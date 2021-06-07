Зеленский просит встречи с Байденом из-за «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с президентом США Джо Байденом до российско-американского саммита. Интервью с украинским лидером публикует портал Axios.

По словам Зеленского, он разочарован решением администрации США не вводить санкции в отношении газопровода "Северный поток-2". Президент Украины сказал, что готов встретиться с Байденом "в любой момент и в любой точке планеты", чтобы убедить американского президента остановить строительство.

В разговоре с журналистами Зеленский отметил, что узнал о решении Вашингтона воздержаться от санкций из СМИ. Президент Украины подчеркнул, что Киев считает "Северный поток-2" серьёзной угрозой своей безопасности.

"Это настоящее оружие в руках Российской Федерации. Не очень понятно, почему патроны к нему может подносить такая великая страна, как Соединённые Штаты", — добавил Зеленский, комментируя проект.

Представитель Белого дома заявил Axios, что администрация Байдена продолжит консультации с Киевом для минимизации рисков, которые газопровод может представлять для Украины. Собеседник издания подчеркнул, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве Байден будет по-прежнему отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.