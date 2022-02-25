Зеленский: я остаюсь в Киеве, хотя я – «цель номер один»

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 25 февраля выступил с очередным видеообращением, в котором подвёл итоги первого дня российского вторжения в Украину.

По словам Зеленского, Вооружённые силы страны дали отпор врагу.

По предварительным данным, как сказал президент, в четверг погибли 137 граждан Украины - военных и мирных жителей. По словам Зеленского, погибли все пограничники, защищавшие остров Змеиный в Чёрном море.

Зеленский также заявил, что остаётся в Киеве, хотя, по его словам, "враг обозначил меня как цель номер один". По словам Зеленского, в Киеве действуют российские диверсионные группы, поэтому необходимо соблюдать комендантский час.

По словам Зеленского, он вёл переговоры с лидерами стран НАТО о вступлении Украины в союз, однако "они все боятся". Как сказал президент Украины, он не боится переговоров с Россией в том числе и о нейтральном статусе страны, однако требует гарантий безопасности для Украины. По словам Зеленского, он готов к переговорам, однако сейчас судьба страны зависит от армии.

Ранее президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации в стране.