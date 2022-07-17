Новости
Зеленский в годовщину крушения «Боинга»: Россия продолжает сеять горе
Сегодня восьмая годовщина катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» над Донбассом, жертвами которой стали 298 человек. «Боинг» выполнял рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур. Международное следствие пришло к выводу, что лайнер был сбит из российской установки «Бук» с территории, подконтрольной поддерживаемым Россией сепаратистам. В Амстердаме вскоре должен завершиться судебный процесс по делу о катастрофе. Москва обвинения отвергает.
Австралия и Нидерланды, чьи граждане находились на борту, ответственность за катастрофу возлагают на Россию, поскольку считают доказанным, что самолет был сбит из российского комплекса «Бук». Большинство погибших на борту самолета, – граждане Нидерландов, погибли также более 30 граждан Австралии. Европейский союз в заявлении в преддверии годовщины призвал Россию признать свою ответственность за случившееся и сотрудничать с тем, чтобы определить конкретных виновников трагедии.
В Амстердаме заочно судят троих россиян и гражданина Украины, в их числе бывший командир сепаратистов, в прошлом полковник ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин). Сам он заявлял, что «ополчение (то есть сепаратисты) «Боинг» не сбивало», но не говорил, кто его сбил. Подсудимых могут за их роль в катастрофе приговорить к срокам вплоть до пожизненного. Однако никто из них, как следует из материалов дела, не отдавал непосредственный приказ сбить «Боинг» и не выполнял его. Поиски ответственных за это продолжаются.
Президент Украины Владимир Зеленский в восьмую годовщину крушения самолета МН17 заявил, что Россия продолжает «сеять горе и смерть на украинской земле», и выразил надежду, что все виновные в этом понесут наказание.
Другие новости дня
Все 5 кандидатов на пост премьера Британии - за жесткость к Кремлю
После двух туров выборов главы Консервативной партии Великобритании осталось пятеро претендентов на пост ее лидера, который автоматически станет премьер-министром. По отношению к войне России и Украины все они настроены однозначно.
Все они осуждают российскую агрессию и заявляют о необходимости максимальной поддержки воюющей Украины со стороны Великобритании и стран НАТО.
Нынешняя министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс известна своей жесткой позицией по отношению к Кремлю. Ее называют внешнеполитическим «ястребом». Она поддерживала заявления ушедшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона (после заявления об отставке Джонсон продолжает выполнять обязанности премьер-министра до выбора нового главы партии тори) о необходимости усилить военную помощь Украине. Трасс неоднократно выступала за ужесточение экономических санкций против России, в частности, за арест российских активов в Великобритании. 27 июня на правительственном сайте вышла статья, которую она написала в соавторстве с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ней Трасс заявляет: «Мы на стороне Украины более, чем когда-либо» и называет единство украинцев и британцев «анафемой для Владимира Путина».
Министр торговли Пенни Мордонт заявила The Telegraph, что в случае ее избрания премьером возглавит ответную инициативу Запада на «зверскую агрессию» России в Украине. Она напоминает, что ранее была первой женщиной, занявшей пост министра обороны Великобритании, и намерена продолжать заложенную Джонсоном политику отпора российской агрессии. «Война в Украине – это война между такими обществами, как Британия, и авторитарными диктатурами, как у Путина,» – говорит она и обещает и далее ужесточать санкции против России, а также обучать в Великобритании украинских военных и направить британский флот в Черное море, чтобы обеспечить защиту торговых путей из Украины. У себя дома она дала приют беженцам из Украины.
Экс-министр финансов Риши Сунак, которого сейчас считают одним из фаворитов гонки за пост премьер-министра, неоднократно высказывался в поддержку Украины. За время своего пребывания на посту он одобрил выделение финансовой помощи Украине общей суммой в 1,6 миллиарда фунтов.
Глава международного комитета Палаты общин Том Тугендхат в своем твиттере назвал войну в Украине «преступлением против мира, как это называли судьи в Нюрнберге» и призвал украинцев собирать свидетельства о предполагаемых военных преступлениях российских войск для будущего суда. Тугендхат, бывший военный, требует значительно увеличить помощь украинским войскам оружием и экипировкой. Он также считает важными санкции против российских «больших денег» в Великобритании. «Владимир Путин, – сказал Тугендхат в интервью Politics Home, – обкрадывает и убивает российский народ, потом отмывает деньги в третьих странах и на них убивает уже британцев.»
Экс-министр местного самоуправления Кеми Баденох реже других претендентов высказывается о войне, однако она тоже поддерживает санкции против России и продолжение военной помощи Украине.
Ни один из претендентов на пост премьер-министра Великобритании не высказался за смягчение санкций против России или позиции Великобритании в отношении российской агрессии.
Нового лидера Консервативной партии изберут ее члены, после того как депутаты, входящие в парламентскую фракцию консерваторов, определят двух вышедших в «финал» кандидатов. Для этого предусмотрены несколько туров, после каждого из которых кандидат, получивший наименьшее число голосов, выбывает. По итогам последнего из состоявшихся туров лидером был Риши Сунак, за ним расположились Мордонт и Трасс. Новый лидер должен определиться в сентябре.
В Испании 360 человек скончались из-за аномальной жары
Институт общественного здравоохранения Испании сообщил, что аномальная жара в стране стала причиной смерти уже 360 человек. Пик смертей пришелся на прошлую пятницу, когда было зарегистрировано 123 случая гибели людей, связанных с жарой. Аномальная температура держится на юге Европы с 8 июля, в некоторых регионах Испании температура достигла 45 градусов Цельсия.
Волна жары прокатилась и по Португалии: по сообщению португальского Минздрава, с 7 по 13 июля из-за жары умерли 238 человек, в основном пожилые люди с хроническими заболеваниями. 14 июля температура воздуха в Португалии достигла 47 градусов – это рекорд июльской температуры в стране за всю историю наблюдений.
Из-за жары и сильных ветров на юго-западе Европы бушуют лесные пожары. Во Франции из-за угрозы пожаров эвакуировано более 14 000 жителей деревень в департаменте Жиронда, наиболее пораженном огнем: там пожарами охвачено уже более 10 000 гектаров. В 38 из 96 французских департаментов объявлен «оранжевый» уровень опасности.
В Великобритании из-за жары на части ее территории, включая такие города, как Лондон, Йорк и Манчестер, объявлено чрезвычайное положение. Национальная метеорологическая служба впервые в своей истории объявила «красный» уровень опасности. Он означает угрозу жизни людей, прежде всего страдающих хроническими заболеваниями, однако медики предупреждают, что жара может быть опасна и для здоровых. Метеорологи предлагают британцам изменить свой привычный режим и не выходить на улицу в наиболее жаркие часы. На дорогах могут быть введены ограничения скорости; некоторые школы будут прекращать уроки раньше, чем положено по обычному расписанию. Национальная служба здравоохранения тоже приведена в чрезвычайную готовность: ей будет выделено больше автомобилей скорой помощи.
Как считают специалисты NASA, очередная волна жары в Европе связана с глобальными изменениями климата – подобные волны в последние годы наблюдаются все чаще.
С 1 августа мэрия Тбилиси приостановит программу размещения украинских беженцев
С 1 августа мэрия Тбилиси приостановит программу размещения украинских беженцев. В ведомстве напомнили, что с началом военных действий в Украине, в столице была запущена специальная программа расселения граждан Украины в гостиницах с трехразовым питанием, пишет SOVA.
Со следующего месяца размещенные лица должны будут покинуть гостиницы. Вместе с тем, Минздрав будет выделять ежемесячное пособие в размере 300 лари (102 доллара по действующему курсу) на семью и 45 лари (15 долларов по действующему курсу) на каждого человека дополнительного.
В сообщении мэрии говорится, что в рамках программы Тбилиси уже принял более 5 100 человек, из них более 2 300 человек проживают в 40 гостиницах столицы.
На эти цели из бюджета было потрачено в общей сложности 11 миллионов лари (более 3,7 млн. долларов), а в конце месяца сумма достигнет примерно 14 миллионов лари (более 4,7 млн. лари).
Наряду с пособием Минздрава, международные организации World Vision и UNHCR рассматривают возможность выделения пакета помощи в размере 235 лари (почти 80 долларов по действующему курсу) на человека.
На латвийско-российской границе скопилось 1250 грузовиков
На латвийско-российской границе въезда в Россию ожидают 1250 грузовиков, сообщает агентство BNS со ссылкой на данные Службы государственных доходов Латвии.
Утром 17 июля на погранпереходе Терехово на латвийско-российской границе скопилось порядка 850 грузовиков. На погранпереходе Гребнево – еще около 400 грузовиков. Время ожидания на этих пограничных пунктах составляет шесть дней.
По словам заместителя начальника таможенного поста Латвии Ирины Голубевой, пробка на границах вызвана тем, что связь с российскими таможенными службами прервана. Обмен информацией между таможнями, по словам Голубевой, осложнен с начала войны России в Украине. Также перевозки осложняет необходимость проверять каждый грузовик на наличие грузов, подпадающих под экономические санкции Евросоюза. «Мы очень надеялись, что с окончанием 10 июля – переходного периода, в который отдельные категории товаров еще можно было вывозить, – очереди значительно сократятся, но наши ожидания не оправдались», – заявила Голубева.
Большое скопление грузовиков наблюдается и на границе Латвии с Беларусью. По данным таможенной службы Латвии, на погранпункте в Патерниеки собралось 150 грузовых транспортных средств, в Силене – 200.
Посольство РФ грозит швейцарской газете судом из-за карикатур на Путина
Посольство России в Швейцарии заявило о готовности обратиться в правоохранительные органы этой страны в связи с публикациями швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Об этом говорится в письме на имя главного редактора газеты, опубликованном в субботу на сайте дипмиссии.
Российское посольство считает, что карикатуры носят клеветнический и оскорбительный характер, а их публикация может нарушать статьи Уголовного кодекса Швейцарии о распространении сведений, порочащих честь и достоинство третьих лиц, а также клеветы.
Как отмечает DW, поводом для обращения стал материал, вышедший в печатной версии газеты 9 июля. На сайте издания он был опубликован и опубликованный на сайте издания 25 июня. Статья была посвящена мемам, связанным с войной в Украине. Помимо прочего, статья сопровождается карикатурным изображением Путина с клоунским носом и рисунком радуги на лице. Твит сопровождается хештегом «Путин - военный преступник». Еще один твит в статье изображает российского президента в его рабочем кабинете, сидящим на унитазе.
Карикатуры возмутили российское посольство. «Что касается личности Президента России, то он, как известно, является глубоко верующим православным человеком и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе (и уж явно не является поклонником ЛГБТ-сообщества, в связи с чем радужная раскраска его лица, как говорят на Руси, «ни к селу – ни к городу»)» - пишет оно. «Очевидно, это далеко не всем нравится на Западе, где активно и принудительно пропагандируются идеи ЛГБТ-сообщества начиная со школьной скамьи». Использованное в материале определение «военный преступник» по отношению к Путину дипмиссия назвала «бездоказательным прямым оскорблением». Автора материала посольство назвало «малоизвестной молодой журналисткой М.Лангшвагер».
Посольству не понравилось и изображение президента Украины Владимира Зеленского в образе героя комиксов Marvel. «Если говорить о клоунаде, то было бы намного уместнее затронуть эту тему в контексте недавнего прошлого бывшего украинского комика В.Зеленского. Сохранились видеозаписи крайне неоднозначных «перфомансов» с участием будущего президента Украины с зашкаливающим уровнем пошлости, которые Вы легко можете найти в Сети» - пишут дипломаты.
В газете Neue Zürcher Zeitung письмо пока не комментировали. После российского вторжения в Украину многочисленные западные СМИ публиковали немало карикатур на Владимира Путина, в том числе и выражающих резко критическую позицию по отношению к нему, однако о других подобных обращениях российских дипведомств в редакции до сих пор не было известно.
«Би-Би-Си»: ФРГ выслала шестерых азербайджанских оппозиционеров
За последние несколько месяцев Германия выслала в Азербайджан шестерых оппозиционных активистов из этой страны, сообщает Би-Би-Си. Все они просили политического убежища, но им было отказано. На родине за критику властей они подвергаются преследованиям. Родственники оппозиционеров сообщают об их аресте полицией Азербайджана после депортации из Германии.
Как утверждается в расследовании Би-Би-Си, с июня по ноябрь 2021 года Германия отказала в убежище и депортировала Муталлима Оруджева, Малика Рзаева, Джафара Мирзоева и Пюнхана Керимли. Все они были сторонниками оппозиционных азербайджанским властям партий и политических движений, и всех их арестовали после приезда, обвинив в торговле наркотиками. Еще один активист, Зия Ибрагим, был после возвращения в Азербайджан арестован якобы за неуплату долгов, а Самир Ашуров - за драку.
Живущий в Германии азербайджанский журналист Афган Мухтарлы заявил в интервью Deutsche Welle, что все шестеро азербайджанцев продолжали политическую деятельность и в Германии: они неоднократно были организаторами или участниками акций протестов против репрессий и нарушения прав человека в Азербайджане. Самой резонансной из этих акций стала прошедшая в 2020 году 12-дневная голодовка перед офисом ведомства канцлера ФРГ. По мнению Мухтарлы, «из-за этого власти в Баку обозлились на «слишком активных» эмигрантов, добились их депортации и теперь им мстят.»
В 2021 году германская пресса неоднократно писала о коррупционном скандале, связанном с лоббированием Азербайджаном своих интересов в политических кругах Германии. По утверждениям СМИ, Баку коррумпировал видных политиков, прежде всего из правившей тогда партии ХДС/ХСС, продвигая свои экономические и политические интересы в Германии.
Никол Пашинян: Армения всегда придавала большое значение развитию отношений с Грузией
Армения всегда придавала большое значение развитию отношений с Грузией, - об этом говорится в поздравительном письме премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ираклию Гарибашвили по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Арменией, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на армянские СМИ,
По словам премьер-министра Армении, хотя 30 лет всего лишь мгновение для многовековой истории армянского и грузинского народов, но в новейшей истории двух стран с момента восстановления независимости этот период характеризуется как важнейший период установления и упорядочения добрососедских межгосударственных отношений, богатый значительными достижениями и успехами.
Пашинян пишет, что традиционно дружественные отношения между двумя братскими народами, основанные на богатом культурно-историческом наследии и идентичной системе ценностей, продолжают укрепляться благодаря последовательной работе и тесному сотрудничеству, что создает предпосылки для дальнейшего взаимодействия и государственного строительства.
«Армения всегда придавала большое значение последовательному развитию и укреплению отношений с соседней и дружественной Грузией, и интенсивность встреч на высоком уровне между двумя странами подтверждает нашу твердую приверженность дальнейшему расширению существующего взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах», - говорится в поздравлении премьер-министра Армении.
Также глава правительства Армении выразил уверенность, что обоюдное стремление к развитию армяно-грузинских отношений и надежному диалогу на официальном уровне сохранится и в дальнейшем на благо обеих стран.
В Греции разбился украинский самолет с военным грузом из Сербии
На севере Греции поздним вечером в субботу разбился украинский грузовой самолет Ан-12. На борту, по предварительным данным, были 8 человек, все они погибли. По данным МИД Украины, все они украинские граждане.
На борту был военный груз из Сербии. Он предназначался для азиатского государства Бангладеш. По словам министра обороны Сербии Небойши Стефановича, в частности, там находились зажигательные артиллерийские снаряды. Всего речь шла о 11.5 тоннах груза.
Падение самолета попало на видео. Он загорелся еще в воздухе, после падения на землю произошел мощный взрыв. Тушение пожара продолжалось всю ночь. Местные власти обязали жителей ближайших населенных пунктов носить маски и не открывать окна и двери.
Причины крушения пока не определены. Греческие СМИ сообщают, что вскоре после взлета из сербского города Ниш пилот попросил у греческого диспетчера аварийную посадку из-за проблем с двигателем.
Самолет летел в столицу Иордании Амман. Местные власти утверждают, что там он должен был совершить дозаправку, чтобы продолжить путь в Бангладеш.
Несколько оппозиционных депутатов парламента Грузии выступили с совместным заявлением
«Мы отмежевываемся и решительно осуждаем антизападную кампанию, проводимую правящей партией и рядом депутатов, которая в последние дни особенно активно направлена против посла США в Грузии госпожи Келли Дегнан и европарламентариев - друзей Грузии», - говорится в заявлении ряда оппозиционных депутатов парламента Грузии.
В заявлении депутаты призывают правящую партию «прекратить дезинформационную и антизападную кампанию», пишет Общественный вещатель.
«Идентичные дезинформационные кампании, проводимые правящей партией и т.н. отделившимися несут опасность потери стратегических друзей Грузии, сбить с толку наших партнеров и ослабить их поддержку Грузии. Правящая партия ставит под огромный удар безопасность нашей страны, поскольку, попав в международную изоляцию и оставшись без друзей, Грузия окажется в одиночестве перед оккупантом-Россией», - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, в критические моменты США всегда были рядом с Грузией. Со дня обретения независимости помощь США Грузии достигла 5 миллиардов долларов.
«Мы призываем правящую партию прекратить дезинформационную и антизападную кампанию, перейти к делу и начать предпринимать шаги по реализации реформ, необходимых для получения статуса кандидата. С этой целью на прошлой неделе мы инициировали внеочередную сессию в парламенте. Эта инициатива широко поддерживается гражданским обществом и экспертами. Президент Грузии также поддержала инициативу и созвала внеочередную сессию с 18 июля. Цель нашей инициативы - чтобы парламент немедленно сделал шаги, что будет демонстрацией политической воли о реальной готовности работать вокруг 12 пунктов», - говорится в заявлении, подписанном Теоной Акубардия, Хатуной Самнидзе, Тамар Кордзая и Аной Бучукури.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о созыве с 18 июля внеочередной сессии парламента страны, призвав к участию в сессии представителей правящей партии и оппозиции Ранее часть парламентской оппозиции призывала провести внеочередную сессию, чтобы начать работу над реформами, предусмотренными рекомендациями Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
- Правящая партия «Грузинская мечта» не собирается участвовать во внеочередном заседании парламента. Председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили заявил, что «команда «Грузинской мечты» не будет участвовать в этом шоу. Пусть войдут в рабочие группы, мы готовы выслушать их мнение, обменяться позициями. В этих группах и дойдем до кондиции, какие-то вопросы согласуем, какие-то – нет. Никто не сможет заставить нас присутствовать на сессии».
Британская разведка: Россия опасается наступления Украины на юге
Российские военные начали усиливать свои оборонительные позиции на юге Украины и стягивать туда дополнительные силы и военную технику - на фоне последних заявлений украинских политиков о подготовке наступления с целью деоккупации южных регионов. Об этом говорится в ежедневном обзоре военной разведки Министерства обороны Великобритании.
«Речь идет о перемещении живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем, Запорожьем и Херсоном. Российские силы в Мелитополе также усиливают меры безопасности», – говорится в обзоре. Уже более месяца, как отмечает британская разведка, украинские силы оказывают активное воздействие на линию обороны российских войск в Херсонской области. Кроме того, были нанесены несколько ударов по объектам в тылу российских войск. Наиболее известным из них стал удар по Новой Каховке, который, как утверждает украинская сторона и местные жители, поразил российский склад боеприпасов. Российские военные заявляли о том, что там хранились азотные удобрения. Обе стороны отмечают большие разрушения в результате взрывов, которые подтвердили и спутниковые снимки. Сообщалось также об ударе по командным пунктам и гибели ряда высокопоставленных российских военных - частично эта информация подтверждается открытыми источниками.
«Укрепление юга на фоне дальнейшей борьбы за Донбасс, вероятно, свидетельствует о серьезности, с которой российские командиры воспринимают угрозу», – заключают в британской разведке.
Украинские представители неоднократно говорили, что уже в обозримом будущем, вероятнее всего летом, должно начаться контрнаступление с целью освобождения южных регионов страны - части Херсонской и Запорожской областей, взятых Россией под контроль вскоре после начала вторжения, в феврале-марте.
Российские военные в последние дни активизировали обстрелы Николаева и Николаевской области. В ночь на воскресенье, по словам главы Николаевской областной администрации Виталия Кима, областной центр «снова подвергся массированному ракетному обстрелу». Предварительно известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях.
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о 10 взрывах в городе. В результате обстрела села Шевченково под Николаевым в субботу погибли 3 человека.
Наиболее интенсивные боевые действия по-прежнему ведутся в Донецкой области, где российские войска пытаются наступать с севера на Славянск и с запада - на Соледар и Бахмут.
На Камчатке разбился вертолет. Погибли 6 человек
На Камчатке разбился частный вертолет Robinson. На борту были 3 человека, пилот и 2 пассажира, все они погибли - сообщают агентства со ссылкой на МЧС.
Вертолетом управлял чемпион мира по биатлону среди юниоров, 25-летний Игорь Малиновский. Robinson, по данным телеграм-канала Baza, принадлежит частной компании «Взлет» отца спортсмена – Владимира Малиновского.
Вертолет разбился вечером 16 июля. Он летел по маршруту кальдера вулкана Узон – село Мильково. Обнаружили его в 13 километрах от вулкана Узон. Вертолет сгорел. Причины катастрофы пока не известны. По сообщению губернатора Владимира Солодова, накануне в районе крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода.
Как пишет Сибирь.Реалии, на борту были двое туристов - бывший топ-менеджер «Эльдорадо» Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.
Малиновский становился победителем юниорских чемпионатов мира в 2016 и 2017 годах, участвовал и во взрослых соревнованиях, но без существенных успехов. Сам он говорил, что перед ним стоит выбор - занятия биатлоном или авиацией.
Помощник Путина: в РФ работают над альтернативой системе SWIFT
Российские власти работают над тем, чтобы отказаться от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Об этом сообщил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин.
«Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, что в нем необходимости не будет. Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность», - сказал Орешкин.
Помощник президента отметил, что на следующей неделе власти России встретятся с партнерами из Турции, чтобы обсудить настройку платежей. Орешкин добавил, что с Китаем также обсуждаются инновационные идеи, которые могут «кардинально изменить ситуацию».
После вооруженного вторжения России на территорию Украины в рамках санкций от SWIFT отключили несколько российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ.
В России работает система передачи финансовых сообщений Банка России. Ее ввели в 2014 году после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Тогда российские власти допустили отключение страны от SWIFT, но этого не произошло.
Блинкен приветствовал «прямой диалог» между Арменией и Азербайджаном
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал первую двустороннюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси.
У себя на официальной странице в Twitter Блинкен, в частности, отметил, что, встретившись в Тбилиси, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов «предприняли позитивный шаг», сообщает Радио Азатутюн.
«Прямой диалог – самый надежный путь для разрешения разногласий между Азербайджаном и Арменией», - написал госсекретарь США.
Накануне, 16 июля, в Тбилиси состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Они обсудили урегулирование отношение по конфликту в Карабахе.
Как заявила по итогам переговоров азербайджанская сторона, Байрамов заявил о необходимости соблюдения договоренностей, достигнутых при посредничестве Москвы – в частности, вывода армянских войск с территории Карабаха.
Кроме того, глава МИД Азербайджана напомнил о важности выяснения судьбы четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести.
В свою очередь Мирзоян отметил, что политическое урегулирование карабахского вопроса имеет важное значение на пути к достижению мира в регионе, и заявил о важности решения гуманитарных вопросов, в том числе освобождения армянских военнопленных.
- Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился осенью 2020 года. После 44 дней противостояния Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий.
- По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территории, занятой армянскими войсками в начале 90-х годов. Контроль за режимом прекращения огня был поручен российским миротворцам.
Грузинские регбисты победили Португалию в последнем матче летней серии
В последнем матче летней серии грузинская сборная по регби со счетом 23:14 победила сборную Португалии в Кутаиси, на «Айя Арене», сообщает агентство «Новости-Грузия».
В первой половине матча игра была практически равной, но грузинские регбисты имели небольшое преимущество и провели больше времени на половине соперника, что и отразилось на счете – 9:6.
Второй тайм португальцы начали активнее и вскоре сравняли счет - 9:9, но на 55-й минуте Мириан Модебадзе занес попытку, Тедо Абжандадзе все точно реализовал, и «лелос» продвинулись вперед – 16:9.
На 77-й минуте попытку занесли португальские «волки», но правильно реализовать ее не удалось, и у сборной Грузии осталось преимущество в два очка - 16:14.
На последней минуте встречи Ниниашвили бросил вызов португальцам и зафиксировал окончательный счет - 23:14 в пользу «лелос».
Таким образом, Грузия сыграла в общей сложности уже 24 матча против Португалии - 17 раз Грузия выиграла, трижды команды сыграли вничью и четыре раза выигрывали португальцы, хотя в последний раз это было в далеком 2005 году.
США не допустят доминирования России, Китая и Ирана на Ближнем Востоке
США не перестанут активно присутствовать на Ближнем Востоке, чтобы не допустить доминирования в регионе России, Китая или Ирана. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления на саммите лидеров Персидского залива в Саудовской Аравии, пишет The Washington Post.
«Мы не уйдем и не оставим вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном. Соединенные Штаты намерены оставаться активным вовлеченным партнером на Ближнем Востоке», – подчеркнул президент США.
Кроме того, Байден сообщил, что США будут снижать напряженность на Ближнем Востоке. По словам американского президента, страны региона и США интегрируют системы ПВО в целях устранения вероятных угроз с воздуха.
В свою очередь король Иордании Абдалла II в своем выступлении на саммите заявил, что безопасности и процветания на Ближнем Востоке невозможно достичь без создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в своем выступлении на саммите подчеркнул, что глобальные и региональные кризисы продолжают обостряться, поэтому арабские страны должны устранить проблемы и вызовы. «Настало время для совместных усилий арабов, чтобы положить конец конфликтам и гражданским войнам в регионе», - подчеркнул ас-Сиси. Он также заверил Байдена, что Египет останется важным партнером США в регионе.
Первое ближневосточное турне Джо Байдена в качестве президента Соединенных Штатов проходит с 13 по 16 июля. Саудовская Аравия – финальный пункт маршрута. Перед визитом в королевство Байден побывал в Израиле и посетил Палестинскую автономию.
НАТО предоставило береговой охране Грузии статус партнера в операции «Морской страж»
Тактические подразделения береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии успешно завершили четырехуровневую оценку НАТО, после чего Североатлантический совет принял положительное решение о предоставлении Грузии статуса оперативного партнера по операции «Морской страж», Общественный вещатель со ссылкой на МВД.
Морская операция НАТО по обеспечению безопасности «MSO SEA GUARDIAN» стартовала в ноябре 2016 года и заменила военно-морскую операцию «Активные усилия» (Operation Active Endeavor), действовавшую в рамках 5-й статьи НАТО в 2001-2016 годах.
Операция SEA GUARDIAN - единственная морская операция военно-морских сил Альянса, в зону действия которой входит Средиземное море. Основная цель операции - обеспечение безопасности на море и своевременное реагирование на угрозы. Упомянутая операция направлена на предотвращение любых попыток террористической деятельности на море.
«В 2016 году Грузия официально объявила о присоединении к резервным силам НАТО абордажно-тактических групп Управления береговой охраны Пограничной полиции МВД, после чего началась подготовка упомянутых группы согласно стандартам оценки, установленным НАТО. После того как тактические группы успешно завершили четырехлетнюю программу оценки НАТО, Североатлантический совет признал Грузию оперативным партнером в операции «Морской страж». Это решение является началом нового этапа углубления практического сотрудничества между командованием ВМС НАТО и Береговой охраной Пограничной полиции», - говорится в сообщении МВД.
В Гудаури парплан сорвался в ущелье, погиб один человек
Парплан сорвался в ущелье на грузинском горном курорте Гудаури (120 км от Тбилиси), сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Службу управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
К этому времени известно, что перелет на параплане осуществляли два человека - турист и пилот-инструктор.
В результате несчастного случая погиб арабский турист. Пилот - гражданин Грузии - выжил, его вытащили из ущелья спасатели. По предварительным данным, у него перелом шейных позвонков, его срочно доставили в больницу.
С 1 по 15 июля в Абхазии коронавирус подтвердился у 13 человек
С 1 по 15 июля в самопровозглашенной республике Абхазия коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 13 человек.
У двенадцати человек заболевание протекает в легкой форме, они проходят лечение на дому, одному из них понадобилось стационарное лечение в Гудаутской ЦРБ. в связи с сопутствующими заболеваниями.
Российская делегация посещала Иран для изучения боевых беспилотников
Российская делегация как минимум дважды за последний месяц посещала аэродром Ирана, чтобы изучить боевые беспилотники. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
Речь идет о беспилотниках Shahed-191 и Shahed-129, которые способны нести высокоточные ракеты.
«Мы располагаем информацией, что иранское правительство готовится предоставить России несколько сотен беспилотников, в том числе боевых», – рассказал Салливан в интервью CNN.
Белый дом предоставил CNN спутниковые снимки, сделанные в июне. Утверждается, что на них видны беспилотники, которые осматривала российская делегация.
В пятницу министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой отверг эти обвинения, назвав их «безосновательными».
«Мы выступаем против любых действий, которые могут привести к продолжению и усилению конфликтов», – передает слова Абдоллахияна Euronews.
США предоставят Украине две батареи систем ПВО NASAMS
США предоставят Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом заявил представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Он отметил, что пока точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые получит Украина, не может быть обнародовано. Однако «речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов». По данным русской службы Би-би-си, одна батарея может включать в себя до 12 зенитно-ракетных комплексов.
Ранее Минобороны США заявило о новом пакете военной помощи Украине, в том числе о поставках NASAMS. Тогда речь шла о передаче только двух систем.
Сообщается, что украинские военные уже обучаются управлению данными ЗРК.
NASAMS – передвижной ЗРК, совместно разработанный США и Норвегией. Он способен поражать цели на удалении до 25 километров и на высоте до 16 километров. Особенность NASAMS в том, что он использует авиационные ракеты AMRAAM AIM-120. У этой ракеты довольно много разных модификаций, которые улучшают ее характеристики, в том числе и дальность.
- Президент США Джо Байден 9 мая подписал «Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года». Украина уже получила минимум 100 дронов-камикадзе Switchblade 300, 10 дронов-камикадзе Switchblade 600, и как минимум 108 артиллерийских орудий M777.
- 8 июля Джо Байден подписал новый пакет военной помощи для Украины на сумму до 400 млн долларов. Этот пакет включает еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и больше боеприпасов. Представитель Пентагона заявил, что в результате у Украины будет 12 систем HIMARS.
- Германия анонсировала поставку Украине современный системы ПВО IRIS-T. Она будет передана Украине в конце 2022 года. Дальность действия ракеты в варианте ЗРК среднего радиуса составляет 40 километров, а максимальная высота перехвата цели – 20 километров.
В Тбилиси встретились главы МИД Армении и Азербайджана
В столице Грузии Тбилиси сегодня состоялась двусторонняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, сообщает Радио Азатутюн.
В мае в Душанбе состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием главы МИД России Сергея Лаврова.
Принимающей стороной на сегодняшней встрече выступил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
Комментируя факт проведения встречи в грузинской столице, Дарчиашвили написал у себя в Twitter: «Очень горжусь тем, что Тбилиси стал местом встречи между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Уверен, что наши совместные усилия по построению мира и стабильности в регионе дадут результаты».
Ранее решение о проведении встречи Мирзоян-Байрамов приветствовал спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар, который на этой неделе посетил Армению и Азербайджан для встреч с руководствами двух стран.
«ЕС приветствует решение Армении и Азербайджана провести переговоры на уровне министров иностранных дел в Тбилиси», - написал Клаар у себя в Twitter.
Европейский дипломат также упомянул о своих вчерашних встречах в Баку, написав: «Состоялись прекрасные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и вице-премьером Мустафаевым. В ходе этих встреч мы оценили ход мирного процесса».
Ранее Клаар назвал «очень продуктивной» свою встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.
«[Мы] оценили события, произошедшие после встречи в Брюсселе 22 мая [между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем], и обсудили дальнейшие шаги. С вице-премьером Григоряном сегодня утром обсудили прогресс, связанный с разблокированием коммуникаций и работой пограничных комиссий», - написал Клаар у себя в Twitter 14 июля.
Gulagu.net: в Адыгее избит заключенный, сообщивший о вербовке на войну в Украину
Заключенные ИК-1 в Адыгее по заданию администрации избили осужденного, передавшего правозащитникам информацию о вербовке в колонии «добровольцев» на войну в Украину. Об этом сообщает проект Gulagu.net, официальные структуры новость как о вербовке, так и об избиении не комментируют.
Видео было снято заключенным, который возмутился тем, что других арестантов вербуют на войну, пояснили в Gulagu.net.
«После публикации информации в колонии прошли масштабные обыски, показательно изъяли несколько мобильных телефонов, далее оперативники вызвали несколько «смотрящих» за колонией и приказали им самим разобраться с этим осужденным, пригрозив более жесткими мерами при следующей утечке информации и обращении к правозащитникам», - рассказал Кавказ.Реалии основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.
По информации Осечкина, после этого заключенного по указанию оперативников избили. Он добавил, что после огласки целого ряда фактов вербовки осужденных для отправки «добровольцами» на войну в Украину обыски и попытки наказать разгласивших информацию прошли также в исправительных учреждениях Санкт-Петербурга.
В УФСИН России по Адыгее информации об избиении заключенного, а также о вербовке в колониях не комментировали.
О том, имеются ли правовые основания для отправки осужденных на войну, Кавказ.Реалии рассказали эксперты.
- Осужденных из исправительной колонии № 1 в поселке Тлюстенхабль в Адыгее агитируют для участия в войне в Украине в составе частной военной компании «Вагнер». Отправиться на войну согласились 300 человек.
- В мае стало известно, что среди так называемых добровольцев, которые отправились на войну в Украину из Чечни, есть осужденные за различные преступления, у некоторых из них еще не истек срок наказания. По подсчетам телеграм-канала «Можем объяснить», из 953 отправившихся «добровольцев» из списка, опубликованного украинской разведкой, по меньшей мере 101 человек имеет «уголовное прошлое и настоящее».
- В распоряжении Кавказ.Реалии оказались видеозаписи с двух встреч военного комиссара Армавира, Новокубанского и Успенского районов в Краснодарском крае Николая Юрова, агитировавшего местных жителей записаться контрактниками для отправки в Украину. За это им обещают порядка 300 тысяч рублей «боевых» с сохранением зарплаты и прежнего места работы.
СГБ Грузии: Задержание Сосо Гогашвили было неизбежным
В СГБ подтвердили грузинской службе Радио Свобода информацию о задержании бывшего заместителя главы их ведомства Сосо Гогашвили. Информация о его задержании не была подтвержlена до сих пор.
«На основании постановления судьи была проведена оперативно-розыскная деятельность по текущему уголовному делу, а не по новому делу. В результате обыска его арест стал неизбежным», - сообщили Радио Свобода в СГБ.
Видеоматериал, на котором видно, как сотрудники правоохранительных органов в масках входят в дом Гогашвили, сняла его супруга. На видеозаписи видно, что сотрудники правоохранительных органов в масках арестовывают Гогашвили в первые секунды при входе в здание.
Обыски проводились не только в доме Сосо Гогашвили, но и у его сына. В ходе обысков были изъяты электронные устройства, в том числе ноутбук, из дома его сына.
«Обыск по этому адресу был проведен на основании решения судьи с целью обнаружения и изъятия незаконных предметов. В частности, электроприборов, ноутбуков и т. д.», - сообщил сотрудник следственной службы Гайоз Дидия.
- Аресту Гогашвили предшествовал скандал - два дня назад на проправительственном телеканале «Маэстро» обнародовали аудиозапись редакционного совещания в оппозиционной телекомпании «Мтавари». Из аудиозаписи, которая сделана в ноябре 2021 года, становится понятно, что ведущий программы «Post Factum» Георгий Габуния вместе с двумя журналистами и продюсером планируют сюжет об информаторах спецслужб. При этом в разговоре журналисты называют имя собственного информатора, который уже несколько лет передавал им секретную информацию об операциях СГБ. Им оказался Сосо Гогашвили.
Украина обвинила западные банки в пособничестве военным преступлениям
Правительство Украины потребовало от руководства крупнейших американских и европейских банков прекратить сотрудничество с компаниями, которые занимаются поставками российской нефти.
Как пишет газета Financial Times, экономический советник президента Украины Олег Устенко направил соответствующие письма в американские JPMorgan Chase и Citigroup, британскую HSBC и французскую Credit Agricole. В этих письмах говорилось, что, выдавая кредиты компаниям, которые поставляют российскую нефть, банки «продлевают» войну. Устенко также пригрозил, что этим банкам будет запрещено участвовать в послевоенном восстановлении Украины.
В интервью FT Устенко заявил, что Минюст Украины намерено подать иск против банков в Международный уголовный суд после окончания войны.
«С моей точки зрения, они совершают военные преступления, потому что помогают режиму Путина этим особенным образом и поддерживают режим», – сказал Устенко. Он также отметил, что Россия использует доходы от продажи нефти и газа на ведение войны.
Как пишет газета, HSBC и Credit Agricole владеют акциями «Газпрома» и «Роснефти». Citigroup предоставляет кредиты «Лукойлу» и торгующему российской нефтью Vitol. JPMorgan также предоставляет Vitol кредитные линии, а инвестиционный фонд Vitol владеет пакетами акций «Газпрома», «Сбербанка» и «Роснефти».
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.