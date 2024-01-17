Зеленский в Давосе встретился с представителями США

Президент Украины Владимир Зеленский накануне в ходе Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Как написал Блинкен, обсуждались последние события на линии фронта в Украине, реформы в стране и продолжение помощи США Украине, которая «продолжает бороться за свободу против российской агрессии».

В интервью CNBC госсекретарь США вновь призвал Конгресс одобрить многомиллиардный пакет помощи Украине, подчеркнув, что, по его мнению, если российского президента Владимира Путина не остановить в Украине, он может в дальнейшем совершить прямую агрессию против стран НАТО, что заставит США напрямую вмешаться в конфликт. Сейчас же, когда Россия не может добиться своих целей в Украине, она, по мнению Блинкена, терпит там «стратегическое поражение».

В то же время агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники ранее сообщало, что Салливан должен был на встрече передать Зеленскому предложение администрации США в ближайшее время сосредоточиться на обороне подконтрольных Украине территорий, а не пытаться организовать новое масштабное наступление. The New York Times обратила внимание, что Зеленский в своём выступлении в Давосе отверг идею «заморозки» конфликта с Россией, но в то же время не просил новых наступательных вооружений. По утверждениям издания, ряд представителей крупного бизнеса и политиков стран Запада поднимали в Давосе тему возможных мирных переговоров.

О таких переговорах говорил и Зеленский, однако в контексте так называемой формулы мира, ранее предложенной украинской стороной. Было объявлено о том, что в Швейцарии начнётся подготовка так называемого саммита мира, на котором лидеры десятков стран, без участия России, должны будут согласовать возможные условия для мирного урегулирования. The New York Times отметила небольшой сдвиг в позиции Украины - она будет готова передать эти предложения России без предварительного условия вывода украинских войск с украинской территории. В то же время сама формула мира предусматривает и вывод войск, и выплату Россией репараций.

Российский президент Владимир Путин накануне назвал «запретительными требованиями» предложения Украины, содержащиеся в так называемой формуле мира. По словам Путина, Россия не откажется от того, чего уже добилась в Украине, употребив при этом слово «завоевания». По словам Путина, сейчас российская армия имеет инициативу на фронте, и «если так будет продолжаться, украинской государственности может быть нанесён очень серьёзный, невосполнимый удар».

С угрозами Украине выступил в среду и бывший российский президент, заместитель Путина в Совете безопасности Дмитрий Медведев. Он пригрозил всем жителям Украины смертью в том случае, если они будут сопротивляться вхождению их страны в состав России. Официально так называемые цели «специальной военной операции» не предусматривают ликвидацию украинской государственности, однако многочисленные российские официальные представители и завуалированно, и прямым текстом говорят именно об этом.