомбардировщика Ту-95.
Украина официально не подтверждала и не отрицала, что именно она нанесла эти удары, однако американские СМИ со ссылкой на украинских чиновников уверенно пишут о том, что речь шла именно об ударах, нанесённых украинскими военными при помощи модернизированных советских беспилотников.
Главы МИД стран ЕС обсуждают санкции против России и Ирана
Министры иностранных дел Европейского союза в понедельник в Брюсселе обсуждают новый пакет санкций в отношении России и Ирана, а также дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине.
Как сказал перед началом встречи глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, согласованы ещё не все положения санкционного пакета. Боррель выразил надежду на то, что решение будет принято сегодня или во вторник.
Не названные по имени европейские дипломаты, которых цитирует Reuters, выражают опасение, что Венгрия может попытаться заблокировать некоторые решения - с целью, в свою очередь, разблокировать предназначенные ей средства из фондов ЕС. "Это - своего рода дипломатия шантажа, которую мы бы предпочли не видеть, но это то, что есть" - приводит агентства слова дипломата.
Проект нового пакета санкций, представленный на прошлой неделе Еврокомиссией, включает в себя персональные санкции против почти 200 физических и юридических лиц, а также дальнейшие ограничения на экспорт в Россию товаров двойного назначения (включая, в частности, запрет на поставку беспилотников), санкции против трёх российских банков и четырёх телеканалов. По данным корреспондента РСЕ/РС, обсуждаемый документ уже смягчён по сравнению с первоначальным предложением.
Министры иностранных дел также должны рассмотреть новые санкции в отношении иранских граждан и организаций в связи с нарушениями Тегераном прав человека в ходе подавления протестов и поставкой дронов в Россию. "Мы собираемся одобрить очень жесткий пакет санкций", — заявил перед встречей Жозеп Боррель.
Министры также намерены пополнить на 2 миллиарда евро европейский фонд мира, который использовался странами ЕС для финансирования закупок оружия для Киева, но который в значительной степени был израсходован за почти 10 месяцев войны в Украине.
Сегодня также в режиме он-лайн должны пройти переговоры лидеров стран "Группы семи" (G7). В них примет участие и президент Украины Владимир Зеленский. Накануне он провёл по телефону переговоры с президентом США Джо Байденом. Как говорится в сообщении Белого дома, Байден отметил, что укрепление противовоздушной обороны Украины является приоритетным направлением в предоставлении оборонной помощи Киеву. Зеленский сообщил, что Украина "скоординировала позиции с Америкой", а также выступил с инициативой созвать Глобальный саммит мира, на котором обсуждалась бы так называемая украинская формула мира - предусматривающая возврат под контроль Украины всех аннексированных Россией территорий.
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