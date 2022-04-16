Зеленский: С начала войны погибли около 3 тысяч украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN сообщил о потерях вооруженных сил его страны с начала российского вторжения 24 февраля. По словам Зеленского, погибли от 2500 до 3000 военных, около 10 тысяч были ранены, «и неизвестно, сколько из них выживет».

Воюющие стороны до сих пор редко сообщали о своих потерях. 25 марта Минобороны России заявило, что во время боевых действий погиб 1351 российский военнослужащий и еще 3825 получили ранения. С тех пор о своих потерях Кремль не упоминал. По данным Минобороны Украины, потери российской стороны составили около 20 тысяч человек.

Независимые оценки военных потерь пока затруднены. Разведка США на основании своих данных во второй половине марта сообщала, что оценивает потери российской стороны в 8-14 тысяч человек.