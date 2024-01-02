Граждане Косова получили право безвизового въезда в ЕС

Граждане частично признанной Республики Косово с 1 января получили право безвизового въезда в Шенгенскую зону, которая объединяет почти все страны Евросоюза и ещё несколько государств.

В аэропорту Приштины прошла торжественная церемония. Премьер-министр Косова Альбин Курти призвал сограждан ответственно относиться к полученному разрешению. По его словам, пришёл конец «большой несправедливости».

Обладатели паспортов Косова могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода, права на работу без разрешения у них не будет.

Республика Косово, независимость которой от Сербии в одностороннем порядке провозглашена в 2008 году, не признана несколькими странами Евросоюза, что в большинстве случаев не препятствует налаживанию отношений между ЕС и властями в Приштине. Власти Косова неоднократно заявляли, что видят будущее республики в Евросоюзе. Формально Косово не является кандидатом на вступление в ЕС, хотя заявка уже подана.

Сербия не признаёт независимость Косова. Также независимость не признают Россия, Китай и чуть меньше половины стран-членов ООН.