Жителя Белгорода заставили записать извинения за съёмку обстрелов

Житель Белгорода записал видеоролик с извинениями за то, что снимал на телефон последствия обстрелов и работы ПВО в городе. На видео он стоит в окружении повернувшихся спиной к камере людей в камуфляжной форме с надписью «СМЕРШ». Он называет своё имя, Денис Бобан и заявляет, что признаёт вину в необдуманном поступке и готов понести за него наказание.

Бобан уточняет, что съёмку он сделал 2 января. Мэр Белгорода Валентин Демидов вечером этого дня призывал жителей не фиксировать и не публиковать в соцсетях последствия обстрелов и работы ПВО из соображений безопасности.

На видео с извинениями обратил издание местный телеграм-канал «Фонарь». Он заявил, что Бобана «нашли силовики». Однако в российских силовых структурах нет подразделений под названием «СМЕРШ». Подразделения с такой аббревиатурой, означающей «Смерть шпионам», существовали в органах контрразведки СССР в период Второй мировой войны.

Белгород и область в последнюю неделю подвергались многочисленным обстрелам. Министерство обороны России обвиняет в них Вооружённые силы Украины. Украинская сторона обычно не комментирует их.