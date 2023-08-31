Жертвами пожара в деловом квартале Йоханнесбурга стали десятки людей

В крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге в результате пожара в центральном деловом квартале более 60 человек погибли, свыше 40 – получили ранения.

По сведениям муниципальных властей, на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. Что могло стать причиной возгорания, пока неизвестно.

Пламя вспыхнуло в пятиэтажном здании, которое считалось заброшенным, но в нём продолжали жить люди, отмечает Би-би-си. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб проводили эвакуацию.

Медиа пишут, что в загоревшемся доме в основном жили мигранты из других африканских стран.