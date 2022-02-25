Жители Ростова сообщили об обстреле военного аэродрома Миллерово

Жители Ростовской области сообщили об обстреле военного аэродрома Миллерово на севере региона, вблизи границы с Украиной. Пользователи соцсетей публикую фото и видео места происшествия. Официального подтверждения этой информации нет.

По свидетельствам очевидцев, люди услышали очень громкий звук. Жители высотных домов увидели огонь.

Источники ростовских СМИ в силовых структурах рассказали, что аэродром был атакован украинской армией рано утром в пятницу. Случился пожар. Ранения получили несколько человек. Самолёты не повреждены.

По данным Минобороны России, за первый день военной операции на территории Украины уничтожены более 80 объектов исключительно военной инфраструктуры, включая аэродромы, командные пункты, радиолокационные станции. При этом власти Киева сообщили о попадании в жилой дом обломков ракеты после того, как она была сбита. Три человека ранены, один в тяжелом состоянии.

Минобороны Украины заявило, что за сутки военные уничтожили семь российских самолётов, шесть вертолётов, несколько десятков российских танков и 130 единиц бронетехники. По данным ведомства, военнослужащим удалось устранить российских диверсантов, которые переоделись в украинскую форму и пробрались в Киев.

В столице Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Были слышны взрывы в районе аэропорта "Киев" (Жуляны), передает "Интерфакс-Украина". Associated Press сообщило о стрельбе в районе правительственного квартала.

Воздушную тревогу объявляли в Ровно.

В Мариуполе, по сообщениям властей, продолжаются боевые действия по всем направлениям.

Мэр Херсона сообщил о тяжёлых боях в ночь на пятницу за Антоновский мост через Днепр. Он остаётся под контролем Украины. Городские власти призвали жителей без крайней необходимости не выходить на улицы.

В Черкасской, по данным полиции, украинские военные сбили российский самолёт. Пилот катапультировался, его ищут.

Власти Винницкой области сообщили о сбитой крылатой ракете.

Верховная рада заявила о превышении уровня радиации в зоне Чернобыльской АЭС, контроль над которой 24 февраля установили российские военные. Причины изменений пока неизвестны.

Обе стороны конфликта сообщают о сдавшихся в плен военнослужащих.