Жозеп Боррель: «Мы не знаем, сколько это будет продолжаться»

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, испанский политик Жозеп Боррель дал интервью телеканалу «​Настоящее Время» в связи первой годовщиной начала широкомасштабного военного вторжения России в Украину.

«​Мы не хотим третьей мировой войны. И поэтому мы не являемся воюющей стороной: мы поддерживаем одну сторону, но мы не участвуем в войне».

«Год назад мне позвонили в пять часов утра. И когда я услышал звонок телефона, то сразу подумал: этот звонок должен сообщить мне, что Киев бомбят. И вот голос на другом конце телефона мне говорит: «Киев бомбят». Тогда я понял, что переворачивается страница истории и мы входим в драматическую ситуацию».

«​Мы не знаем, как долго это будет продолжаться»

Вспомнив о первых часах войны, европейский политик охарактеризовал нынешнюю ситуацию, в которой находятся воюющие стороны и Европа в целом:

«Год спустя – тысячи погибших. Украину уничтожают. Мирных жителей бомбят. Инфраструктура Украины полностью разрушена: нет электричества, нет воды. Это трагедия для украинского народа, но и для российского народа тоже. Десятки тысяч солдат погибли, многие ранены. Что касается России, то это драматическая ситуация для всего российского народа, не только для Путина и его людей. Для российского народа это горестная история. И мы не знаем, как долго это будет продолжаться».

Корреспондент «Настоящего времени», в частности, спросила европейского политика, что ещё может сделать ЕС для Украины - после года непрерывной поддержки и помощи.

Жозеп Боррель ответил, что поддержка должна увеличиваться. По его словам, надо действовать «больше и быстрее», продолжать оказывать экономическую поддержку, военную помощь, гуманитарную помощь, обучать военнослужащих.

«Если украинцы сопротивляются – мы должны их поддержать. Для нас это имеет свою цену, но гораздо меньшую, чем та цена, которую платят за это украинцы и – простите, что говорю это, – также россияне. Эта война – позор для всего мира. Весь мир платит за это высокую цену: рост цен на электроэнергию, энергоносители, продукты питания, галопирующая инфляция, слабый экономический рост. Все в мире расплачиваются за последствия решения Путина вторгнуться в Украину», – сказал в интервью «Настоящему времени» Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель .

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