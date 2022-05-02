Земан: Россию ждёт «политический и репутационный конец»

Президент Чехии Милош Земан назвал "безумием" решение Кремля начать войну против Украины и заявил, что результатом этих действий для России станет "политический, экономический и репутационный конец". По его словам, с точки зрения интересов русского народа невозможно было придумать ничего хуже, чем нападение на Украину.

Возможное применение Россией ядерного оружия, по словам Земана, означало бы, что страна "отказывается от своего дальнейшего существования", поскольку страны НАТО нанесли бы ответный ядерный удар.

По мнению Земана, Владимир Путин "совершил преступление против мира, что является синонимом военного преступления". Чешский президент считает, что единственный положительный момент, который принесло российское вторжение в Украину, – это конец существовавших у многих за пределами РФ иллюзий о необычайной силе и подготовленности российской армии.

Эти заявления Милош Земан сделал в воскресном интервью чешскому телеканалу CNN Prima News. По словам чешского президента, Путин оказался в плену иллюзий о силе России и её армии и начал действовать иррационально.

До вторжения России в Украину Земан считался одним из главных союзников Кремля среди европейских политиков. Сейчас он говорит, что изменил свою позицию из-за начала войны. Он уже несколько раз после начала вторжения выступал с публичной критикой действий Москвы. Многие комментаторы обратили внимание на необычайно резкий тон в первые часы после вторжения 24 февраля: тогда Земан назвал Путина "безумцем" и сказал, что его "необходимо изолировать". Чехия относится к тем странам ЕС, которые стоят на наиболее жёстких позициях по отношению к действиям России в Украине.