Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля

Посольства 28 стран, представительство ООН в Грузии, Делегация Европейского Союза и руководство Миссии наблюдателей Европейского Союза в Грузии выступили с совместным заявлением в поддержку ЛГБТКИ+ сообщества, которое приурочено к международному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией (IDAHOBIT).

«ЛГБТКИ+ остаются одними из наименее защищенных и наиболее маргинализированных лиц в Грузии. Они сталкиваются с дискриминацией и насилием, о которых часто не сообщается, а защита и осуществление их прав по-прежнему остается сложной задачей.

Мы сожалеем, что, как и в предыдущие годы, из соображений безопасности люди не могут открыто проявлять свою солидарность с сообществом ЛГБТКИ+ и выступать против гомофобии, бифобии и трансфобии в Грузии.

Мы хотим подчеркнуть, что правительство Грузии несет ответственность за обеспечение права на мирные собрания, предотвращение дискриминации и насилия, а также за то, чтобы каждый человек в Грузии мог открыто и публично отметить IDAHOBIT в полной уверенности, что его права и безопасность защищены должным образом.

Мы принимаем к сведению, что несколько человек были приговорены к тюремным срокам за участие в позорных событиях 5 июля 2021 года, которые привели к срыву «Марша достоинства» и повлекли за собой насилие в отношении ЛГБТК+ лиц и сотрудников СМИ. Мы призываем власти привлечь к ответственности всех зачинщиков и виновных в насилии», – говорится в заявлении.

Как пишет СОВА, иностранные диппредставительства также отмечают, что с каждым днем все больше грузин поддерживают многообразие и считают, что защита прав ЛГБТКИ+ людей является важной.

«Последний социологический опрос указывает на продолжающийся рост процента грузин, которые считают неприемлемыми ограничения права на свободу собраний и самовыражения для ЛГБТКИ+ сообщества и полагают, что государство не реагирует должным образом на акты насилия и дискриминации в отношении ЛГБТКИ+ лиц. Политика и практика государства должны соответствовать международным обязательствам Грузии и реагировать на эти социальные изменения, должным образом обеспечивая эффективную защиту прав ЛГБТКИ+, в том числе посредством предстоящей Национальной стратегии и плана действий в области прав человека. Необходимо усилить меры социальной защиты, чтобы поддержать уязвимую группу», – сказано в открытом обращении.

Авторы письма призывают государственных, политических, гражданских и религиозных лидеров Грузии не жалеть усилий для борьбы с дискриминацией, стигматизацией и насилием в своих сферах ответственности.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария в своем заявлении в связи с Международным днем борьбы с гомофобией призвала госведомства к предотвращению преследований ЛГБТ–сообщества, передает агентство «Новости-Грузия».

«Правовое бездействие государства поощряет неравенство людей ЛГБТ+ почти во всех сферах общественной жизни, не улучшает качество их жизни и оставляет их незащищенными перед лицом насилия и дискриминацией», – заявляет Народный защитник.

Она отметила, что за последние годы в обществе сократились дискриминационные настроения, но «этому процессу не сопутствует последовательная и осмысленная политика».