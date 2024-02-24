Жанна Немцова: ответ на убийство Навального - поддержка Украины

Результативным ответом Запада на смерть российского оппозиционера Алексея Навального будет поддержка Украины. Об этом в интервью телеканалу «Настоящее время» заявила журналистка Жанна Немцова -дочь убитого девять лет назад в Москве оппозиционного политика Бориса Немцова.

«Это такая затяжная война сейчас, ситуация на фронте неблагоприятна, на мой взгляд, для Украины, нужно продолжать военно-экономическую и гуманитарную поддержку Украины. Украина не должна проиграть в этой войне», - заявила журналистка. Она также считает, что необходимо вводить санкции против тех, кто поддерживает войну.

Немцова подчеркнула, что для президента России Владимира Путина будет иметь серьезные внутриполитические последствия объявление еще одной волны мобилизации. А для того, чтобы ее проведение было необходимо нужно помогать Украине. По ее словам, мобилизация - это то, что затрагивает большинство людей в России.

Немцова также прокомментировала смерть Навального в колонии особого режима «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. Немцова считает, что политик был убит, а власти не отдают тело, так как боятся, что в преддверии выборов на похороны могут прийти сотни тысяч людей.

«Это совершенно какая-то ужасающая, сюрреалистичная, я бы сказала, языческая история вокруг тела Алексея Навального. Такое ощущение, что Владимир Путин боится мертвого Навального не меньше, чем он боялся живого Навального», - сказала Немцова.