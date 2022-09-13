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Зеленскому представили предложения по гарантиям безопасности Украины
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому во вторник были представлены рекомендации по будущим гарантиям безопасности Украины.
Они обсуждались на встрече с сопредседателями Международной рабочей группы по вопросам гарантий - руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и экс-главой НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Об этом говорится в сообщении на сайте президента. В нем упоминается подготовка документа под названием «Киевский договор по безопасности».
Андрей Ермак отметил, что в основе представленных предложений - идея создания коалиции гарантов безопасности. «Мы ожидаем, что Киевский договор объединит основную группу стран-союзников и Украину. Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также из стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы», – рассказал Ермак.
Зеленский назвал важным, чтобы договор подписали страны, которые продемонстрировали «мощную поддержку» Киеву после начала полномасштабного военного вторжения России.
В свою очередь Андерс Фог Расмуссен отметил, что одна из лучших гарантий – это обеспечить «значительную военную силу Украины», чтобы она могла противостоять любому нападению.
Ожидается, что основная группа союзников примет обязательства по поддержке украинских вооруженных сил, а расширенная группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкций, пишет «Медуза». Издание также отмечает, что соглашение не является заменой вступлению Украины в НАТО, а лишь средством обеспечения безопасности, пока это не произойдет.
В ходе последнего очного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле в конце марта украинская сторона передала российской свой проект международного договора о нейтральном статусе Украины и международных гарантиях ее безопасности. В документе говорилось, что гарантами должны стать постоянные члены Совбеза ООН, включая Россию, а также Турция, Германия, Израиль и ряд других стран. Государства-гаранты должны обязаться предоставить Украине военную помощь в случае агрессии. С тех пор переговоры между Киевом и Москвой фактически заморожены.
Другие новости дня
Сергей Лавров получил визу для поездки в США на Генассамблею ООН
Глава МИД России Сергей Лавров получил визу для поездки в США на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вместе с Лавровым в составе делегации поедут еще 10 человек. Об этом сообщает ТАСС.
77-я сессия Генассамблеи ООН состоится с 20 по 26 сентября. В отличие от предыдущих двух лет, она проходит в очном формате.
До сегодняшнего дня вопрос о выдаче виз российской делегации оставался нерешенным из-за санкций Вашингтона в отношении российского МИДа. Постпредство России при ООН призвал Генерального секретаря организации Антониу Гутерриша запустить процедуру арбитража для решения проблемы с визами.
В начале сентября постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что в дебатах Генассамблеи планировали принять участие 56 российских дипломатов. Российский МИД надеется, что оставшиеся члены делегации также смогут получить американские визы.
- По соглашению о штаб-квартире ООН от 1947 года Соединенные Штаты, как правило, обязаны предоставлять иностранным дипломатам доступ на мероприятия ООН. Но Вашингтон заявляет, что может отказать в выдаче виз по причинам безопасности, терроризма и внешней политики.
Генпрокуратура Украины: российских учителей не задерживали
Российских учителей не задерживали на освобожденных украинскими войсками территориях Харьковской области. Об этом телеканалу Настоящее Время сообщили в Генпрокуратуре Украины.
Источники телеканала в Донецкой и Луганской областных прокуратурах также утверждают, что у них тоже не задерживали российских учителей.
Ранее во вторник, 13 сентября, о задержании российских педагогов сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление вице-премьера Ирины Верещук. Она якобы сказала, что задержанные совершили преступление против Украины и их будут судить по статье о нарушении законов и обычаев войны. Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Кроме того, о задержании преподавателей под Купянском несколько дней назад писал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
Источники СМИ в Минпросвещения России говорили, что в Харьковской области не было российских учителей, но там могли работать местные педагоги, согласившиеся преподавать по российской программе.
Позднее министерство сообщило, что российские преподаватели находятся на территориях Украины, подконтрольных российской армии и сепаратистам «ДНР» и «ЛНР». При этом глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания учителей украинскими военными.
Начался официальный визит премьер-министра Грузии в Берлин
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с официальным визитом в Федеративной Республике Германия.
По сообщению пресс-службы администрации правительства, церемония встречи премьер-министра состоялась на военном аэродроме имени Вилли Брандта в Берлине-Бранденбурге.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили находится в Берлине вместе с делегацией.
Движение по дороге, ведущей в Джермук и соседние села, разрешено только для местных жителей
Дорога, ведущая в Джермук и соседние села Вайоцдзорской области, до сих пор закрыта, ее охраняют военные и полиция, движение разрешено только для местных жителей.
Журналистам запрещается пересекать этот участок дороги, которая закрыта, начиная от трассы Ереван-Мегри, даже не разрешается проводить видеосъемку этого участка.
В беседе с Радио Азатутюн правоохранители заявили, что видеосъемка запрещена из соображений безопасности.
С полуночи под обстрелом противника также находился Джермук. Согласно распространенному после полуночи заявлению Минобороны, Азербайджан вел огонь из орудий разного калибра в направлении Джермука.
Баку сообщил о 50 погибших азербайджанских военнослужащих
50 азербайджанских военных погибли в результате обстрелов на границе с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана. По данным ведомства, восемь были пограничниками, 42 – военнослужащими вооруженных сил страны.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате обстрелов на границе с Азербайджаном погибли по меньшей мере 49 человек с армянской стороны.
«К сожалению, это число не окончательное», – цитирует его Радио Азатутюн.
В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана обострился конфликт. Минобороны Армении заявило об обстреле приграничных городов – Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар – со стороны Азербайджана. Сообщалось, что азербайджанские военные использовали в том числе беспилотные летательные аппараты и минометы, а удары наносились по гражданским объектам.
В Министерстве обороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что подразделения Вооруженных сил Армении совершили «масштабную диверсию» на азербайджано-армянской государственной границе. По данным ведомства, армянские диверсионные группы в темное время суток заминировали пути снабжения азербайджанской армии. В результате произошел бой, говорится в заявлении ведомства. В Азербайджане также опровергли информацию о вторжении на территорию Армении.
В связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном Ереван принял решение обратиться к Российской Федерации, ОДКБ и Совбезу ООН.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Украина сообщила о возможном применении РФ иранских дронов
Вблизи Купянска в Харьковской области сбит ударный беспилотник, который с большой долей вероятности произведён в Иране. Об этом сообщили вооружённые силы Украины. По их данным, речь идет о дальнобойном дроне-камикадзе Shahed-136.
Украинский портал «Милитарный» со ссылкой на украинского офицера пишет, что на поврежденном устройстве видна надпись кириллицей «М214 Герань-2», но корпус идентичен иранским дальнобойным ударным дронам-камикадзе.
В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной.
На днях Минфин США ввел санкции в отношении иранской компании «Сафиран», которая, по утверждению американских властей, связана с поставками беспилотников России и против трех иранских фирм-производителей дронов.
Иран и Россия поставки для российской армии отрицали.
Гроб с телом королевы Великобритании отправляется в Лондон
В Эдинбурге завершилась церемония прощания с королевой Великобритании. Гроб с телом Елизаветы II вынесли из собора Святого Эгидия. Траурный кортеж направился в аэропорт Эдинбурга, откуда гроб отправят рейсом королевских авиалиний в Лондон.
По пути следования траурной процессии выходили люди, чтобы отдать дань уважения Елизавете II.
В Лондоне гроб на ночь поместят в Букингемский дворец, а в среду тело монарха доставят в Вестминстерский дворец. В течение четырех дней – до 06:30 утра 19 сентября – там будет проходить церемония прощания.
Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла побывали сегодня с визитом в Белфасте и посетили замок Хиллсборо - королевскую резиденцию в Северной Ирландии.
Монарх встретился с госсекретарем Северной Ирландии Крисом Хитоном-Харрисом и другими высокопоставленными политиками. Все они принесли соболезнования.
Карл III с супругой также посетили службу в соборе Святой Анны.
- Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет после 70 лет правления. Британская корона перешла её старшему сыну Чарльзу. В субботу он был провозглашен королем Карлом III Советом по престолонаследию. Похоронят Елизавету II 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.
Посольство США поблагодарило правоохранителей Грузии за «реагирование на вопрос безопасности»
Посольство США в Тбилиси выразило благодарность сотрудникам правоохранительных органов Грузии.
«Посольство США ценит поддержку и сотрудничество, оказанные правоохранительными органами Грузии, в плане реагирования на вопрос безопасности на территории посольства сегодня», – сказано в заявлении дипмиссии.
Что именно произошло, в посольстве не уточнили. При этом ряд СМИ ранее сообщил, что на месте работали саперы и сотрудники правоохранительных органов, в здании была объявлена эвакуация.
Ситуацию не комментируют в МВД Грузии, пишет грузинская служба Радио Свобода.
Россию, Беларусь и Мьянму не пригласили на похороны Елизаветы II
Великобритания не пригласила представителей России, Беларуси и Мьянмы на похороны королевы Елизаветы II. Иран будет представлен на уровне послов. Остальные приглашения включают главу государства и одного гостя. Ожидается, что на церемонию прибудут около 500 иностранных высокопоставленных лиц. Об этом сообщают агентства PA Media и Reuters со ссылкой на источники в британском правительстве.
Великобритания наряду с другими странами ввела санкции против России и её союзницы Беларуси в ответ на вторжение в Украину. Мьянма находится под британскими санкциями из-за преследования этнической группы рохинджа на своей территории. Кроме того, военные власти Мьянмы неоднократно встречались на высшем уровне с представителями России после начала войны в Украине.
Президент России Владимир Путин не планировал лично присутствовать на похоронах Елизаветы II. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о представителях России на траурных мероприятиях, сомневался, "будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах".
- Похороны королевы Елизаветы II состоятся 19 сентября 2022 года. После завершения прощания в Вестминстерском аббатстве гроб с телом королевы будет перевезён в Виндзорский замок, где Елизавета II будет похоронена.
- Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. На престоле она пробыла дольше всех в британской истории – 70 лет и семь месяцев. Новым королём Великобритании провозглашён её сын Чарльз под именем Карл III.
Суд в России конфисковал шесть квартир Гульнары Каримовой
Российский суд конфисковал шесть московских квартир старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом сообщает ТАСС.
По словам заместителя министра юстиции Узбекистана Музрафа Икрамова, доходы от продажи конфискованных судом квартир будут поделены поровну между Москвой и Ташкентом.
В 2020 году министерство юстиции Узбекистана сообщило, что совместно с генеральной прокуратурой страны занимается возвратом активов Каримовой на сумму один миллиард 300 миллионов долларов. По данным ведомства, в России на счетах дочери бывшего президента Узбекистана хранятся шесть миллионов долларов, также она владеет пентхаусом в жилом комплексе "Камелот" в Москве, особняком на Рублёвском шоссе и восемью квартирами. Кроме того, ей принадлежит гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в аннексированном Крыму, в Ялте, общей стоимостью более двух миллионов долларов.
Ранее Узбекистан заключил соглашение со Швейцарией о возврате 131 миллиона долларов, которые швейцарские власти конфисковали у Гульнары Каримовой. В соглашении оговорены принципы возврата денег. Среди них — использование средств на "улучшение жизни узбекского народа", вложение денег в проекты устойчивого развития Узбекистана, мониторинг расходования средств.
Сообщалось также, что для возврата швейцарских активов Каримовой Швейцария и Узбекистан создадут многосторонний трастовый фонд ООН.
В мае 2020 года министерство юстиции и генеральная прокуратура Узбекистана вернули из Франции активы Гульнары Каримовой на сумму 10 миллионов долларов.
- Гульнара Каримова – старшая дочь Ислама Каримова, руководившего Узбекистаном с 1990-го по 2016 год. В этот период Каримова считалась одной из самых влиятельных фигур в стране. В 2014 году после конфликта с отцом Каримова оказалась под домашним арестом. Суд приговорил её к пяти годам ограничения свободы по обвинению в хищении и уклонении от уплаты налогов.
- Вскоре после смерти Ислама Каримова в 2017 году Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документов офшорных компаний. Дела против Каримовой в Узбекистане завели после того, как в отмывании денег и взятках ее обвинили власти США и нескольких стран ЕС.
- В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил её к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Каримова была признана виновной в заговоре, вымогательстве, растрате и грабеже, отмывании денег и других преступлениях. С весны 2019 года она отбывает наказание в женской колонии в Ташкентской области.
Состоялся телефонный разговор премьер-министров Армении и Грузии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
По информации пресс-службы грузинского правительства, беседа состоялась по инициативе Пашиняна. Премьер Армении проинформировал Ираклия Гарибашвили о ситуации, сложившейся в результате очередной военной эскалации и противостояния между Азербайджаном и Арменией.
Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что стороны вернутся за стол переговоров и ситуация будет урегулирована мирным путем.
Премьер-министр Грузии еще раз подтвердил готовность Грузии осуществлять активное посредничество для деэскалации и мира в регионе.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Пашинян подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате «предпринятой Азербайджаном агрессии против суверенной территории Армении».
- В ночь с понедельника на вторник вооружённые силы Азербайджана начали интенсивный артиллерийский обстрел армянских позиций в приграничных с Арменией районах. Речь идёт о городах Горис и Джермук, а также о селе Сотк, которые находятся на территории Армении. Сообщается, что азербайджанские военные использовали также беспилотные летательные аппараты и миномёты.
- Власти Азербайджана заявили, что обстрел является ответом на провокацию и диверсию со стороны Армении.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
- Кроме того, Совет безопасности Армении официально обратился к России, ОДКБ и в Совбез ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.
- В результате боестолкновений с армянской стороны погибли как минимум 49 человек. Азербайджанская сторона о потерях пока не сообщает.
Гаглоев сообщил о росте югоосетинской экономики на 20%
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев встретился с заместителем министра экономического развития РФ Дмитрием Вольвачем, прибывшим в Цхинвали с рабочим визитом. На встрече Гаглоев сообщил о росте югоосетинского ВВП.
«С поддержкой Российской Федерации Южная Осетия переходит к устойчивому росту экономики: 20% за первое полугодие. Это неплохой результат, учитывая, что и взаимный товарооборот вырос почти настолько же», – сказал он.
Российский чиновник назвал важным создание в Южной Осетии условий для инвестиций.
«Для того, чтобы ввоз и вывоз экспорта и импорта проходили легче и эффективнее, нужна гармонизация в сфере таможни», – сказал Дмитрий Вольвач.
По его словам, развитие инфраструктуры сделает Южную Осетию более привлекательной для инвесторов и обеспечит рост её экономики
Как пишет агентство «Рес», Гаглоев на встрече также подчеркнул, что в Цхинвали пристально следят за ходом «специальной военной операции на Донбассе». По его словам, несмотря на сложную ситуацию, Южная Осетия «всегда рядом и с Российской Федерацией, и с республиками Донбасса».
«Это наша общая ответственность и наше общее будущее. Проявления фашизма со стороны Украины мы обязаны вместе пресекать», – сказал Гаглоев.
Завершился визит Аслана Бжания в республики Северного Кавказа
Завершился визит президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания на Северный Кавказ. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
С 6 по 9 сентября делегация находилась в Карачево-Черкесской Республике (КЧР). Бжания провел встречи с главой республики Рашидом Темрезовым, добровольцами Карачаево-Черкесии, матерями погибших. Он также принял участие в торжественной церемонии, посвященной 100-летию образования КЧР.
С 9 по 10 сентября проходил визит в Кабардино-Балкарскую Республику (КБР). Из-за болезни главы КБР Казбека Кокова встреча двух лидеров прошла по видеосвязи. Бжания также встретился с добровольцами из Кабардино-Балкарии, принимавшими участие в грузино-абхазской войне. Визит был приурочен к 100-летию со дня образования КБР.
С 10 по 12 сентября Аслан Бжания находился с визитом в Республике Адыгея. Делегация приняла участие в инаугурации избранного главы Республики Мурата Кумпилова. В Майкопе также состоялась встреча Аслана Бжания с добровольцами, принимавшими участие в войне 1992-1993 гг..
Эмми-2022: лучшими сериалами признаны «Наследники» и «Тед Лассо»
Сериал "Наследники" получил премию "Эмми" как лучшая драма, "Тед Лассо" – как лучшая комедия.
Американский сериал "Наследники", рассказывающий о борьбе детей умирающего медиамагната за главенство в компании, также был отмечен за лучший сценарий. "Важная неделя для наследников: новый король Великобритании, "Эмми" для нас. Правда, для нашей победы потребовалось немного больше голосов, чем для принца Чарльза", – пошутил со сцены создатель сериала "Наследники" Джесси Армстронг.
Комедийный сериал "Тед Лассо", главный герой которого – оптимистичный тренер сборной колледжа по американскому футболу, получил главную награду второй раз подряд. Джейсон Судейкис и Бретт Голдстейн, исполнившие главную роль и роль второго плана соответственно, также повторно были признаны лучшими в своих номинациях. Кроме того, сериал получил премию за режиссуру картины в жанре комедии.
За лучшую мужскую роль в драматическом сериале наградили Ли Джон Джэ из "Игры в кальмара", снятого в Южной Корее. Он стал первым азиатским актёром, выигравшим в этой номинации. За кулисами Ли выразил надежду, что эта награда откроет двери для других актёров из Азии.
Лучшими ведущими актрисами, по мнению жюри, стали Зендея из драматического сериала "Эйфория" о группе подростков, переживающих трудное взросление, и Джин Смарт из комедийного сериала "Хитрости". В прошлом году Смарт получила такую же награду.
Сериал "Белый лотос" о непростой жизни отдыхающих в одноимённом отеле наградили премией как лучший мини-сериал, его также отметили ещё в нескольких номинациях.
- В прошлом году премией "Эмми" как лучшие сериалы своего жанра и формата были отмечены "Корона", "Тед Лассо" и "Ход королевы".
В Цхинвали обеспокоены масштабными военными учениями в Грузии
В Южной Осетии обеспокоены масштабными военными учениями в Грузии и призывами мировых лидеров открыть второй фронт против России. Об этом заявил госсоветник президента самопровозглашенной республики Константин Кочиев на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий.
Кто из мировых лидеров призывает Грузию открыть второй фронт, Кочиев не уточнил.
На встрече обсудили подготовку к предстоящему раунду Женевских дискуссий, который может состояться 5 октября. В Цхинвали прибыли сопредседатели от ОБСЕ, ЕС и ООН – Виорел Мошану, Тойво Клаар и Джихан Султаноглу.
«Это первая встреча в текущем году, потому что ни в марте, ни в июне планировавшиеся встречи не состоялись. Подобные паузы были и в прошлом, в том числе и из-за пандемии коронавируса, вместе с тем на протяжении долгого времени наша работа сталкивается с разными препятствиями. Ситуация в закавказском регионе не самая стабильная, задержки отражаются на ходе женевского процесса. Мы видим определенные негативные сигналы – это и масштабные военные учения в Грузии, и призывы открыть второй фронт. Но мы надеемся, что в Грузии остается трезвый разум, чтобы не поддаваться на эти провокации», – отметил на встрече Константин Кочиев.
По его словам, Женевские дискуссии не имеют альтернативы в качестве переговорной площадки, где обсуждают вопросы безопасности. Главным вопросом переговоров остается подписание юридически обязывающего документа о неприменении силы, добавил Кочиев.
Он также подчеркнул роль формата МПРИ (Механизм по превенции инцидентов и реагированию на них), который продолжал свою работу даже в период, когда встречи в Женеве не проводились.
«Само собой, МПРИ не может заменить полноценную работу в пленарном формате. Встречи в полноценном формате нужны», – отметил Кочиев.
Сопредседатель от ОБСЕ Виорел Мошану заявил, что сопредседатели готовы обсуждать все вопросы повестки предстоящего раунда.
«Мы встретились с представителями США, и намерены встретится в Москве с российской стороной. Выражаем приверженность Женевскому формату, проводим встречи и готовы продолжить разговор в Женеве 5 октября. С самого начала создания формата Женевские дискуссии являются площадкой для диалога», – сказал Мошану.
По информации агентства «Рес», он также предложил югоосетинской делегации проявить активность в обсуждении гуманитарных вопросов.
«Также приветствуем открытие пунктов пропуска, они направлены на благо населения с обеих сторон», – сказал он.
Накануне сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в Министерстве иностранных дел Грузии. На встрече, в частности, была подчеркнута необходимость восстановления формата МПРИ в Гали без каких-либо предварительных условий.
- Ранее в МИД РФ заявили, что «Женевские дискуссии стали заложником геополитики» и указали на необходимость проводить переговоры в «более нейтральном месте».
- Позиция Москвы относительно проведения очередного раунда дискуссий в Женеве 5 октября пока неизвестна.
- С 29 августа по 9 сентября в Грузии прошли многонациональные учения «Достойный партнер-2022», в которых принимали участие более 2400 военнослужащих из 21 страны.
Умер французский кинорежиссёр Жан-Люк Годар
Во Франции в возрасте 91 года умер кинорежиссёр Жан-Люк Годар. Об этом сообщает издание "Либерасьон" со ссылкой на родственников. Причина смерти не уточняется.
Годар был одним из самых известных представителей "новой волны" во французском кино. Его первый фильм "На последнем дыхании" с Жан-Полем Бельмондо называют своеобразным манифестом этого направления в кинематографе в 1950-1960 годах. Среди его фильмов "Маленький солдат", "Безумный Пьеро", "Карабинеры", "Две или три вещи, которые я знаю о ней", "Мужское — женское", "Презрение", "Альфавилль". Его последний фильм, "Образ и речь", был снят в 2018 году.
Его карьера полна шедевров и недоразумений, которые ещё при жизни сделали его легендой, написала о Годаре "Либерасьон".
В 2011 году Годар получил премию "Оскар" за вклад в развитие кинематографа.
Топ-менеджера российского авиазавода арестовали по делу о госизмене
Топ-менеджера одного из российских авиационных заводов арестовали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ, не называя имени арестованного.
По версии спецслужбы, он имел доступ к технической документации с грифом «совершенно секретно», снял на мобильный телефон фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники и передал эти фотографии сотруднику «Одесского авиационного завода». Уточняется, что арестованный занимал пост директора по качеству авиационного завода и был задержан в Подмосковье.
В спецслужбе заявили, что возбуждено уголовное дело по статье о госизмене – по ней предусмотрено наказание до 20 лет колонии.
9 сентября Мещанский районный суд Москвы отправил под арест Михаила Баранова, которого подозревают в госизмене. Сообщалось, что Баранов родился 23 июня 1961 года и на данный момент нигде не работает. Русская служба Би-би-си обнаружила полного тезку Михаила Баранова с той же датой рождения – он родился в Беларуси и жил в подмосковных Луховицах. По данным на конец 2010 года, он работал ведущим специалистом в 353 военном представительстве минобороны. Как пишет издание, в 2019 году Баранов работал в АО «Российская самолетостроительная корпорация «МИГ».
Председатель «Грузинской мечты»: «Самое главное – обеспечить мир в регионе»
В пределах возможностей Грузия готова сыграть свою роль в обеспечении мира в регионе. Как сообщает агентство «Новости-Грузия», об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, комментируя столкновения на армяно-азербайджанской границе.
«Самое главное для нас — обеспечить мир в регионе… Если Грузия и грузинские власти могут сыграть какую-то роль в этом плане, конечно же, мы всячески готовы. Для всех главной задачей должно быть, конечно, прекращение конфликта. Мы говорили об этом в отношении вопроса Украины, и, конечно, для нас еще более чувствительно, когда речь идет о двух соседних и дружественных странах. В этом плане, если мы можем что-то сделать, конечно, мы все сделаем», – заявил Кобахидзе сегодня на брифинге.
- В ночь с понедельника на вторник вооружённые силы Азербайджана начали интенсивный артиллерийский обстрел армянских позиций в приграничных с Арменией районах. Речь идёт о городах Горис и Джермук, а также о селе Сотк, которые находятся на территории Армении. Сообщается, что азербайджанские военные использовали также беспилотные летательные аппараты и миномёты.
- Власти Азербайджана заявили, что обстрел является ответом на провокацию и диверсию со стороны Армении. Армянские власти это отрицают, одновременно с этим заявляя о наличии погибших в рядах своих военных.
- В результате боестолкновений с армянской стороны погибли как минимум 49 человек. Об этом, выступая в Национальном собрании, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
- Источники в Баку сообщили, что Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах.
Пашинян сообщил о гибели 49 человек в боях на границе с Азербайджаном
В результате начавшихся в полночь боестолкновений на армяно-азербайджанской границе с армянской стороны погибли как минимум 49 человек. Об этом, выступая в Национальном собрании, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«К сожалению, это число не окончательное», – добавил премьер.
По его словам, интенсивность боев в настоящее время спала.
«Только по одному-двум направлениям сейчас продолжается нападение азербайджанской стороны», – отметил Пашинян.
Ранее азербайджанское информагентство Trend со ссылкой на источники сообщило, что Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах.
- В ночь с понедельника на вторник вооружённые силы Азербайджана начали интенсивный артиллерийский обстрел армянских позиций в приграничных с Арменией районах. Речь идёт о городах Горис и Джермук, а также о селе Сотк, которые находятся на территории Армении. Сообщается, что азербайджанские военные использовали также беспилотные летательные аппараты и миномёты.
- Власти Азербайджана заявили, что обстрел является ответом на провокацию и диверсию со стороны Армении. Армянские власти это отрицают, одновременно с этим заявляя о наличии погибших в рядах своих военных.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
- Кроме того, Совет безопасности Армении принял решение официально обратиться к России, ОДКБ и в Совбез ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.
В Абхазии может пройти масштабное шествие против соглашения по госдаче «Пицунда»
Молодежь Абхазии планирует провести масштабное мирное шествие против ратификации соглашения о передаче России объектов в Пицунде.
Организаторы уже направили уведомление о проведении мирной акции в сухумскую администрацию.
«К сожалению, по закону мы пока не можем сообщить вам точное время и место проведения акции. Как только нашу заявку одобрят, вы все узнаете», – сказано в сообщении молодежного движения.
Ранее молодые люди, которые выступают против отчуждения в пользу Российской Федерации части территории Пицунды, уже провели акцию протеста. В эфире абхазского телевидения их раскритиковал предприниматель и общественный деятель Давид Пилия, а в социальных сетях распространилась информация, что молодежью манипулирует оппозиция.
Сегодня же в министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия сообщили о получении ноты от МИД России.
В документе, по информации абхазского ведомства, отмечается:
«Российская сторона предполагает использовать объект, земельные участки и участок акватории моря, упомянутые в статье 4 Соглашения, исключительно для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также для их оздоровительного отдыха.
Согласно статье 6 договора, эксплуатация объекта не может осуществляться в ущерб суверенитету, безопасности, политическим, военным, научно-техническим, экономическим и экологическим интересам Республики Абхазия».
В абхазском МИДе говорят, что поступившая нота будет доведена до депутатов парламента, руководителей партий и общественных организаций, руководства Совета старейшин.
Ранее именно российская сторона опубликовала подписанное в январе соглашение по госдаче «Пицунда».
В документе указано, что «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу соглашения.
Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.
СМИ: Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня
Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах. Об этом сообщает азербайджанское информагентство Trend со ссылкой на источники.
«После широкомасштабной провокации вооружённых сил Армении на госгранице и ответных мер со стороны Азербайджана в 09:00 был достигнут режим прекращения огня. Однако вооруженные силы Армении вновь нарушили договоренность, продолжив провокации. С 09:15 режим прекращения огня был восстановлен», – говорится в сообщении.
В Ереване сообщили о телефонном разговоре глав оборонных ведомств Армении и России Сурена Папикяна и Сергея Шойгу.
«Глава оборонного ведомства Армении рассказал своему российскому коллеге о ситуации, сложившейся в результате крупномасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения. Сурен Папикян и Сергей Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации», – заявили в министерстве обороны Армении.
Армянское оборонное ведомство также опубликовало видеокадры. Утверждается, что 13 сентября ранним утром подразделения азербайджанских вооруженных сил попытались позиционно продвинуться сразу по нескольким направлениям армяно-азербайджанской границы.
«На видео запечатлен одна из таких попыток, в ходе которой противник, перейдя границу, приближается к армянским позициям, а затем, неся потери, вынужден вернуться на исходные позиции», – сказано в сообщении.
В ночь с понедельника на вторник вооружённые силы Азербайджана начали интенсивный артиллерийский обстрел армянских позиций в приграничных с Арменией районах. Речь идёт о городах Горис и Джермук, а также о селе Сотк, которые находятся на территории Армении. Сообщается, что азербайджанские военные использовали также беспилотные летательные аппараты и миномёты.
Власти Азербайджана заявили, что обстрел является ответом на провокацию и диверсию со стороны Армении. Армянские власти это отрицают, одновременно с этим заявляя о наличии погибших в рядах своих военных.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Кроме того, Совет безопасности Армении принял решение официально обратиться к России, ОДКБ и в Совбез ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.
Азербайджан и Израиль увеличат поставки газа в Европу
Израиль сможет заместить около 10% от того объёма газа, который Европейский союз получил от России в 2021 году, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид в понедельник, 12 сентября, на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Шольц, в свою очередь, заявил, что Германия активно создаёт новую инфраструктуру, которая позволит получать энергоносители от новых партнёров - например, терминалы для приёма сжиженного газа.
Об увеличении поставок газа в Евросоюз сообщил и Азербайджан. Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что общий объём поставок газа из его страны в Европу в 2022 году должен составить 12 млрд кубометров - на 30% больше, чем в прошлом. Также есть планы по расширению газового коридора, который проходит через Азербайджан, Грузию, Турцию и Грецию. Мощность трубопровода может быть увеличена до 20 млрд кубометров в год.
- В июне Евросоюз подписал в Каире соглашение с Израилем и Египтом о поставках в Европу сжиженного природного газа. Газ будет добываться на израильских месторождениях, перерабатываться на египетских заводах и в сжиженном виде доставляться в Европу танкерами. Евросоюз, со своей стороны, поможет Израилю и Египту увеличить добычу газа и вести разведку новых газовых месторождений в их территориальных водах.
- В июле Евросоюз договорился с Баку об удвоении импорта азербайджанского газа в ближайшие годы.
- После начала военного вторжения России в Украину 24 феврали страны Евросоюза ввели против России жёсткие экономические санкции и объявили о планах как можно скорее отказаться от импорта российских энергоносителей - газа, нефти и нефтепродуктов. Был отменён ввод в эксплуатацию уже построенного газопровода "Северный поток-2". Россия, со своей стороны, стала снижать поставки газа по "Северному потоку-1", за что европейские политики обвиняют ее в использовании газа как средства шантажа. На данный момент "Северный поток-1" остановлен полностью, что российский "Газпром" объясняет техническими причинами.
WSJ: Украина попросила у США ракеты с радиусом действия до 300 км
Украина запросила у США и их союзников дополнительные поставки вооружения, в том числе ракетные системы большой дальности. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документ, который украинское правительство направило американским конгрессменам.
В списке перечислены 29 видов систем вооружений и боеприпасов, которые, по словам Киева, понадобятся для "продолжения наступления в 2023 году". Среди них – танки, беспилотники, противокорабельные ракеты Harpoon, ракеты для реактивной системы залпового огня HIMARS, а также – баллистические ракеты класса земля-земля ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.
Накануне главнакомандующий ВСУ Валерий Залужный и депутат Верховной Рады Михаил Забродский опубликовали статью, где говорится, что переломный момент в войне может наступить, если у украинцев будут системы большего радиуса действия.
- В мае Вашингтон отказывался поставлять Киеву ракетные системы большой дальности, опасаясь, что Украина может использовать их для ударов по территории России.
- По оценкам The Wall Street Journal, за время войны США уже направили Украине оружие и другую помощь более чем на 15 млрд долларов.
В Киеве сообщили о задержании в Украине российских учителей
Российских учителей, приехавших преподавать в школах Украины и задержанных в ходе наступления украинских военных, будут судить по уголовной статье о нарушении законов и обычаев войны. Об этом изданию "Страна.ua" заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Фамилий и конкретные населенные пункты, где были задержаны педагоги, чиновница не назвала.
10 сентября об обнаружении российских учителей в Купянске стало известно "24 каналу" от источника в разведке. Он утверждал, что учителей в городе просто забыли.
Источник "Коммерсанта", близкий к Минпросвещения России утверждает, что в Харьковской области не было российских учителей, которые могли быть привлечены к какой-либо ответственности.
Вице-премьер Украины отметила, что российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена, поскольку они не считаются непосредственными участниками боевых действий.
Украинских учителей, которые согласились преподавать по российской программе, также будут судить, но по статье о коллаборационизме, сообщила Верещук.
Она призвала педагогов на оккупированных территориях эвакуироваться и не сотрудничать с российскими военными.
В середине августа в министерстве просвещения России анонсировали переход школ на оккупированных территориях Украины на российские образовательные программы. Тогда власти говорили, что он может занять до пяти лет.
В июне министерство образования Новосибирской области сообщало, что учителей из Новосибирска отправят в оккупированные районы Украины. Ранее студентам Новосибирского педагогического университета и школьным учителям предлагали командировку в Херсонскую и Запорожскую области Украины, чтобы "обеспечить подготовку к учебному году".
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