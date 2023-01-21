Житель Махачкалы умер после задержания полицейскими

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в резкой форме выступила против возобновления авиасообщения с Россией. Заявление Зурабишвили опубликовано на официальном сайте грузинского лидера.

«В то время, когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большинства общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна.

Я не могу согласиться с аргументом, который используется в поддержку этой позиции, как будто она служит облегчению проблем грузин, проживающих в России. Хотя бы потому, что на протяжении месяцев, несмотря на все мои усилия, мне не удавалось добиться результата относительно упрощения критериев предоставления гражданства – вопроса, который больше всего волнует наших соотечественников за рубежом, в том числе и в России.

Если мы помним что-то об уже устаревших трюках России, мы должны понимать, что Кремль «подкидывает» такие темы, когда надеется внести раскол между нами и нашими западными партнерами.

Этого нельзя допустить!

Вместо этого, как я неоднократно призывала правительство, необходимо серьезно изучить вопрос притока российских граждан, со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что её национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются. Нужны регуляции – о праве на работу, регистрации бизнеса, приобретении собственности или открытии русскоязычных школ.

Также вместо возобновления полетов правительству следует позаботиться о репутации страны, категорически ответить на обвинения в её адрес – об обходе санкций через Грузию! Все это требует серьезного государственного подхода и опровержения обвинений – категоричного и подкрепленного фактами!» – сказано в заявлении.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. По его словам, контакты с Тбилиси активно развиваются и в 2022 году грузинский ВВП вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и отношениям с Российской Федерацией.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе говорит, что Грузия поддержит возобновление прямого авиасообщения с Россией.

Предложение о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Киева и Тбилиси и противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе, считает спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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