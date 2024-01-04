Жителя Белгорода заставили записать извинения за съёмку обстрелов

Житель Белгорода записал видеоролик с извинениями за то, что снимал на телефон последствия обстрелов и работы ПВО в городе. На видео он стоит в окружении повернувшихся спиной к камере людей в камуфляжной форме с надписью «СМЕРШ». Он называет своё имя, Денис Бобан и заявляет, что признаёт вину в необдуманном поступке и готов понести за него наказание.
Бобан уточняет, что съёмку он сделал 2 января. Мэр Белгорода Валентин Демидов вечером этого дня призывал жителей не фиксировать и не публиковать в соцсетях последствия обстрелов и работы ПВО из соображений безопасности.
На видео с извинениями обратил издание местный телеграм-канал «Фонарь». Он заявил, что Бобана «нашли силовики». Однако в российских силовых структурах нет подразделений под названием «СМЕРШ». Подразделения с такой аббревиатурой, означающей «Смерть шпионам», существовали в органах контрразведки СССР в период Второй мировой войны.
Белгород и область в последнюю неделю подвергались многочисленным обстрелам. Министерство обороны России обвиняет в них Вооружённые силы Украины. Украинская сторона обычно не комментирует их.
- В прошедшем году в России и аннексированном Крыму наименование «СМЕРШ» присвоили себе провластные группировки общественных активистов. Они выслеживают в городах и в интернете людей, выражающих антивоенную или проукраинскую позицию, и составляют на них заявления в правоохранительные органы - например, по статье о дискредитации армии.
- Кроме того, «СМЕРШ» часто заставляет тех, с чьими действиями не согласен, записывать извинения на видео, и публикует их в соцсетях. Наиболее активный «Крымский СМЕРШ», например, публиковал извинения студента Симферопольского университета, высказавшегося в поддержку Украины; местной жительницы, ранее публиковавшей в своих аккаунтах фотографии с предметами синего и жёлтого цвета (цвета флага Украины); мастера татуировки, которая по просьбе клиента сделала ему татуировку с надписью на украинском языке.