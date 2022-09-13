Зеленскому представили предложения по гарантиям безопасности Украины

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому во вторник были представлены рекомендации по будущим гарантиям безопасности Украины.

Они обсуждались на встрече с сопредседателями Международной рабочей группы по вопросам гарантий - руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и экс-главой НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Об этом говорится в сообщении на сайте президента. В нем упоминается подготовка документа под названием «Киевский договор по безопасности».

Андрей Ермак отметил, что в основе представленных предложений - идея создания коалиции гарантов безопасности. «Мы ожидаем, что Киевский договор объединит основную группу стран-союзников и Украину. Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также из стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы», – рассказал Ермак.

Зеленский назвал важным, чтобы договор подписали страны, которые продемонстрировали «мощную поддержку» Киеву после начала полномасштабного военного вторжения России.

В свою очередь Андерс Фог Расмуссен отметил, что одна из лучших гарантий – это обеспечить «значительную военную силу Украины», чтобы она могла противостоять любому нападению.

Ожидается, что основная группа союзников примет обязательства по поддержке украинских вооруженных сил, а расширенная группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкций, пишет «Медуза». Издание также отмечает, что соглашение не является заменой вступлению Украины в НАТО, а лишь средством обеспечения безопасности, пока это не произойдет.

В ходе последнего очного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле в конце марта украинская сторона передала российской свой проект международного договора о нейтральном статусе Украины и международных гарантиях ее безопасности. В документе говорилось, что гарантами должны стать постоянные члены Совбеза ООН, включая Россию, а также Турция, Германия, Израиль и ряд других стран. Государства-гаранты должны обязаться предоставить Украине военную помощь в случае агрессии. С тех пор переговоры между Киевом и Москвой фактически заморожены.