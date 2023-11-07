Зеленский: «Сейчас не время для выборов»

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном ежевечернем обращении заявил, что «сейчас не время для выборов», назвав «безответственным» и «легкомысленным» само обсуждение вопроса.

«Все мы понимаем, что сейчас военное время, когда есть множество вызовов, и абсолютно безответственно вбрасывать в общество тематику выборов», – сказал Зеленский. По его словам, страна должна работать в единстве. «В государстве есть структуры способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы, чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины», — заявил он.

Тема возможных президентских и парламентских выборов в 2024-м году в последнее время активно обсуждается в украинской и западной прессе на фоне неудавшегося контрнаступления ВСУ и нарастающего недовольства Зеленским со стороны ряда его бывших соратников и военных.

В частности о старте своей предвыборной кампании заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, назвавший Зеленского «диктатором». «Любой перенос президентских выборов будет считаться узурпацией власти в украинском обществе — ну, или в какой-то его части», — заявил он в интервью изданию «Медуза».

Полномочия президента Украины истекают в мае 2024 года. Сам Зеленский на прошлой неделе говорил о проведении выборов, несмотря на продолжающиеся военные действия, как о вполне возможном варианте развития событий.

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