Зеленский: Украина выдержит российские удары и вернёт Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая российская стратегия - наносить удары по энергетической инфраструктуре с целью лишить жителей страны электричества и тепла - не сможет сломить волю Украины и помешать освобождению её территорий. В интервью британскому изданию Financial Times Зеленский подтвердил, что цель Украины в войне - возвращение контроля над всей международно признанной территорией страны, включая Крым.

Зеленский считает, что цель российских ударов - добиться того, чтобы Украина пошла на территориальные уступки или согласилась на заморозку конфликта. Однако, по словам украинского президента, заморозка будет лишь означать, что боевые действия возобновятся в будущем, а прочный мир принесёт только восстановление территориальной целостности страны.

Отдельно Зеленский коснулся вопроса Крыма, непрямо подтвердив, что на Западе существуют разные подходы к вопросу освобождения его территории военным путём. "Если кто-то готов предложить нам путь к деоккупации Крыма невоенным путём, я буду только за" - сказал украинский президент, однако добавил, что мирные решения, предполагающие, что Крым останется под контролем России, для Украины неприемлемы: "Никто не должен тратить на них время".

Ранее в СМИ появлялись утверждения, что, в частности, Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, призывал Украину отказаться от цели отвоевать Крым. Официально это не подтверждалось.

До начала российского вторжения 24 февраля и некоторое время после него Украина официально заявляла, что не планирует военной операции по освобождению аннексированного Крыма. Однако впоследствии позиция Киева изменилась, и сейчас он настаивает на полном возвращении всех территорий как условии мирного договора.

После отступления российских войск из Херсона северные районы Крыма оказались в зоне поражения находящихся на вооружении Украины установок HIMARS. Появились сообщения, что российские власти Крыма строят на севере полуострова защитные линии.

В результате российских ударов по инфраструктуре Украины значительная часть жителей страны испытывает перебои с подачей электричества, воды и тепла. Последний массированный удар 23 ноября привёл к почти полному блэкауту. К 25 ноября значительная часть Украины по-прежнему без света; в Киеве, как сообщают власти, до стабилизации системы свет в дома будут подавать всего на 2-3 часа в сутки.