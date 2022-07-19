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В Европе стоит аномальная жара – сотни погибших, лесные пожары
В европейских странах фиксируются температурные рекорды, горит более сотни тысяч гектаров лесов и зеленых насаждений. От жары и пожаров погибают люди и животные, десятки тысяч жителей в разных странах вынуждены покинуть свои дома. Ученые связывают аномальные волны тепла с глобальным потеплением климата.
«Изменение климата убивает: оно убивает людей, нашу экосистему, наше биоразнообразие. Оно уничтожает то, что дорого нам как обществу, – наши дома, наш бизнес, наш скот», – сказал премьер-министр Испании Педро Санчес во время поездки в один из наиболее пострадавших регионов страны.
В Испании более десяти дней температура поднималась выше 40°C. В стране вспыхнуло более тридцати лесных пожаров общей площадью почти 30 тысяч гектаров. Из-за огня тысячам людей пришлось эвакуироваться. В Испании и соседней Португалии от жары и пожаров погибли более семисот человек.
В Португалии, где на прошлой неделе температура достигла 47°C, пожары уничтожили не менее 12 тысяч гектаров растительности. Благодаря похолоданию в понедельник удалось потушить несколько пожаров на севере страны.
Во Франции температурные рекорды были побиты в десятке городов, а порывистый горячий ветер до сих пор осложняет тушение пожаров на юго-западе страны. В стране сгорело уже более 32 тысяч гектаров растительности, причем более трети из них – за последнюю неделю. Во французском департаменте Жиронда более 1700 пожарных пытаются взять под контроль огонь, который уже приблизился к пляжам и ценным виноградникам. Только в Жиронде за последние дни свои дома и места отдыха покинули около 32 тысяч местных жителей и туристов.
В Великобритании во вторник ожидается до 41°C. Из-за жары плавятся взлетно-посадочные полосы, а «рельсы могут деформироваться», предупреждают железнодорожные операторы. В Ирландии побит рекорд 1887 года: температура в Дублине поднялась до 33°C. Также аномальная жара прогнозируется в Бельгии и Нидерландах.
Климатологи считают, что волны тепла становятся более интенсивными, частыми и продолжительными из-за изменения климата, а в сочетании с засухами – затрудняют борьбу с лесными пожарами. Ученые предупреждают, что из-за потепления климата погода будет становиться более экстремальной, а лесные пожары – более частыми и разрушительными.
- В России также на протяжении нескольких недель сохранялась жаркая погода. В Москве и Подмосковье температура фиксировалась на 5–6°C выше климатической нормы. В Центральной России и на Алтае были побиты рекорды многолетней давности. В нескольких регионах был введен режим ЧС из-за лесных пожаров на фоне устойчивой сухой погоды, в том числе – в Хабаровском крае.
- Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, с начала 2022 года во всем мире было побито 188 рекордов тепла и 18 рекордов холода. «Это то, чего можно ожидать от глобального потепления, которое в значительной степени вызвано парниковыми газами. Теперь это мир, в котором мы живем», – говорит климатолог, профессор наук о Земле Габриэль Векки.
Другие новости дня
Россия, КНДР и Китай попали в список стран с повышенным риском неправомерного задержания граждан США
Россия, КНДР, Китай, Мьянма, Иран и Венесуэла попали в список стран с повышенным риском неправомерного задержания граждан США, распространенный Госдепартаментом. Перечень подготовлен в рамках исполнения указа президента Джо Байдена о предотвращении таких задержаний и ответных действиях в связи с ними.
Указ был подписан президентом 19 июля, сообщается на сайте Белого дома. Он уполномочивает государственные органы вводить санкции и применять иные меры для противодействия задержаниям. Администрация Байдена столкнулась с растущим давлением со стороны семей заложников и задержанных, в том числе в связи с делом баскетболистки Бриттни Грайнер, которая с февраля находится под арестом в России, - передает Голос Америки.
США не предоставляют официальных данных о количестве американских граждан, содержащихся под стражей за рубежом. Однако такую статистику ведет Фонд наследия Джеймса В. Фоули, названный в честь американского журналиста, похищенного и убитого в Сирии. По подсчетам правозащитников, более 60 граждан США незаконно удерживаются примерно в 18 странах, в том числе - российскими, белорусскими и кубинскими властями.
Габуния: Случаи заболевания штаммом «омикрон» в основном не требуют госпитализации
В Грузии большинство случаев заражения распространенным в настоящее время штаммом «омикрон» протекают в легкой форме и не требуют госпитализации. Об этом сегодня, 19 июля, заявила первый заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
Чиновница назвала симптомы, характерные для этого штамма коронавируса: насморк, кашель, лихорадка, общая слабость, диарея.
По ее словам, с учетом указаний семейного врача лечение вирусного заболевания следует продолжать дома, без дополнительных обследований и госпитализации, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Это симптомы, которые могут быть у человека при простуде и гриппе. В такое время нет необходимости в дополнительных обследованиях и госпитализации», - сказала Габуния.
Представительница Минздрава считает, что резкого роста случаев распространения вируса за прошедшую неделю не наблюдалось.
Между тем с 10 по 17 июля в Грузии было выявлено 7 812 случаев заражения коронавирусом. Это почти на 52% превышает число заболевших на прошлой неделе.
Кассационный суд оставил в силе приговор Олегу Навальному по «санитарному делу»
Кассационный суд в Москве оставил без изменений судебные решения в отношении Олега Навального, брата политика Алексея Навального, вынесенные по так называемому «санитарному делу», сообщает Интерфакс. Ранее защита Навального просила суд признать незаконными вынесенные по делу судебные решения.
В августе 2021 года суд назначил Навальному год лишения свободы условно с испытательным сроком на год, признав его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в начале года в Москве. В сентябре Олег Навальный покинул Россию. В январе 2022 года он был объявлен в розыск, а в феврале Люблинский суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок на год лишения свободы в колонии строгого режима. Мосгорсуд подтвердил это решение в марте.
«Санитарным делом» СМИ прозвали уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных из-за коронавируса, возбужденное в Москве после акции в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года. Обвиняемыми стали сторонники политика, муниципальные депутаты, участницы Pussy Riot и брат Алексея Олег Навальный - летом прошлого года большинство из них были приговорены к ограничению свободы. По мнению суда, публикуя посты с призывами выйти на январский митинг во время пандемии COVID-19, все они «подвергли угрозе заражения коронавирусом неограниченный круг лиц».
В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных
Россия и Украина провели в Запорожской области обмен телами погибших военных, сообщает "РИА Новости". Обмен прошел по формуле "45 на 45". По словам члена пророссийской областной администрации Владимира Рогова, все военные погибли на мариупольском направлении.
Первый обмен телами погибших между Россией и Украиной прошел 2 июня. Тогда стороны передали друг другу по 160 тел. По сообщению военного корреспондента российского "Первого канала" Ирины Куксенковой, Украина получила тогда тела военных, погибших на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Далее в июне прошли еще три обмена: 7 июня - по формуле "50 на 50", 14 июня - "56 на 56", 21 июня - "35 на 50".
4 июля глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук рассказала, что в Украину вернулось уже более 400 тел погибших служащих ВСУ. По ее словам, этого мало, потому что тел с обеих сторон намного больше. Однако, как подчеркнула Верещук, Россия не хочет их обменивать, потому что опасается, что это подорвет изнутри российское общество.
Кутаисский аэропорт закроется на две недели в октябре
Международный аэропорт Кутаиси, из которого ежедневно отправляются рейсы в Европу и другие страны, будет закрыт на две недели в октябре. Причина – ремонт взлетно-посадочной полосы.
«Планируется полная плановая реабилитация взлетно-посадочной полосы протяженностью 2,5 км. Авиакомпании, которые работают с нами, сами решат, продолжать ли полеты в период реабилитации из других аэропортов Грузии или полностью прекратить их на две недели», — говорится в заявлении, распространенном аэропортом.
Международный аэропорт Кутаиси прекратит работу с 10 по 24 октября.
Шалва Папуашвили: «Нацдвижение», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» уклонились от работы над рекомендациями Еврокомиссии
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «Национальное движение», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» и сегодня уклонились от работы над рекомендациями Еврокомиссии.
«Проходит заседание в рамках комитета по юридическим вопросам той небольшой рабочей группы, в которой мы обсудили первичные вопросы, далее будет широкое включение представителей гражданского сектора. И сегодня еще раз «Национальное движение» и с ними две партии - «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» - уклонились от работы по рекомендациям Еврокомиссии. Вчера нам говорили, что вопросы следует будто бы спешно обсудить, а сегодня они не участвуют в обсуждении этих вопросов, что еще раз показывает нашему обществу, что для них главный партнер не Европа и продвижение вперед, единственная главная цель - это возвращение власти», - заявил Папуашвили.
По его словам, термин «деолигархизация» усугубил желание внести в политику деструктивные настроения со стороны радикальных групп.
«Вопрос деолигархизации есть в рекомендациях по всем трем странам: Молдове, Украине, Грузии. В случае с Украиной речь идет об имплементации существующего закона, так как вы знаете, что в Украине этот закон был принят прошлой осенью и задействован только в мае этого года, поэтому рекомендация - имплементировать. Исходя из этого, мы можем примерно предположить, что может подразумеваться в случае с нашей рекомендацией. Мы обсудили украинский закон, каковы его принципы, как он работает и каковы критерии. Конечно, он имеет преимущество в том плане, что оторван от грузинской политической ситуации», - сказал Папуашвили.
Ника Гварамия: «Я сижу здесь, потому что борюсь за европейскую перспективу своей страны»
В Тбилисском апелляционном суде прошло первое судебное заседание по уголовному делу основателя и генерального директора телеканала «Мтавари» Ники Гварамия.
Находящийся в заключении директор оппозиционного канала заявил, что судебный приговор в отношении него отсрочил европейскую перспективу всей страны:
«Судья Чхиквадзе одним приговором подписал отсрочку европейской перспективы. Именно отсрочку, потому что у Чхиквадзе недостаточно власти и ее никогда не будет у всей судебной системы Грузии, чтобы отобрать у нашей страны европейскую перспективу. Ни у Бидзины Иванишвили нет такой власти, потому что это исторический вопрос", - сказал Гварамия.
По его словам, ранее судебный процесс был перенесен вплоть до наступления исторического момента для Грузии (решения о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС):
«(Процесс) был отложен на восемь недель, ровно до принятия этого европейского решения. Они закрыли дверь именно в момент прохождения через нее. Господин Чхиквадзе оказался автором этого судьбоносного решения», — сказал Гварамия в суде.
Он считает, что был наказан за то, что борется за европейское будущее Грузии:
«Я сижу здесь, потому что борюсь за европейскую перспективу своей страны… Условно говоря, я не борюсь за Нику Гварамия и за его свободу, я борюсь за эту страну и ее европейское будущее", - сказал Ника Гварамия.
Омбудсмен Грузии Нино Ломджария ранее обратилась к президенту страны Саломе Зурабишвили с предложением помиловать Гварамия. На вопрос журналистов, собирается ли она прислушаться к обращению, президент сказала, что уже ответила на этот вопрос. Ранее Зурабишвили заявила, что не собирается помиловать Нику Гварамия.
Следующее судебное заседание назначено на 4 октября.
- Гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия приговорен к трем с половиной годам лишения свободы по статье о злоупотреблении полномочиями в ранге гендиректора телекомпании «Рустави 2».
- Сотрудники «Мтавари», оппозиция и часть правозащитников считают вынесенный ему приговор тревожным сигналом другим критикующим власти телеканалам в Грузии. Самого Гварамия они называют «политическим заключенным». Оппозиция обращает внимание на то, что решение отправить за решетку главу оппозиционного телеканала было принято в то время, когда Грузия ожидала ответа на заявку по членству в Евросоюзе.
- Дело Ники Гварамия упомянуто как пример нарушения свободы СМИ в Грузии в резолюции Европарламента от 9 июня.
«Абааш» предлагает ратифицировать соглашение по госдаче «Пицунда»
Общественная организация ветеранов грузино-абхазской войны 1992 – 1993 гг. «Абааш» призывает поддержать решение властей самопровозглашенной республики Абхазия о ратификации абхазо-российского соглашения о передаче в собственность РФ госдачи «Пицунда».
В заявлении организации говорится, что госдача «Пицунда» со дня создания по настоящее время всегда находилась и находится в ведении специальных служб России.
«Мы внимательно наблюдаем за этой дискуссией, в которой принимают участие и бывшие, и действующие депутаты Парламента Абхазии, члены Общественной палаты, политические и общественные организации республики. К сожалению, эта дискуссия вышла за приемлемые рамки в контексте союзнических отношений с Россией, которая, признав первой независимость Республики Абхазия, взяла на себя бремя по охране наших священных границ по суше и на море, их наиболее уязвимых участков... Международная военно-политическая обстановка вокруг нашей маленькой страны стремительно меняется, угрозы только растут и мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, как никто другой пониманием, что значит вести войну с превосходящим по численности и военно-техническому оснащению врагом», - цитирует заявление агентство Апсныпресс.
Ветеранов «Абааш» возмущают «политические спекуляции на эту тему и тот факт, что выступающие против ратификации соглашения умышленно вводят в заблуждение наших граждан, распространяя слухи о том, что с объектами госдачи в собственность передается и земля. Это неправда, и это безответственная ложь. Мы не являемся сторонниками власти».
Ветеранская организация считает необходимым ратификацию соглашения как можно в короткие сроки. Обращение подписал председатель «Абааш» Гарри Бигвава.
Британский парламент не поддержал вотум недоверия правительству
Палата общин британского парламента отказалась поддержать вотум недоверия правительству Бориса Джонсона. Это позволит ему доработать на своём посту до определения кандидатуры следующего премьер-министра.
В начале июня члены Консервативной партии Великобритании выразили вотум доверия Джонсону. Это позволило ему сохранить пост. Поводом для голосования стала поступившая информация о том, что премьер в период с 2020 по 2021 год участвовал в вечеринках на Даунинг-стрит несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19.
В начале июля правительство Джонсона покинули около 50 человек. Премьер был вынужден подать в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера и лидера консерваторов до партийных выборов в сентябре.
По итогам прошедшего 18 июля нового раунда голосования среди членов Консервативной партии в списке претендентов на пост премьер-министра остались четыре кандидата. Наибольшее число голосов набрал бывший глава Минфина Риши Сунак, на втором месте – замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, на третьем – глава МИДа Лиз Трасс.
ВСУ нанесли удар по базе российских войск в Херсоне
Украинские военные нанесли удар по базе российских войск вблизи Антоновского моста в Херсоне, сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
«Сегодня передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, вблизи кафе «Наири» есть автостанция. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение... которое было мощным блокпостом на территории между мостами. Пока там мощный взрыв... Это было точечное уничтожение военного расположения орков у Антоновского моста», – сказал он в эфире украинского обшенационального телемарафона.
По его словам, над этой территорией сейчас возвышается облако черного дыма.
Хлань добавил, что ВСУ действуют «совершенно точечно» по расположению боеприпасов войск РФ.
«За последнюю неделю мы увидели последовательное уничтожение врага и в Чернобаевке, и Новой Каховке, и в Бериславе, Чулаковке, Скадовском районе. Эти меткие попадания – это уже работа новейшего оружия», – рассказал он.
Украинские военные, в частности оперативное командование «Юг», пока об этом не сообщают.
Накануне в ОК «Юг» заявили об «определенных достижениях» украинских войск на юге Украины.
Дэвид Крамер: Нападая на посла Америки, они нападают на президента Америки
«Полный абсурд, что Америка пытается втянуть Грузию в войну. Никто не хочет, чтобы масштабы войны расширились и охватили Грузию или любую другую страну», - заявил бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента США и директор по глобальной политике президентского центра Джорджа Буша Дэвид Крамер в беседе с грузинской редакцией «Голоса Америки».
По его словам, «очень неловко видеть, что правительство Грузии и «Грузинская мечта» критикуют представителей правительства Украины больше, чем правительство России».
Как отмечает Крамер, представители «Грузинской мечты» должны понимать, что, когда они нападают на посла США, то нападают на президента Америки и представителя всего американского правительства.
«Думаю, это отражает очень тревожную тенденцию, существующую в Грузии в последние годы, которая действительно достигает дна. Меня беспокоит то, что официальные лица «Грузинской мечты» не могут проанализировать, что Америка — их лучший друг, и что нападки на американского посла являются одновременно очень неуместным поведением и очень неразумным», - заявил Крамер.
Североосетинского певца Вадима Чельдиева приговорили к 10 годам колонии
Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима оперного певца Вадима Чельдиева по делу о митингах против самоизоляции во Владикавказе, сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Его признали виновным в призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК), участии в массовых беспорядках (часть 1 статьи 212) и насилии в отношении полицейских (часть 1 статьи 318). Уголовное дело о распространении "фейков" было прекращено за истечением срока давности.
Двое других фигурантов дела, Рамис Чиркин и Арсен Бесолов, получили по восемь и восемь с половиной лет колонии соответственно. Им вменили организацию массовых беспорядков и призывы к экстремистской деятельности.
20 апреля на площади Свободы во Владикавказе прошел митинг. Собравшиеся требовали отставки главы республики и правительства Северной Осетии, а также смягчения карантина по коронавирусу и освобождения Чельдиева, которого до этого задержали полицейские. Силовики разогнали участников стихийного митинга и задержали более 100 человек. 65 из них подверглись административному аресту. По данным Кавказ.Реалий, не менее 20 из участников митинга получили реальные сроки по уголовным делам.
За три дня до митинга Чельдиев записал видеообращение с призывом выйти на акцию, а затем был задержан в Санкт-Петербурге и конвоирован в Северную Осетию. Там, утверждает следствие, певец якобы сопротивлялся и дважды ударил сотрудника Центра "Э" по лицу.
В мае 2020 года Вадима Чельдиева внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Вадим Чельдиев, Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов были признаны фактическими организаторами протестов, отмечает Павел Чиков.
Отставки и назначения в Южной Осетии
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев произвел ряд отставок и назначений.
Указом югоосетинского лидера назначен новый глава администрации Ахалгорского (Ленингорского) района республики.
"В соответствии с пунктом 9 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия назначить Гагиева Илариона Руслановича Главой Администрации Ленингорского района Республики Южная Осетия", - говорится в указе, передает агентство "РЕС".
Об Илларионе Гагиеве известно, что он пытался выставить свою кандидатуру на парламентских выборах 2019 года в качестве самовыдвиженца, однако ЦИК сначала зарегистрировал, а затем, без решения суда, убрал его имя из списка кандидатов, так как «выявил» гражданство Грузии.
Позднее Верховный суд подтвердил правомочность этого отказа. Однако суд рассмотрел только процедуру отмены регистрации, не разбираясь в его причинах. Как отметил в интервью "Эху Кавказа" сам Илларион Гагиев, в суде не представили ни одного доказательства наличия у него гражданства Грузии.
Указом президента также в отставку отправлен начальник госохраны Андрей Захарченко. О том, кто займет его место, не сообщается.
Кроме того, во вторник Алан Гаглоев назначил главным редактором национальной газеты «Хурзарин» Ирину Дамбегову. Она займет место отправленного в отставку Юрия Габараева.
От занимаемой должности директора Гостелерадиокомпании «Ир»освобожден Георгий Келехсаев. Временное исполнение его обязанностей возложено на заместителя директора Алана Бестаева.
Келли Дегнан исполнила сванский танец в Местии [видео]
Во время своего визита в Сванетию посол США в Грузии Келли Дегнан исполнила сванский танец с участниками ансамбля «Рихо».
«Во время визита в Местию посол Дегнан научилась сванскому танцу. Большое спасибо ансамблю «Рихо» за прекрасные уроки и знакомство с важнейшей частью сванской культуры», — говорится в сообщении, распространенном посольством США.
Около 300 военных из Дагестана отказались воевать в Украине
Около 300 военнослужащих из дислоцированной в Буйнакске 136-й мотострелковой бригады спустя месяц после начала войны в Украине отказались продолжать участие в боевых действиях и самовольно покинули Украину.
Часть из них начала процедуру расторжения контрактов, вернувшись в Буйнакск; некоторые после лечения в госпитале под давлением родственников и местных властей вернулись в Украину, сообщает The Moscow Times со ссылкой на двоих правозащитников. По данным издания, военные утверждали, что у них были проблемы с обмундированием и вооружением, некоторые солдаты вернулись в Дагестан с обмороженными конечностями.
В Буйнакске вернувшихся военных встретили как дезертиров. Местные власти провели собрание, на котором осудили их поступок, в настоящее время военная прокуратура проводит проверку, так как отсутствие по месту службы на протяжении более 10 дней может повлечь уголовную ответственность, пояснил передавший The Moscow Times эту информацию правозащитник.
- На юге России и на Кавказе известно несколько случаев массовых отказов контрактников от участия в войне. Так, росгвардейцы Кабардино-Балкарии и Северной Осетии подали наибольшее количество исков в суд, пытаясь оспорить увольнение после отказа воевать в Украине: в суды Северной Осетии было подано около 40 исков, а в Кабардино-Балкарии зарегистрировали около 140 таких дел. При этом республика является лидером по числу отказавшихся продолжать боевые действия – речь идет о пяти сотнях человек.
- В начале марта 12 уволенных за отказ ехать в Украину бойцов кубанской оперативной роты ОМОНа «Пластун» попытались оспорить этот приказ как незаконный. Они подчеркнули, что их «прямые служебные обязанности ограничиваются территорией Российской Федерации». Впоследствии девять из 12 теперь уже бывших военнослужащих отозвали иски, а судебный процесс засекретили.
- 8 апреля Кавказ.Реалии сообщал, что 312 военнослужащих из самопровозглашенной Южной Осетии и Краснодара отказались воевать в Украине. Тогда глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказывал об обращениях военных и сотрудников Росгвардии из 17 городов, включая Краснодар, Владикавказ, Нальчик, Черкесск и Ставрополь. По его словам, все они сообщали о давлении, угрозах уголовными делами и увольнении за отказ ехать в Украину.
Основателя «ТВ Пирвели» вызвали на опрос в прокуратуру
Основатель «ТВ Пирвели» Вато Церетели вызван в прокуратуру для опроса по поводу инцидента на территории посольства США.
По информации телеканала «Мтавари архи», Вато Церетели придет в прокуратуру сегодня в 18:00.
Напомним: Вато Церетели заявляет, что на территории посольства США на него напали депутаты «Грузинской мечты». Инцидент произошел во время торжественного мероприятия по случаю Дня независимости, на глазах у свидетелей.
«Депутаты «Грузинской мечты» напали на меня на территории посольства США, они нанесли мне физическое оскорбление. Во дворе американского посольства, куда были приглашены 200 или 300 гостей. Я в шоке, я не знаю, что сказать. Я обращаюсь к Келли Дегнан: в посольстве США меня подвергли физическому насилию, будьте добры и обнародуйте кадры, передайте в СМИ. Депутаты «Грузинской мечты» избили человека, на территории произошло преступление», - заявил Церетели.
В посольстве США в Грузии ограничились заявлением о том, что изучают информацию об инциденте.
Депутат Анри Оханашвили заявляет, что со стороны Вато Церетели имела место «грязная провокация» и «он получил ответ, которого заслуживал».
Российские войска обстреляли ракетами Одесскую область, шестеро пострадавших
В результате российского ракетного удара по Одесской области пострадали шесть человек, среди них – один ребенок. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на данные украинского оперативного командования «Юг».
Согласно озвученным данным, российские войска ночью из акватории Черного моря выпустили семь крылатых ракет «Калибр» по Одесской области – одну ракету сбили силы ПВО, шесть попали по одному из сел.
В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры.
Утром 18 июля горсовет Одессы со ссылкой на данные украинского оперативного командования «Юг» также сообщал о ракетном ударе по области со стороны российских захватчиков. «Тремя самолетами Су-35 из акватории Черного моря выпущено 4 ракеты воздушного базирования. Одна ракета сбита над морем. Две попали в объект военной инфраструктуры. Продолжается тушение пожаров», – говорилось в сообщении.
Еще одна ракета попала в мост через Днестровский лиман, который российские войска уже не раз атаковали. Пострадавших не было.
По последним данным президента Украины Владимира Зеленского, Россия применила против Украины уже более трех тысяч крылатых ракет.
В Украине арестован бывший глава СБУ по Крыму Олег Кулинич
Бывшего главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной республике Крым Олега Кулинича отправили под арест. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины.
Кулиничу предъявили обвинения по трем статьям, в том числе – в госизмене. Он был задержан 16 июля. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В ведомстве заявили, что в результате проведённого расследования были установлены факты сотрудничества Кулинича с российскими спецслужбами. По данным следователей, экс-глава СБУ по Крыму передал российской разведке информацию, составляющую государственную тайну. В сообщении также говорится, что Кулинич состоял в некой преступной организации, которая "занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины".
"Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства", — добавили в бюро.
Олег Кулинич возглавлял Управление СБУ в Автономной республике Крым с октября 2020-го до марта 2022 года. После аннексии полуострова Россией управление размещалось в Херсоне. Когда-то Кулинич учился в академии ФСБ России и проходил военную службу Федеральной службе контрразведки Российской Федерации. Предполагается, что именно Кулинич может быть причастен к быстрому захвату Херсонской области российскими военными, наступавшими из Крыма.
Утверждается, что один из помощников Кулинича Игорь Садохин, координировавший антитеррористическую деятельность Управления СБУ в Херсонской области, был задержан в марте по обвинению в государственной измене. Есть сведения, что он передал российским силам карту минных полей и координаты объектов обороны для российской военной авиации.
- 17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о временном отстранении от занимаемых должностей председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Комментируя своё решение, Зеленский заявил, что его причина - в сотнях уголовных дел о государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных органов.
ООН призвала срочно вернуть на рынки продовольствие из РФ и Украины
Продовольствие российского и украинского производства следует немедленно вернуть на мировые рынки, чтобы избежать голода в ряде регионов мира. Однако для этого нужны "смелые и скоординированные политические меры", заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По его словам, мир еще может "избежать катастрофы", если начнет действовать сейчас и сообща. "Это означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России на мировые рынки и сохранение открытой международной торговли", - подчеркнул генеральный секретарь ООН. Если бездействовать, то ситуация в следующем году может быть ещё хуже, добавил он.
Морская блокада украинских портов Россией после российского военного вторжения в Украину и невозможность экспорта украинского зерна по морю – проблема, которая уже несколько месяцев обсуждается на всех международных встречах и в ООН. Киев и Запад обвиняют в блокировке Россию, Москва настаивает, что порты блокированы по той причине, что подходы к ним заминировала Украина.
По оценкам западных экспертов, в украинских портах заблокировано около 25 миллионов тонн зерна.
В настоящее время Украина и Россия при участии ООН и Турции продолжают переговоры по восстановлению морского зернового экспорта. На прошлой неделе , по сообщениям СМИ, были достигнуты договорённости о режиме прекращения огня "в пределах географических границ" и частичном разминировании для обеспечения безопасности маршрутов.
Вчера помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин обсудит вывоз зерна с Украины 19 июля на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Тегеране.
Международные агентства по оказанию гуманитарной помощи предупреждают, что страны Африки, Ближнего Востока и других регионов столкнутся с острой нехваткой продовольствия, если украинское зерно не будет доставлено вовремя.
«Газпром» предупредил Европу о возможных форс-мажорах с поставками
Российский «Газпром» сообщил клиентам в Европе, что не может гарантировать поставки газа из-за «чрезвычайных не зависящих от него обстоятельств», сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на письмо компании.
Речь идет о поставках газа в Германию и за ее пределы через трубопровод «Северный поток-1». По данным агентства, письмо «Газпрома» было получено четыре дня назад, но касалось поставок начиная еще с 14 июня.
Представитель консалтинговой компании Energy Aspects Тревор Сикорски заявил Bloomberg, что объявление о форс-мажоре задним числом может говорить о том, что «Газпром» не планирует 21 июля возобновлять поставки газа по «Северному потоку - 1». В этот день должно завершиться плановое техобслуживание газопровода.
Среди получателей письма – крупнейший импортер российского газа в Германии Uniper. Компания сообщила, что официально отклонила заявление «Газпрома», считая его необоснованным. Предупреждение о форс-мажорах также получил крупнейший немецкий производитель электроэнергии RWE.
Однако австрийская нефтегазовая группа OMW заявила, что ожидает возобновление поставок по «Северному потоку-1», как и планировалось ранее.
Власти Европы опасаются, что Россия может шантажировать другие страны поставками газа, требуя снять санкции. В Москве это категорически отрицают.
- С 16 июня «Газпром» снизил поставки по газопроводу «Северный поток» на 60%, объяснив это задержкой газоперекачивающих агрегатов, которые из-за санкций застряли в Канаде.
- 11 июля поставки по «Северному потоку» были прекращены. Официально – из-за планового технического обслуживания.
- 17 июля отремонтированную газовую турбину Siemens Energy отправили из Канады в Германию, что вызвало возмущение активистов.
Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут
Первая ракетка России Дарья Касаткина в интервью спортивному блогеру Вите Кравченко совершила каминг-аут. На это обратил внимание Sports.ru.
Кравченко рассказывает о спортсменке Надежде Карповой, которая, по его словам, "первой сделала каминг-аут в истории российского спорта". В ответ Касаткина говорит, что обрадовалась за нее и не только за нее – "за людей, в особенности за девчонок, которым это было важно услышать".
"Я чуть-чуть нервничаю. Прямо так откровенно еще не было. Так, на камеру еще не было. Но мне на самом деле прикольно", – сказала Касаткина на вопрос о том, как она себя чувствует, говоря об этом.
Блогер также спросил о том, есть ли у нее девушка, на это Дарья Касаткина ответила "Да".
"То, что эта тема в России запретная, ты считаешь, это нормально или нет?" – спросил затем Кравченко. Спортсменка ответила: "Да блин, у нас в стране столько запретных тем. И есть темы поважнее, которые запретные, так что удивляться как бы нечему. Вот эта вот фраза "хочешь быть геем" – хочешь не хочешь, знаешь, стал не стал. Ну что это за бред? Реально, нет ничего проще, мне кажется, в мире, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем? Усложнять себе жизнь. Серьезно? Особенно в России".
Дарье Касаткиной 25 лет. Она занимает 12-ю строку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет наибольшее количество очков среди российских теннисисток. Сейчас Касаткина живет в Барселоне.
В Госдуму России внесли законопроект, запрещающий "отрицание семейных ценностей" и полную "пропаганду ЛГБТ" в СМИ, интернете и социальных сетях (сейчас законом запрещается "пропаганда ЛГБТ" среди несовершеннолетних). Поправки предполагают также прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения "на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений".
"Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар", – считают авторы законопроекта.
Россия вывезла из Украины и отдала в приемные семьи сто восемь детей
Сто восемь детей-сирот от 5 до 16 лет, проживавших на оккупированных РФ территориях восточной Украины, отданы приемным родителям из России. При этом Украина не давала согласия на их эвакуацию и усыновление.
По данным издания «Верстка», будущих приемных родителей детям показывали по видеосвязи, а впервые они увиделись уже на российской территории. Сирот распределили в приемные семьи в Москве, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Отмечается, что дети уже получили гражданство РФ по упрощенной процедуре, которую ввел своим указом Владимир Путин. Согласно указу, подать заявление на получение гражданства для несовершеннолетних могут опекуны и попечители детей-сирот, которые являются гражданами России.
По международному праву вывоз несовершеннолетних граждан на территорию страны-агрессора расценивается как насильственное перемещение и преступление против человечности. Согласно Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, детям с территории боевых действий должны быть предоставлены гуманитарные коридоры в безопасную зону их родной страны, либо нейтральной страны.
Дагестанец обратился в правоохранительные органы с заявлением о пытках в «рехабе»
Выходец из Дагестана Магомед Асхабов обратился в Следственный комитет и в прокуратуру с заявлением о пытках, которым его на протяжении семи месяцев подвергали в «реабилитационном центре» «Старт» в Хасавюрте. В «рехаб» Асхабова принудительно поместили родственники с целью «излечения» от гомосексуальности, сообщает Кавказ.Реалии.
Об этом сообщает кризисная группа CK SOS, которая помогла Асхабову покинуть Дагестан, а затем и Россию.
В заявлении Асхабов указывает, что среди пыток, которым подвергались помещенные в «рехаб» люди, было многочасовое подвешивание в наручниках, принудительное длительное ношение тяжестей, привязывание людей друг к другу так, что они были вынуждены все действия, включая отправление естественных потребностей, совершать вместе, и другие многочисленные способы жестокого и унизительного обращения.
В заявлении Асхабова указаны имена конкретных причастных к пыткам сотрудников «рехаба», а также учредителя организации – это Батархан Салгиреев.
- В интервью Кавказ.Реалии Магомед Асхабов подробно рассказал о шантаже, изнасиловании и преследованиях, которые ему пришлось пережить из-за его гомосексуальности, о насильственном «лечении» в «реабилитационном центре» и о психологических травмах, которые дают о себе знать даже после эвакуации в безопасное место .
- В апреле дагестанская полиция отчиталась о задержании персонала «реабилитационного центра» для нарко- и алкозависимых в Махачкале. Там были найдены наручники и цепи, которые применяли на «пациентах». Содержавшиеся в «рехабе» люди заявили, что их поместили туда обманом или силой, лечения не предоставляли.
The Insider: Игорь Стрелков (Гиркин) использовал паспорт на вымышленное имя
Бывший министр обороны так называемой «ДНР» Игорь Стрелков (настоящая фамилия - Гиркин) по меньшей мере с ноября 2014 года по февраль 2016 года пользовался паспортом на вымышленное имя. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider и Bellingcat.
Журналисты выяснили это, изучив авиаперелеты Стрелкова и его жены. Например, в декабре 2014 года супруги летели вместе из Москвы в Ростов-на-Дону и обратно. Жена Стрелкова – уроженка Донбасса Миросала Регинская – бронировала билеты вместе с неким Сергеем Руновым, родившимся 12 мая 1970 года. Рунов - фамилия деда Стрелкова по материнской линии. Согласно расследованию, человека с таким ФИО и датой рождения не существует.
Паспорт на это имя мог быть выдан ФСБ, делают выводы авторы. Они обнаружили в авиабазе еще шесть поддельных российских внутренних паспортов из той же серии, некоторых из этих личностей The Insider и Bellingcat идентифицировали как сотрудников ФСБ.
Среди них – Артем Виноградов, который в марте 2015 года летел вместе с неким Михаилом Степановым (настоящая фамилия Швец), человеком, которого расследователи считают причастным к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Паспорт «прикрытия» той же серии авторы обнаружили и у бывшего главы так называемой «ЛНР» Игоря Плотницкого. Он, как и Стрелков, летал по нему вместе с женой Ларисой Плотницкой (которая, как сообщается, скончалась в 2020 году).
Игорь Стрелков заявил The Insider, что не комментирует наличие у него паспорта прикрытия, а его жена Мирослава Регинская, выслушав вопрос журналистов, бросила трубку.
- Во время своей первой пресс-конференции на Донбассе Стрелков заявлял, что до 31 марта 2013 года был полковником ФСБ, после чего его «отчислили из части». После возвращения с Донбасса Стрелков часто критиковал ход военной операции в Украине и лично бывшего помощника президента России Владислава Суркова.
- 15 июля Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» работу Bellingcat и The Insider, заявив, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ
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